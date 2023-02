Renunció el ministro de Ambiente uruguayo que había mentido sobre su título universitario y ya tiene reemplazante

Renunció después de duros cuestionamientos de la coalición y la oposición, que lo colocaron durante cinco días en el ojo de la tormenta.

En medio de una polémica por ostentar un título de licenciado en Administración de Empresas, renunció el ministro de Medio Ambiente uruguayo, Adrián Peña. Lo hizo desde el Parlamento, tras una reunión con su partido, el lunes 30 de enero. Pero la historia sigue porque todavía no está claro qué lugar ocupará de ahora en más en el gobierno.

Fuentes cercanas al sector de Peña dijeron a Infobae que seguramente retome su actividad política luego de una licencia, y vaya al Poder Legislativo ya que tiene su banca en el senado uruguayo disponible, ocupada desde que fue designado ministro por un suplente.

Peña se presentaba públicamente desde 2015 como Licenciado en Administración de Empresas. En primera instancia se informó por parte del semanario Búsqueda que obtuvo el título recién en 2022, pero luego se confirmó que aún no es egresado. La Universidad Católica del Uruguay fue la que estuvo en comunicación con el político y le hizo saber que aún le falta un curso para completar la carrera.

En conferencia de prensa, el mismo día que renunció, Peña afirmó: “Me equivoqué y asumí el error y hoy lo pago con lo más alto que me puede costar. No me pesa, porque no estoy aferrado al cargo, me pesa por las ganas de hacer cosas”. Y además informó que cuando se abra la inscripción para el curso que le queda pendiente, se anotará de forma inmediata.

Peña renunció después de duros cuestionamientos de la coalición y la oposición, que lo colocaron durante cinco días en el ojo de la tormenta, y de conversaciones con el presidente Lacalle Pou y el secretario del Partido Colorado Julio María Sanguinetti. La decisión golpeó a la interna y obliga a que se den varios reacomodos.

Al día siguiente de la renuncia, Sanguinetti volvió a respaldarlo, al igual que lo hizo la semana pasada. Después de que Búsqueda informó que se atribuyó una carrera universitaria cuando aún no la había completado, le dio su apoyo. Y ayer, después de que se conociera que le queda pendiente un curso y renunciara, se pronunció por segunda vez: “La macana fue hablar de un título, había carrera y no había título”.

En ese sentido, comentó que Peña se “confundió” y los “confundió y arrastró a todos”. “Terminaste la carrera, pero no la terminaste del todo”, indicó. Sanguinetti respaldó su labor en la cartera de Ambiente. Entiende que la renuncia es una “pérdida para el gobierno, en cuanto a que venía desempeñando una formidable gestión”.

Hasta la intendente de Montevideo Carolina Cosse, perteneciente al Frente Amplio, partido de oposición al gobierno nacional, le dio el apoyo a Peña. “Me parece que dio el paso correcto”, dijo. Y agregó: “Si se falta a la verdad hay que dar un paso al costado”.

“Creo que tomó una posición política correcta al renunciar. Asumo que seguirá trabajando en política, supongo que a través del Senado”, señaló.

Consultada sobre si la renuncia de Peña afecta a la coalición del gobierno, Cosse separó su opinión sobre el exministro y el desempeño del gobierno. “Este es un gobierno que no tiene rumbo”, dijo. Enumeró a los anteriores ministros que renunciaron a sus respectivas carteras y afirmó que “ha habido un cambio tras otro ya en el primer año, este es otro cambio, pero más importante que esto lo que está en el fondo es que es un gobierno que no tiene rumbo”.

Problemas en la coalición de gobierno

Lacalle Pou, fue consultado en rueda de prensa sobre la renuncia de quien hasta ahora era el titular del Ministerio de Ambiente. “Creo que es valorable porque [Peña] entiende que el gobierno no se puede ver, de alguna manera, perjudicado por esta situación”, expresó el mandatario.

Lacalle Pou comenzó aclarando que hay “plena conformidad” con la gestión de Peña en la cartera y mencionó los proyectos en los que trabajaba.

Sobre si Peña no tenía otra alternativa más que la renuncia, dijo que no puede “hacer especulaciones de si tenía o no otra vía de salida, el hecho es que se ha juntado con su gente, se ha reunido y ha ofrecido su renuncia, cosa que aceptamos y además que, en lo personal, valoro”.

Para Lacalle Pou, la salida de Peña “no afecta” a la conformación de la coalición de gobierno, sino lo contrario. “Al revés, yo creo que este gesto la fortalece”, consideró.

El nuevo ministro

El nuevo ministro de Ambiente es Robert Bouvier, hasta hace unos días vicepresidente de Antel. Su nombre fue elegido por el Partido Colorado, líder clave del partido del presidente de la República.

El exvicepresidente de Antel se reunió con Lacalle Pou este miércoles en Torre Ejecutiva. Allí dialogaron sobre los planes de la cartera y de la “muy buena gestión del ministro Peña”, dijo Bouvier.

“La tarea que tenemos es continuar la gestión del exministro Peña y nos pusimos a la orden, nos comprometimos con el presidente a trabajar”, indicó y agradeció la designación.