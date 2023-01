Nuevos audios del ex jefe de seguridad de Lacalle Pou comprometen al Presidente uruguayo

Luis Lacalle Pou sabría sobre los antecedentes de su ex custodia. En el audio, el ahora procesado parafrasea al presidente: "Mire, a mí no me venga a hablar del Fibra, yo sé todo del Fibra. Sé lo que hizo para darle de comer a la familia."

Se suma un nuevo capítulo en el caso de Alejandro Astesiano, el ex custodio del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou, que aún sigue siendo investigado y que podría seguir sumando más cargos. Astesiano fue imputado y encarcelado por su participación en una organización delictiva que falsificaba documentos para vender pasaportes a ciudadanos rusos.

El ex custodio personal del Presidente concretó estos delitos incluso desde su oficina en el piso 4 de la Torre Ejecutiva, sede de la Presidencia de la República. Desde que se lo detuvo, en la propia casa oficial de gobierno uruguayo, se siguen filtrado audios que involucran al presidente, su entorno y dan cuenta del acceso a información privilegiada de inteligencia policial que tenía este hombre.

Más allá de la trama de corrupción en la que estaba inmerso el excustodio, no queda claro aún si Lacalle Pou conocía verdaderamente los antecedentes de este hombre que cuidó de él y sus hijos. Astesiano cuenta con 35 indagatorias en su legajo y la última tiene un año.

Astesiano había estado preso en Maldonado en el año 2013 y con condena firme, dato que se esfumó de su legajo y reapareció al día siguiente de que la información se presentara al presidente.

En las últimas horas, el periódico la Diaria divulgó el contenido de mensajes de audio intercambiados en marzo del año pasado entre el ex custodio presidencial, y Héctor Ferreira, quien entonces era subdirector de Policía, cargo al que renunció en diciembre último. En uno de ellos Astesiano dice que un “HDP” le dio la información a Lacalle Pou sobre sus antecedentes, y que el presidente de todas formas lo siguió respaldado.

Es interesante señalar que todos estos contenidos están siendo investigados por la Fiscalía, ya que los audios en sí mismo no son prueba de nada. Son solamente afirmaciones que Astesiano hizo, pero que la justicia aún no ha tomado como ciertas. Aunque el contenido de muchas de ellas generan ruido en el gobierno, y permiten realizar muchas conjeturas. Sobre todo acerca del poder del presidente y su círculo de confianza de políticos alejados de la figura de su padre, Luis Alberto Lacalle de Herrera, quien fuera presidente del Uruguay entre 1990 y 1995.

Luis Alberto Lacalle de Herrera, quien fuera presidente del Uruguay entre 1990 y 1995. Padre del actual presidente uruguayo, alejando de la política partidaria para dar lugar a su hijo.

Los nuevos audios

Astesiano y Ferreira, el ex número dos de policía nacional uruguaya, estaban en permanente contacto y dialogaban sobre diversos asuntos, según la información que aparece en los expedientes de la causa. En uno de los intercambios, Astesiano asegura que un “traidor” le llevó al presidente Lacalle Pou la ficha donde constaba su prontuario. En esa ocasión —según el excustodio, hoy imputado— Lacalle habría rechazado al informante y reconocido que estaba al tanto de todo lo hecho por su hombre de confianza.

“Cuando yo entré, él andaba con toda la ficha mía. Fue y se la llevó a Nicolás Martínez, que es el secretario del presidente, que me conoce como si... Bo, todos saben. Y el presidente agarró y le dijo: ‘mire, a mí no me venga a hablar del Fibra, yo sé todo del Fibra. Sé lo que hizo para darle de comer a la familia. Del Fibra sé todo, cuidó a mi madre, a mi padre, a mi hermano, a mis hijos. Del Fibra no me venga a hablar’”, dijo Astesiano, parafraseando las palabras que supuestamente habría dicho Lacalle Pou.

En las conversaciones no se menciona la identidad de la persona que le llevó la ficha al Presidente, pero se asevera que este rechazó a ese informante al que Astesiano califica como “traidor”.

Según el imputado, Lacalle “vio que era traidor (. . . ) porque un tipo que va a hablar sobre nosotros, que va a investigarnos a nosotros mismos, es un traidor”, dijo. Esa mala opinión acerca del informante sería compartida por Ferreira, que antes, en los mismos intercambios, también lo había criticado.

La gran pregunta

Ante los nuevos contenidos se sugiere siempre el mismo interrogante: ¿es posible que el presidente uruguayo no tuviera conocimiento sobre los antecedentes penales de su custodia? Y de ser así, cómo es qué se pudo ocultar todo o parte de la información sobre el actuar delictivo de Astesiano.

En setiembre pasado, en rueda de prensa realizada en el puerto de Fray Bentos, el mandatario dijo que cuando se pidió el legajo de Astesiano “no figuraban antecedentes penales, ninguno”.

Consultado sobre una presunta advertencia del exministro del Interior Jorge Larrañaga, Lacalle Pou negó esa versión, pero señaló que “cuando empezó el gobierno, o antes, hubo gente interesada en hacer saber algunas cosas”.

“Yo tenía la información correspondiente de que había anotaciones y no había antecedentes penales. No recuerdo haya sido Jorge, sí recuerdo a otra persona que me habló de este tema”, manifestó entonces.

Luis Lacalle Pou y su esposa Lorena Ponce de León, están separados, tiene tres hijos. El día que el ex custodio fue detenido venía de un viaje personal, en el que cuidó de los hijos del presidente.

Durante la conversación que se conoce ahora gracias a los datos aportados por la diaria, Astesiano reconoce que la actuación de ese “traidor” lo llevó a considera la renuncia a su tarea como custodio del presidente, algo que no hizo porque —según su versión— el mismo Lacalle lo habría disuadido.

“Me fui con el Presidente hasta Punta del Este. El Presidente bajó a la Primera Dama de la camioneta y la mandó con el auto de la custodia. Se fue hablando conmigo porque yo quería renunciar. Me agarraba del brazo y me decía: ‘Vos no te vas, vos no te vas’. Requemado estaba yo, cuando empezás y estás trabajando con traidores que sabés que te están investigando, para qué vas a ir”, refirió.

Las palabras de Astesiano remiten a lo expresado meses atrás por Lacalle Pou, quien dijo estar al tanto de las anotaciones de Astesiano, pero no de sus antecedentes penales.

En rigor, Astesiano había estado preso en Maldonado en el año 2013 y con condena firme, dato que se esfumó de su legajo y reapareció al día siguiente de que la información se presentara al Presidente.

