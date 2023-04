Encuestas vs realidad: cómo se transmitió la intención de voto a las urnas de Paraguay

Votantes hacen fila durante las elecciones generales en Asunción, Paraguay, el domingo 30 de abril de 2023 (AP Foto/Jorge Saenz)

Los paraguayos votaron este domingo por un nuevo presidente y Congreso, en unas elecciones cuyo resultado se veía venir en la mayoría de las encuestas realizadas en las últimas semanas y en un “corte de la tendencia de votos” que se compartió durante la jornada electoral.

Santiago Peña fue elegido presidente de Paraguay, pero la victoria del candidato del Partido Colorado por sobre Efraín Alegre era predecible hace ya un tiempo, a pesar de las acusaciones de corrupción que marcaron recientemente al su partido. Con casi el 96,53% de las mesas escrutadas, Peña se impone con el 42,81%, seguido por Alegre (27,51%) y Paraguayo Cubas (22,85%)

La disputa se concentró en sus dos candidatos más fuertes: Santiago Peña, un economista de 44 años, delfín del ex presidente Cartes; y Efraín Alegre, un abogado de 60 años que lidera la coalición de centro-izquierda Concertación Nacional.

Todas las encuestas locales le daban la victoria a Peña, salvo una agencia brasileña, Atlas Intel, que posicionaba a Alegre en primer lugar por poco, generando un empate técnico.

“Nosotros estamos viendo un posicionamiento muy fuerte. Creemos que la diferencia va a ser mucho más importante, y yo creo que las elecciones en Paraguay hoy están realmente muy disputadas en todos los departamentos”, había dicho Efraín Alegre durante una entrevista con Infobae, mientras que Santiago Peña aseguraba a este medio que “todas las encuestas que se han hecho por encuestadoras que trabajan en Paraguay hace muchos años muestran que la diferencia es de al menos 10 puntos. La única encuesta que da un nivel cercano es una que se ha hecho a nivel internacional que no tiene experiencia a nivel local y que se hizo a través de redes sociales, entonces no tiene mucha base científica”.

Peña y Alegre en sus cierres de campaña (EFE)

Una encuesta de la consultora CBN realizada la semana pasada mostraba una amplia ventaja del candidato del Partido Colorado, Santiago Peña con 43,8% de los votos contra el 24,6% para Efraín Alegre de la Concertación. Payo Cubas se posicionaba tercero con 19,4 puntos, el ex canciller Euclides Acevedo cuarto con 4,1% y el ex arquero de la selección paraguaya, José Luis Chilavert, quinto, con 1,8%.

La última encuesta de Atlas era la única que daba ganador a Efraín Alegre con 34% de los votos, contra 32% para Santiago Peña, lo que significaba un empate técnico.

Dos semanas antes de las elecciones, la consultora Ali Snead le daba 42,9% de intención de voto a Peña y 31,3% para Efraín Alegre.

Por su parte, Multitarget le daba a Santiago Peña 39,3% y 20,9% a Alegre, casi 20 puntos de diferencia. El consultor Rodolfo Grau realizó una encuesta en el mes de abril y le otorgó al ex ministro de Horacio Cartes una diferencia de 16 puntos: 38,8% para Peña y 22,1% a Alegre.

En la misma jornada electoral, un “corte de la tendencia de votos” compartida por Nación Media indicó que “el candidato A” (en referencia a Peña) mantenía “una amplia ventaja con un 43,8% de los votos, frente a sus adversarios políticos, lo que lo consolida a escasas horas del cierre de los locales de votación”.

También mencionó una “disputa ajustada por el segundo lugar por los candidatos B (Alegre) y C (Cubas). Mientras el candidato B acumula el 26,7% de los votos, el candidato C llega al 24,1%, lo que señala un ajustado panorama entre los postulantes que desean llegar al Palacio de López. La preferencia de los votantes, continúa indicando un importante crecimiento por parte del candidato C, cuya tendencia en cuanto a los votos es ascendente, esto teniendo en cuenta los primeros cortes difundidos”.

