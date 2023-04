Triple femicidio de Ecuador: la policía reconstruyó los últimos pasos de las víctimas y tiene en la mira a los sospechosos

Yuliana Macías, Denisse Reyna y Nayeli Tapia fueron degolladas y torturadas. (Vistazo)

Las autoridades en Ecuador siguen minuciosamente las investigaciones para encontrar a los responsables del triple femicidio que conmocionó a Ecuador. En conversación con Infobae, el coronel Julio Vásquez, comandante de la zona de Esmeraldas, indicó que, aunque las pericias se mantienen en reserva, la Policía Nacional y el fiscal a cargo ya cuentan con las primeras hipótesis de lo que sucedió con Yuliana Macías, Nayeli Tapia y Denisse Reyna, quienes salieron de sus casas el 4 de abril, pero tres días después fueron encontradas muertas, con signos de tortura, enterradas en la orilla de un río de Quinindé, en Esmeraldas, al norte del país.

“Ya se disponen de sospechosos, de presuntos causantes, de la identificación de los medios en que se movilizaron, las horas en una línea de tiempo en la que se define por dónde se movilizaron y en qué lugar estuvieron las señoritas antes de ser victimadas”, aseguró el comandante Vásquez, quien además explicó que la reserva de la investigación puede durar hasta un año.

Las jóvenes de entre 19 y 22 años salieron de sus casas para viajar a la playa a reunirse con amigos, según los testimonios que los familiares dieron a la Policía. Paulina Rueda, tía de Yuliana Macías, contó a este medio que su sobrina dijo que se encontraría con una amiga: “Ella salía, pero siempre se reportaba”, dijo. Al no tener noticias sobre la joven, Rueda notificó, el 5 de abril, que estaba desaparecida. Poco tiempo después las autoridades le pidieron que viajara de Santo Domingo a Quinindé, a una hora de distancia, para reconocer el cuerpo. Rueda ha explicado que al reunirse con los parientes de Nayeli y Denisse se habló de un viaje a la playa.

Los cuerpos de las jóvenes fueron enterrados a las orillas del río Esmeraldas. (Twitter/ Edison Mendoza)

Según ha relatado Rueda, cuando vio el cuerpo de su sobrina pudo evidenciar los golpes, la herida del degollamiento, además de que estaba maniatada y con la boca tapada. El rostro estaba casi descompuesto, así que la reconocieron por los dedos de sus pies. Los familiares presumen que los criminales rociaron alguna sustancia sobre las jóvenes para acelerar el proceso de descomposición.

Sobre esto, el comandante Vásquez no se pronunció pues aseguró que el examen médico forense es parte del expediente reservado. Por su parte, el coronel Edison Mora, de la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), dijo a Infobae que la teoría del ácido rociado sobre las jóvenes puede ser una “especulación” de los familiares.

Una fuente policial reservada, citada por Ecuavisa, aseguró que a través de las cámaras de seguridad del ECU 911 y de viviendas privadas se observó a dos hombres junto a las tres jóvenes en el día de su desaparición.

El domingo, 9 de abril, las jóvenes fueron enterradas. (Ecuavisa)

El oficial Vásquez explicó a Infobae que el crimen se habría producido en un área alejada de la ciudad: “Aparentemente fue en el despoblado, en la zona rural, (allá) no tenemos acceso a cámaras, no tenemos acceso a personas que hayan presenciado el hecho”, aseguró. Sin embargo, no descartó que puedan existir testigos que prefieren no hablar para proteger su seguridad: “Si los vieron, esta gente por temor está callada”, dijo.

Con base en su experiencia en la Policía Nacional, Vásquez aseguró que un caso como este, que implica tanta crueldad con las víctimas, es sorpresivo especialmente cuando se trata de “tres jóvenes que no están vinculadas a temas extraños”.

Los oficiales Vásquez y Mora han resaltado la importancia de que la labor investigativa que realiza la Policía se mantenga bajo reserva pues deben recopilar todas las evidencias técnicas que permitan al fiscal argumentar el caso y llevar a los sospechosos del triple femicidio ante la justicia.

Mientras tanto, los familiares de las jóvenes, salvo Rueda, han preferido mantenerse en silencio pues han recibido amenazas. Rueda, tía de Yuliana, busca ser parte del programa de testigos protegidos de la Fiscalía de Ecuador.

