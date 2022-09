Sebastián Piñera: “No queríamos este mamarracho de Constitución pero la del 80 tiene que ser renovada”

Después del triunfo del Rechazo, Piñera se ha alzado como uno de los referentes centrales de la oposición chilena. EFE/Alberto Valdés

El ex presidente de Chile Sebastián Piñera analizó la actualidad política de su país y disparó en contra de la gestión de Gabriel Boric y de la propuesta constitucional rechazada manifestando que “no queríamos este mamarracho de Constitución” pero admitió que “la del ‘80 tiene que ser renovada”.

Esta es la segunda entrevista que concede Piñera después de un largo silencio durante la campaña por el plebiscito constitucional durantq la que el ex mandatario no habló no tomó posición. Sin embargo, tras el rechazo a la nueva Constitución, Piñera nuevamente ha vuelto a la escena pública como uno de los máximos referentes de la oposición y analizando la contingencia nacional.

“Yo me acuerdo cuando estuvimos con él (Boric) en La Moneda, al día siguiente de que fue electo, y yo le planteé que ser oposición destructiva es muy fácil: basta con encontrar un problema, transformarlo en un escándalo moral, ético y exigirle al gobierno la solución inmediata. Y le dije ‘pero en pocas semanas más, usted va a estar a este lado del escritorio y, en consecuencia, va a tener que enfrentar no solamente la denuncia y el escándalo, sino que ver cómo se soluciona, y es mucho más difícil’”, sostuvo Piñera en entrevista con La Tercera.

Piñera aseguró que en su gobierno mantenía una agenda “robusta en seguridad” pero “fue rechazada por la entonces oposición y actual gobierno. Y ellos, desde el gobierno, hoy se dan cuenta de que otra cosa es con guitarra…”. Sobre la Convención Constitucional, Piñera declaró que “la Convención tuvo dos grandes problemas. El primero fue el más noticioso: los escándalos, los excesos, las estupideces que hacían algunos convencionales. Pero lo más grave fue la orientación ideológica que hubo detrás de esa Convención, que terminó con una propuesta de Constitución que era muy mala para Chile”.

Piñera apuesta por la inclusión de expertos en el próximo proceso constitucional chileno “y no a los muchos grupos de minoría que llegaron con mucha facilidad a la Convención anterior”.

“Es cierto que los chilenos no queríamos este engendro y mamarracho de Constitución, pero la mayoría también se da cuenta de que la Constitución del 80 tiene que ser renovada”.

Reacciones

El presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto, apuntó a Piñera tras sus palabras y advirtió que “no es momento de pequeñas ventajas políticas, no es momento de gallitos con el Gobierno, es momento de altura, de grandeza, de dejar las diferencias de lado y pensar solamente en el interés del país, y para eso todos tenemos que poner de nuestra parte”.

La reaparición de Piñera después de su largo silencio ha causado todo tipo de reacciones en el país. Para el jefe de la bancada de los diputados Demócratas Cristianos, Eric Aedo, había una intención “acomodaticia” en las palabras de Piñera y que “el silencio que había mantenido era un silencio necesario y me parece que se equivoca al alzar hoy la voz luego del contundente triunfo del Rechazo, porque seguramente lo que expresa hoy lo pensaba con antelación, pero simplemente se atreve a levantar la voz una vez conocido el resultado y creo que eso resta valor a sus palabras”.

Para la diputado comunista, Luis Cuello, “Piñera permitió que su propio sector, Chile Vamos, lo cancelara temporalmente por razones electorales, por el rechazo que genera en la ciudadanía. En esas circunstancias, mal puede dar consejos de gobierno. ¿Qué puede aportar sobre un proceso constituyente en el que no dijo media palabra sobre su posición?”.

SEGUIR LEYENDO: