El ex vicepresidente de de Ecuador, Jorge Glas, fue denunciado por su asistente por intimidación

El ex vicepresidente de Ecuador Jorge Glas ha sido denunciado por una ex colaboradora por intimidación (EFE/José Jácome)

El ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas, ha sido denunciado ante la Fiscalía por su ex asistente Soledad Padilla. La mujer lo acusa de intimidación y solicita medidas de protección. Glas, que fue condenado por actos de corrupción, cumple su pena en libertad desde 2022 y ha asegurado que la acción legal de Padilla es una campaña de infamias y calumnias.

Según se lee en la denuncia presentada por Padilla, la mujer ha trabajado para Glas por casi 17 años y lo asistió mientras el ex vicepresidente estaba en la cárcel, creando un “lazo de humanidad”. Sin embargo, Glas cambió a una esfera “aparentemente sentimental, a pesar de que conocía perfectamente que en ese entonces me encontraba felizmente casada, matrimonio que fue disuelto en legal y debida forma, ahora entiendo y presumo por actuaciones ilegales de presión e intimidación causadas por el denunciado”, indica la mujer.

A pesar de haber rechazado sus pretensiones sentimentales, el ex vicemandatario continuó insistiendo y entre diciembre de 2022 y agosto de 2023, “la presión psicológica del denunciado para lograr una relación sentimental conmigo creció desproporcionadamente, al extremo de querer controlarme como si fuera un objeto de su propiedad, como si fuera su pareja, lo cual nunca fui y con una celopatía manifiesta, sin razón racional alguna”, indica. Según la denuncia presentada el pasado sábado, Glas habría intimidado a Padilla de manera verbal y psicológica, además de amenazar con dañar su reputación profesional y personal.

Parte del escrito de denuncia presentada por Soledad Padilla ante la Fiscalía asegurando que Jorge Glas la intimidaba

Sobre esto, Glas emitió un comunicado y aseguró que la denuncia de la ex colaboradora es parte de una campaña que busca dañar su “honra y reputación”. A siete días de que Padilla ingresara su denuncia, Glas también denunció a Padilla por extorsión.

Además de difundirse la denuncia de la ex colaboradora de Glas, también se han publicado audios de llamadas entre Glas y su ex asistente; entre el ex vice y Ferdinan Álvarez, legislador electo del correísmo y actual pareja de la Padilla; y entre el ex presidente Rafael Correa y Álvarez.

La serie de audios filtrados se resumen en distintas versiones sobre si Padilla mantuvo o no una relación con Glas y sobre si Álvarez se interpuso en esa supuesta relación. Cabe mencionar que Padilla niega haber tenido algún vínculo sentimental con Glas.

En las grabaciones se escuchan conversaciones en las que participan Jorge Glas y Rafael Correa, además de otros altos dirigentes de la Revolución Ciudadana y entre estos incluso legisladores electos, quienes cierran filas en contra de Padilla. La ex funcionaria del correísmo ahora reclama haber sido afectada por estas conversaciones en las que se la acusa de haber tenido comportamientos inmorales.

La denunciante detalla que los episodios de acoso se intensificaron cuando Glas se enteró de su relación con el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Ferdinand Álvarez, antes jefe de bancada correista quien renunció la mañana de este lunes a esta dignidad partidaria debido a las consecuencias de esta acusación. En su petición, Padilla solicita la emisión de boletas de auxilio en favor de su hijo menor de edad, su madre, su hermano y su actual pareja, el legislador Ferdinand Álvarez. En los audios también se escucha afirmar a Padilla sobre unos supuestos vínculos entre Glas con los líderes de las pandillas carcelarias mientras mantuvo su presidio, que duró 6 años en distintos penales del país.

En los audios filtrados Padilla aseguró a Glas que no lo denunciaría sino hasta que termine el proceso electoral para no afectar a Luisa González. La candidata perdió el balotaje el pasado 15 de octubre (REUTERS/Luisa Gonzalez)

Ante la acusación en su contra, Jorge Glas Espinel respondió afirmando que se trata de un nuevo ataque en su contra y emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que asegura que estas acusaciones son parte de una campaña para dañar su honor y reputación.

La Prefectura de Pichincha confirmó que Soledad Padilla estuvo en su nómina como personal de apoyo desde el 5 de noviembre de 2019 hasta el 31 de agosto de 2022. En esa fecha, Jorge Glas presentó una denuncia por extorsión en la Fiscalía de Guayaquil. La Prefectura de Pichincha es el gobierno provincial de la jurisdicción homónima que actualmente se encuentra presidida por Paola Pabón, reelegida en las elecciones de febrero de este mismo año y actual militante de la Revolución Ciudadana.

La asambleísta Ana Galarza, del Movimiento Construye del extinto presidenciable Fernando Villavicencio, expresó la importancia de revisar la nómina de la Prefectura de Pichincha tras la denuncia de acoso de Soledad Padilla. Galarza señaló que Padilla admitió ser parte de la Prefectura mientras asistía a Glas durante su detención y sugirió que la contratación de una asistente para Glas merece investigación, ya que podría implicar peculado por tratarse del destino de recursos públicos a una finalidad privada.

Jorge Glas fue vicepresidente de Rafael Correa entre 2013 y 2017 y ocupó cargos ministeriales de alta importancia en el Gobierno asociados a los recursos estratégicos del Estado. En 2018, fue destituido de su vicepresidencia y enfrentó juicios por corrupción, pasando varios años en prisión.