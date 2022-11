Referentes de la prensa hispana participan del Primer Congreso Iberoamericano “Más mujeres, mejor periodismo”

Congreso Iberoamericano “Más mujeres, mejor periodismo”

WINN, la primera red iberoamericana de mujeres periodistas y comunicadoras; y la Universidad Internacional de la Florida, FIU; organizan el primer Congreso Iberoamericano de Mujer y Periodismo, a cargo de referentes internacionales para debatir sobre el ecosistema comunicacional del futuro.

El Lillian Lodge Kopenhaver Center for the Advancement of Women in Communication de FIU y WINN presentan este evento internacional orientado al abordaje de las cinco claves para comprender el nuevo ecosistema comunicacional.

El Congreso, que se desarrolla de modo virtual, tiene un formato distinto, flexible, pensado como un modelo para armar según las preferencias e intereses de los participantes. Referentes de toda Iberoamérica comparten perspectivas sobre aquellos contenidos y formatos que serán necesarios para comunicar en el futuro.

La conducción general está a cargo de Claudia Palacios, de El Tiempo de Colombia; y los cinco ejes son: “Diversidad. El liderazgo femenino en los medios”; “Ambiente. Cómo informar sobre cambio climático. Lo importante vs lo urgente”; “Plataformas. Innovación 3.0 para periodistas, comunicadores y content creators”; “Descentralización. El caso de creadores de contenido crypto”; y “Salud y Ciencia. El desafío de una cobertura sin sesgos”.

Diversidad. El liderazgo femenino en los medios

Los organizados afirmaron que, según el último estudio de Reuters Institute, sólo el 21% de los puestos jerárquicos en medios están ocupados por mujeres. “Si el periodismo debe ser plural e integrar distintas perspectivas, esta foto de hoy es un contrasentido”, indicaron.

En este panel, directoras de dos importantes medios españoles cuentan cuáles son los desafíos que enfrentaron y cómo los resuelven en su labor diaria. “¿Existe una óptica de género en la dirección y en el desarrollo de las historias?”, fue la pregunta que funcionó como disparador del debate.

Participan Pepa Bueno, directora en El País de España; y Virginia Pérez Alonso, directora en Público y vicepresidenta de IPI, España.

Noticia en desarrollo

Seguir leyendo: