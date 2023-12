Divulgaron el audio de la declaración de Luis Lacalle Pou en el caso de su ex custodio condenado: “Yo no lo veía”

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habla sobre el rol de su ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, condenado por la Justicia (Audios difundidos el programa Nada que perder)

(Desde Montevideo, Uruguay) - Apenas unas horas después de que se conociera que el custodio del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou había sido detenido y debía declarar en Fiscalía, el mandatario convocó a una conferencia en la casa de gobierno. “Tan sorprendido como ustedes estoy yo”, dijo entonces, en septiembre de 2022, ante los medios. Alejandro Astesiano era investigado por falsificación de documentos para la emisión de pasaportes rusos.

Lacalle Pou fue notificado de la detención de su custodio cuando llegó de un viaje al exterior al que había ido con sus hijos y Astesiano. El presidente declaró que si hubiera tenido el “mínimo indicio” de que su seguridad estaba involucrado en ese asunto, no le habría entregado su familia, “lo más preciado” para él.

El caso avanzó y los medios locales divulgaron numerosos mensajes de textos y audios filtrados en los que se daba cuenta de contactos de Astesiano con jerarcas de la policía y del gobierno. También se lo acusaba de un “seguimiento ilegítimo” al presidente de la central sindical del país, el PIT-CNT, Marcelo Abdala.

El excustodio de Luis Lacalle Pou Alejandro Astesiano

Luego de la investigación, la Fiscalía llegó a un acuerdo abreviado con Astesiano –que implica el reconocimiento de delitos a cambio de una pena menor– y fue condenado a cuatro años y medio de prisión por asociación para delinquir en reiteración real con un delito de tráfico de influencias, un delito continuado de conjunción de interés personal y público, y un delito continuado de revelación de secretos.

A fines de año, la fiscal que llevó adelante la investigación, Gabriela Fossati, fue hasta la residencia presidencial a tomarle declaración al Lacalle Pou en calidad de testigo. Sus comentarios fueron reservados durante seis meses. Este martes 19, casi un año después, el programa Nada que perder de la emisora M24 divulgó parte de la indagatoria.

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou junto al jefe de custodia Alejandro Astesiano (AFP)

Lacalle Pou le contó a Fossati que la tarea de Astesiano era la coordinación de los equipos de seguridad que custodiaban a él, sus hijos y su entonces esposa, Lorena Ponce de León. El mandatario detalló que el trato con él no era diario porque prefería andar en su auto solo con su chofer.

Fossati: O sea que Astesiano no iba… no acostumbraba a viajar en el vehículo suyo cuando usted se trasladaba de un lugar a otro.

Lacalle Pou: Nunca, salvo cuando iba por ejemplo al monte, que lamentablemente puedo ir poco. O cuando me iba a la estancia de mi padre, que lamentablemente me puedo ir muy poco. O cuando me iba de viaje, las veces que pudo, porque alguna vez tuvo covid y otras veces no y mandaba otro custodia.

Fossati: Bien. ¿El rol concreto, entonces, era organizar la gente de seguridad suya, de su esposa y de sus hijos?

Lacalle Pou: Sí.

Luego, Lacalle Pou respondió sobre los delitos que reconoció Astesiano así como de las situaciones de seguimiento que se señalaron.

La fiscal Gabriela Fossati consulta al presidente uruguayo Luis Lacalle Pou sobre los contactos del custodio con jerarcas del gobierno (Audios difundidos el programa Nada que perder)

Fossati: Dígame una cosa. Usted se ha enterado de que Astesiano acostumbraba a comunicarse con autoridades del Ministerio del Interior y de otros lugares para solicitar determinados tipos de informaciones. La pregunta concreta es: ¿Usted dio alguna indicación concreta al entonces ministro del Interior, doctor Jorge Larrañaga, o al actual ministro del Interior, doctor Luis Alberto Heber, sobre qué tipo de información tenían que brindarle para que ellos los trasladaran a sus subordinados?

Lacalle Pou: No, indicaciones concretas, no. Puedo asumir de que se entendía que si llamaba Astesiano era como si hubiera pedido yo la información.

Ese comentario del presidente uruguayo fue utilizado por la fiscal Sabrina Flores, que tomó el caso tras la salida de Fossati, como evidencia para pedir el sobreseimiento de la causa de un ex jerarca policial, informó el programa radial.

El excustodio de Luis Lacalle Pou Alejandro Astesiano en la Torre Ejecutiva

En otro fragmento de la declaración, consignado por El País, Lacalle Pou aseguró que no sabía de las gestiones que llevaba adelante Astesiano y que en ningún momento le planteó que se iba a reunir con empresarios rusos. El presidente dijo desconocer que su custodio mantenía reuniones en la casa de gobierno (la Torre Ejecutiva). “Yo estoy en el piso 11 y él en el 4. Insisto, yo no lo veía. No lo veía entre semana; capaz que pasaba una semana y pico sin verlo”, declaró.

Fossati le preguntó también si recordaba haber pedido alguna de las gestiones a autoridades policiales y de gobierno que encabezaba Astesiano. El mandatario respondió de forma tajante: “No es que no recuerde; no lo hice”.

Tras llevar adelante esta investigación, la fiscal Fossati se jubiló de su trabajo en la Fiscalía y pasó a ser una militante activa del Partido Nacional, la colectividad del presidente Lacalle Pou, a quien un año antes le tomó declaración.