Las tres prioridades de Daniel Noboa para sus 17 meses de gobierno en Ecuador

(Washington, Estados Unidos) El presidente electo de Ecuador, Daniel Noboa, habla bajo, en un tono monocorde y muy pausado. Pero sobre todo habla poco. Por eso su visita de esta semana a Estados Unidos ha tenido muchísima repercusión en Ecuador, donde no se le escucha la voz desde que ganó el balotaje el pasado 22 de octubre.

Este martes, el empresario de 35 que desde el 1° de diciembre encabezará por 17 meses el Poder Ejecutivo ecuatoriano, visita Nueva York donde, al igual que lo hizo domingo y lunes en Washington, busca de dejar claro su mensaje: el país necesita más empleos y mejorar la seguridad. Y para eso, requiere de ayuda desde el exterior a través de préstamos puente de los organismos internacionales e inversión privada.

Noboa fue explícito el lunes cuando habló en un evento del Diálogo Interamericano sobre las prioridades de su gestión. Tiene objetivos de corto, mediano y largo plazo. Sabe que en 17 meses no puede concretar todos sus planes y por eso entiende que los organismos multilaterales de crédito con los que se reunió en Washington deben prestarle dinero a su país para que, según sus textuales palabras, él pueda ganar la reelección y gobernar un período completo de forma de llevar adelante también sus planes de más largo aliento.

Las tres prioridades

“Los tres elementos en los que tenemos que centrarnos en estos 17 meses son: uno reducir la violencia, dos empleo juvenil y tres empleo en general. Lo demás… la Agencia Espacial Ecuatoriana es la prioridad número 500″, dijo Noboa y generó una de las primeras risas del auditorio del centro de pensamiento del Diálogo Interamericano en Washington, que colmaba una sala con muchas expectativas de escuchar al futuro presidente ecuatoriano.

Noboa destacó que su elección fue producto en enorme medida del voto juvenil. Desde hace más de una década los menores de 18 pueden votar en Ecuador y en esta elección, entre los jóvenes de 16 y 17 años, según Noboa, el 70% lo eligió a él.

Para muchos votantes jóvenes la última esperanza antes de decidir emigrar del país era su candidatura, asegura Noboa. “Era la última esperanza”, dijo. Aseguró que según los relatos y los estudios de opinión pública que recibió, muchos jóvenes se imaginan fuera del país si no hay cambios profundos. “‘Tengo un primo en Orlando y tiene un lavadero de autos’, decían. Y estoy hablando en muchos casos de graduados universitarios que me dicen: ‘Me voy a Madrid porque tengo una amiga de mi mamá que tiene un pequeño restaurante en Alicante y trabajaré allí a ver qué pasa’”, relató el presidente electo.

Aseguró que esta nueva migración del país está alcanzando a la clase media, a profesionales universitarios e incluso a personas con maestrías que no encuentran posibilidades en su país y buscan opciones en el exterior. “El país no ha podido en el pasado, los gobiernos no han podido, aumentar el número de puestos de trabajo ni aumentar el número de plazas en las universidades”, dijo Noboa.

Por eso entiende que la educación es otro factor fundamental para lograr oportunidades laborales para los jóvenes y especialmente para las mujeres jóvenes, que son las más golpeadas por el desempleo.

“Tenemos que dar resultados. La gente está cansada. Y sobre todo los jóvenes tienen mucha esperanza. Las mujeres en general”, dijo Noboa, quien también relató sus planes de “igualdad financiera”.

“En la banca privada en Ecuador si eres mujer, tienes un 30% menos de derecho a tener una línea de crédito. Y si lo consigues, esa línea de crédito tiene dos puntos de interés más”. Eso, además de injusto, sostiene el presidente electo, no se condice con la realidad porque las mujeres “administran mejor su dinero y pagan a tiempo”.

