Los ataques de Lula a Bolsonaro derrumbaron la popularidad del presidente brasileño en las redes sociales

FOTO DE ARCHIVO: El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, gestivula durante la Cumbre Sudamericana en el Palacio de Itamaraty en Brasilia, Brasil, el 30 de mayo de 2023. REUTERS/Ueslei Marcelino

Una reciente investigación realizada por la empresa de consultoría Quaest determinó que las críticas que el presidente de Brasil, Lula da Silva, hace al ex mandatario Jair Bolsonaro no han tenido el efecto deseado e hicieron que su popularidad cayera en la redes sociales.

El Índice de Popularidad Digital (IPD), elaborado por esta consultora y divulgado hoy por el diario Folha de São Paulo, muestra una caída significativa de 30 puntos del Lula en las plataformas de redes sociales como Twitter y Google.

Durante el inicio de su mandato, según informó Diario do Poder, el mandatario brasileño ha visto que sus críticas no han tenido el efecto deseado y esto ha dañado su imagen. En una ocasión incluso llegó a poner en duda las amenazas sufridas por el ex juez y ahora senador Sérgio Moro, provenientes de la organización criminal PCC. Sin embargo, la Policía Federal logró frustrar un plan de secuestro contra el legislador y sus familiares, y se descubrió que otras figuras de autoridad también estaban en la mira del peligroso grupo criminal.

Inicialmente, con el anuncio del incremento en el salario mínimo y el inicio de su agenda internacional, la evaluación positiva de Lula alcanzó un índice de 83,28 en una escala del 0 al 100, según informaron diarios brasileños.

No obstante, debido al aumento en las críticas del presidente, quien ha llegado a calificar la gestión de Bolsonaro como una “plaga de langostas”, su índice de popularidad se desplomó a 52,94 puntos. La evaluación actual sitúa a Lula en 54,75 puntos.

ARCHIVO - El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, durante un evento en Brasilia, Brasil, el martes 26 de abril de 2022. (AP Foto/Eraldo Peres, Archivo)

A pesar de este intenso proceso de deterioro y de no contar con la misma cobertura mediática que su contraparte, el ex presidente Bolsonaro mantiene cifras cercanas a las de Lula, con una popularidad actual de 39,25 puntos.

Por otra parte, según una encuesta divulgada el 9 de junio por el Instituto Ipec, el porcentaje de brasileños que considera que el Gobierno de Lula es “óptimo o bueno” cayó del 39 % en abril al 37 % en junio, mientras que el grupo que desaprueba su gestión aumentó.

De acuerdo con el sondeo, mientras la aprobación de la gestión de Lula en el país cayó dos puntos porcentuales entre el 19 de abril y la primera semana de junio, esa misma proporción aumentó entre los que consideran que el mandato ha sido “malo o pésimo”, que subió del 26 % al 28 %.

Un 32 % opina que el tercer mandato del líder progresista en el gigante sudamericano es regular, dos puntos arriba que el sondeo anterior.

En la primera encuesta del Ipec, divulgada el 19 de marzo, el 41 % de los brasileños aprobaban la gestión de Lula, mientras que un 24 % la reprobaba y otro 30 % la consideraba regular.

Durante su Gobierno, Lula ha puesto énfasis en recuperar los planes sociales, defender el medio ambiente, impulsar la economía del país e integrar a Brasil nuevamente a la agenda internacional.

La encuesta, encomendada por el diario O Globo, fue realizada entre el 1 y el 5 de junio, y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

