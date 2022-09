Censura en Cuba: la dictadura interrumpió un show de música por una canción crítica

El momento en que la dictadura cubana censura e interrumpe un show del cantante Emilio Frías en La Habana

Un nuevo episodio de censura tuvo lugar este fin de semana en Cuba. Un concierto en La Habana del popular cantante cubano Emilio Frías, director de la orquesta El Niño y la Verdad, fue abruptamente interrumpido en la noche del sábado por personal de seguridad del régimen.

El espectáculo, que tuvo lugar en la estatal Casa de la Música de Galeano, en Centro Habana, estaba a punto de culminar cuando un encargado de seguridad increpó al técnico de audio de la presentación, según distintas versiones. Así se puede apreciar también en videos del evento que comenzaron a circular por las redes sociales en la madrugada de este domingo.

“Tal vez puedo estar equivocado, pero mi equivocación es mía. Yo no estoy diciendo que, como pienso yo, piensa mucha gente. Yo no he dicho nada, aquí todo esto lo han armado ellos... Y si se van a poner así no me inviten más. No me llamen más, y sáquenme de todos lados. Sáquenme de la televisión, sáquenme de la radio... De donde no me van a poder sacar es del corazón de todos los cubanos. Dondequiera que yo esté, voy a estar en el corazón y en la mente de todos los cubanos. Solamente tengo que decirles: ¡Qué la bendición de Yemaya siempre les alcance a todos!”, dijo el cantante como introducción al tema final del concierto.

Fue entonces cuando los organizadores intentaron poner fin al show.

“Si vas a hacer eso ya me voy, pero que la gente te vea apagándolo. ¿No me puedo despedir de la gente?”, le recriminó Frías a la persona de seguridad que presionaba a los técnicos para que apagaran la amplificación de sonido.

Acto seguido, y en señal de protesta, el artista arrancó la canción, y en medio de la ovación del público, le dijo al agente del régimen: “Túmbalo si quieres, túmbalo si quieres ahora”.

El técnico fue expulsado del escenario pese a la protesta de Frías -quien había sido invitado en varias ocasiones a festivales y conciertos oficiales- y de los asistentes. El concierto culminó al poco tiempo con el desalojo del resto de los espectadores.

Sobre el cierre del show, Frías iba a interpretar un sencillo próximo a estrenar llamado “Cambio”, que hace alusión a la necesidad del país de terminar con seis décadas de dictadura.

Fue en ese momento, según el periodista independiente Manuel de la Cruz, que el personal de seguridad le solicitó parar, lo que provocó la queja de Frías en el escenario.

“Un día todo será diferente, un día mis pupilas aún jóvenes pero agotadas de tanto sufrimiento, verán la luz de la esperanza”, escribió el cantante este domingo en Facebook, haciendo alusión a lo sucedido ayer.

En esa misma red social, el grupo anunció el pasado 6 de septiembre el próximo estreno de Cambio, contemplado para este viernes 16.

En el material promocional se aprecian imágenes de una mujer mayor, extremadamente delgada, con una bandera cubana desteñida.

El viernes pasado Frías había anunciado en su cuenta de Facebook que el concierto en la Casa de la Música de Galeano era “una gran despedida”, antes de partir a México. En el video, también se refirió al lanzamiento de “Cambio”: “Es una canción con la que, estoy seguro, se identificarán muchísimos hermanos, muchísimos compatriotas, muchísimos cubanos, estén dentro de la isla o no, pues la palabra cambio es hoy muy necesaria”.

Con información de EFE