“Es una de las razones por las que llegamos y el resultado que obtuvimos. Podemos atender a los grupos de jóvenes olvidados, de madres solteras y mujeres emprendedoras. Ellos eran nuestros embajadores. En todos los lugares a los que íbamos había un líder local, que normalmente era una mujer, una guerrera. Vimos eso en todo el país y estoy muy orgulloso de haber sido su candidato y ahora su presidente”, dijo Noboa.

Gabinete joven y con mayoría de mujeres

Esa visión también se reflejará en su gabinete ministerial, según dijo el presidente electo. De los 19 ministerios, 10 tendrán como titular a una mujer. “Será la primera vez”, dijo.

Noboa aseguró también que su gabinete “será el más joven de la historia del país”, con un promedio de edad de 42 años.

Sariha Moya será la ministra de Economía del gobierno de Daniel Noboa en Ecuador

“Nuestro ministro de Energía y Minería va a cumplir 36 años, es experto en energías renovables. Normalmente eran hombres mayores que contaban con 30 años de experiencia en el negocio petrolero y así comienzan las ataduras”, dijo el presidente. Ecuador atraviesa por estas horas una crisis energética.

“Ministro de Asuntos Ambientales, 26 años. Producción, 33 años. Lo digo como algo positivo. No estoy jugando con las edades, pero sí para darle también ese sentido y mostrarle a la gente lo que haremos. Prepárate si trabajas duro. No importa si eres un hombre o eres una mujer, puedes estar en la posición de poder. Eso es lo que tenemos que transmitir. Necesitamos dar esa esperanza. Necesitamos mostrarlo y actuar en consecuencia”, agregó el presidente electo.

La libertad de prensa

Una de las primeras preguntas que surgió de la audiencia fue justamente cómo será su relación con los periodistas, dado que no ha dado entrevistas desde que ganó y en la campaña también fueron muy pocas las oportunidades de preguntarle.

Su equipo, además, lo protege de forma de evitar que le hagan preguntas. Al salir del evento, un periodista lo interceptó para saludarlo e inmediatamente su jefa de comunicación se interpuso en el medio para evitar el diálogo.

“Estoy 100% a favor de la libertad de prensa y el derecho a tener una opinión y a comunicar. En el mismo sentido que tengo el derecho a guardar silencio”, dijo Noboa en el evento, aunque luego aclaró que estaba bromeando.

“En ambos lados deberíamos tener la libertad de comunicar. De nuestro lado lo que hemos hecho es que hemos estado formando un equipo. Hemos estado trabajando muy, muy duro. Recopilando mucha información. Porque diciembre, que está a la vuelta de la esquina, va a ser muy difícil para Ecuador”, agregó el presidente electo, que recordó que también se tomó seis días para estar con su familia luego de las elecciones.

“Estamos a toda máquina. Haremos todo lo posible para proteger el periodismo libre en Ecuador. Creo que ese es uno de los principios de la democracia y es esencial que cada uno de los ministerios tenga derecho a comunicar y promover sus éxitos. Y la prensa tendrá también espacio para cuestionar”, agregó Noboa.

En ese mismo evento Noboa señaló que no permitirá que se le inicie un juicio político a la fiscal general de Ecuador, como pretende el partido del ex presidente Rafael Correa. También allí señaló que en su gobierno no incluirá representantes de ningún otro partido político y que las negociaciones con la oposición para obtener votos para las leyes deberán ser exclusivamente legislativas y no incluirán ni ministerios ni cargos en el Poder Ejecutivo.

También allí Noboa señaló que le pidió a los organismos de crédito con los que se reunió en Washington (FMI, Banco Mundial y BID), la posibilidad de que su país acceda a un préstamo puente para generar las transformaciones que propone.

“Los principios no son negociables”, dijo el presidente electo de Ecuador

Entiende que sin ello, no podrá ganar la reelección para gobernar un período completo desde 2025 y que si eso sucede el país corre riesgo de entrar en default en 2026 o 2027.

Noboa ganó las elecciones para completar el mandato presidencial de Guillermo Lasso, quien, al invocar la “muerte cruzada”, disolvió el Parlamento e hizo un llamado a elecciones. Este período que Noboa asumirá en diciembre terminará en mayo de 2025.