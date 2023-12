Un experto en seguridad argentino, formado en Israel, propuso un plan para combatir la violencia en Ecuador

Aunque el entrenamiento de las fuerzas del orden es importante, el experto argentino explica que sin políticas de inclusión no se pueden alcanzar soluciones a corto plazo (AP/Rodrigo Abd)

Desde hace dos años los índices de violencia en Ecuador han incrementado exponencialmente. Al cerrar el 2023, el país podría ser el más violento de la región si la tasa de homicidios llega a 40 por cada 100 habitantes. El año pasado, Ecuador alcanzó una tasa de homicidios de 25,9 por cada 100 mil habitantes. No obstante, durante el primer semestre del 2023, la violencia que enfrenta el país ha incrementado casi en un 60 % con respecto al 2022. En este escenario, el presidente Daniel Noboa deberá implementar medidas de seguridad que permitan retomar la paz en las calles y en las prisiones, además de equipar y depurar a las fuerzas del orden.

Noboa y su ministra de Gobierno y de Interior, Mónica Palencia, han asegurado que en el país ya se ejecuta el Plan Fénix, una de las promesas de campaña del presidente que tiene por objetivo crear un sistema único de inteligencia y equipar con armas y tecnología a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. A pesar de ello, las muertes selectivas continúan. La última semana, por ejemplo, cuatro niños y su madre fueron asesinados porque un grupo de sicarios se confundieron de blanco y atentaron en contra de la familia incorrecta.

En ese contexto, Daniel Adler, especialista en Contraterrorismo Urbano, formado en el Comando Sayeret Golani, la élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel, presentó al gobierno ecuatoriano un plan integral de seguridad que contempla la reconstrucción del tejido social. Adler estuvo enrolado en las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel y allí comprendió que para combatir el terrorismo urbano es necesario contar con una estrategia interdisciplinaria, que involucre acciones de inclusión desde el aspecto deportivo, educativo y financiero. El experto asegura que los planes de acción rápida para combatir el terror, como agregar personal policial o tomar medidas más represivas contra los delincuentes, no son más que tácticas cortoplacistas; la clave para lograr la paz social es tener un Estado presente.

Daniel Adler se formó en Israel en el Comando Sayeret Golani, la élite de las Fuerzas Especiales del Ejército de Israel (Facebook/ Daniel Adler)

En entrevista con Infobae, Daniel Adler relató que llegó a Ecuador a inicios de la década del 2000 para brindar seguridad a un candidato presidencial, de quién no ha revelado el nombre, esto le permitió conocer el país, adquirir contactos nacionales y decidió quedarse. Es así como Adler brindó sus servicios para los ex presidentes Lucio Gutiérrez, Alfredo Palacio y Rafael Correa. Adler fue asesor de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública; trabajó para el Ministerio de Defensa de la Nación, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Apoyo Operacional (GAO) y el Ejército Nacional; y fue condecorado por el ex ministro de Seguridad del gobierno de Gutiérrez, Nelson Herrera Nieto.

Los vínculos de Adler con Ecuador lo motivaron a presentar un plan de seguridad al gobierno de Noboa. Desde la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de Ecuador se confirmó a Infobae que el plan de Adler “será analizado junto a otros que han sido entregados para sumar a la visión estatal de seguridad”.

Para elaborar el plan, Adler realizó un trabajo de investigación por cuenta propia y acudió a distintas jurisdicciones incluyendo varios lugares en Guayaquil que son considerados zonas rojas por sus altos índices de violencia como el barrio Balerio Estacio, Sergio Toral, o la “Entrada de la 8″, como se conoce a la ruta principal que con sus seis carriles sirve a quienes habitan en cooperativas de viviendas en el noroeste de la ciudad.

Las extorsiones, barrios silenciados, sicariatos y otros delitos dan cuenta de la presencia no solo de la delincuencia común sino del crimen organizado en Ecuador (El País)

A través de alertas anónimas ciudadanas, el experto logró conocer “cómo exactamente funciona el tema de la vacuna (extorsión), cómo son los los ajustes, cómo es y dónde están los campos de entrenamiento de los sicarios Guayaquil”, dijo a Infobae. Luego de recopilar esta información empezó con la elaboración de un macro plan de ocho puntos, de los cuales pudo compartir siete con este medio, pues el octavo punto contenía información sensible.

El plan de Adler aborda tácticas y técnicas policiales que incluyen la preparación, a través de talleres, en la detección de lenguaje no verbal criminal y terrorista: “en Israel y en Estados Unidos para la prevención del terrorismo en los aviones, cuando miran a una persona saben que del 100% de la comunicación el 55% es corporal: son la posición de las manos, la punta de los pies, si se toca la nariz, la orejas, si cruza los brazos con ocultamiento doble de mano...”.

La estrategia también incorpora la preparación en combate denominado Krav Maga, que es el sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes que consiste en una modalidad de enfrentamiento físico que abarca tácticas de autodefensa ante ataques individuales o múltiples, y que tiene la capacidad de hacer frente a diversas formas de agresión. A esto se suman las técnicas de interrogatorio y contra interrogatorio en la vía pública; la capacitación en estrategias de guerra psicológica antidelincuencial; la creación de una central de denuncias ciudadanas de fácil acceso (vía Whatsapp por ejemplo); la creación de una Guardia Nacional y la infiltración para trabajar dentro de la penitenciarías y dentro de las bandas locales.

Daniel Adler en entrevista con Infobae.

A estos puntos se suma el trabajo paralelo en reformas penales y en temas de atención prioritaria e inclusión: “reforma del Código Penal judicial, que la mayoría de edad de imputabilidad sea los 16 años que los padres o los progenitores sean civil y penalmente responsables y que las cadenas perpetuas de 50 años sean efectivas”, explicó Adler.

El tiempo de aplicación es de 90 días “y después empieza una modalidad de fiscalización y de rutina”, indicó el experto: “17 meses (de gobierno) son muy poco tiempo y si Daniel Noboa quiere aspirar a un segundo mandato o a un mandato completo tiene que dar resultados inmediatos porque la gente está desesperada”.