La Unión llamó a la calma en Nigeria tras el cuestionado anuncio de la victoria de Bola Tinubu en las elecciones presidenciales

Abogado de Juan Silva cuestiona pedido de prisión preventiva de la Fiscalía: “Este tema ya es político "

Alfredo Yalán, defensor legal del prófugo exministro de Transportes, deslizó en diálogo con Infobae que no se presentarían a la audiencia porque no han recibido hasta ahora el peritaje ordenado por el Ministerio Público para esclarecer que su patrocinado no tuvo ninguna responsabilidad en el caso Puente Tarata.