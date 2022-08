Un diputado del MAS confirmó que le robaron el celular a Evo Morales y aclaró: “No tiene información sobre narcotráfico”

Evo Morales (Franco Fafasuli)

Tras el robo del celular de Evo Morales el domingo, un diputado del del Movimiento Al Socialismo (MAS) aclaró que el teléfono del ex presidente boliviano no tiene información relacionada con el narcotráfico, como denuncia la oposición. El político dijo que lo que puede contener el aparato son datos referidos a la labor política del ex mandatario.

“Por supuesto que tiene información importante, en tema de coordinación política que viene realizando nuestro hermano Evo Morales, de ninguna manera podemos decir que tenga información en tema narcotráfico, es el celular de un líder y esperemos que la Policía pueda esclarecer y encontrar el celular de nuestro líder”, dijo Juanito Angulo, diputado del MAS.

Morales sufrió este domingo el robo de su teléfono celular en un acto de campaña, por lo que ordenó una movilización de los policías presentes en el lugar para intentar recuperar el dispositivo y evitar la filtración de información sensible.

Según Angulo, e el celular pudo haber sido robado por “infiltrados” o la embajada de Estados Unidos.

“Un poco extraño, justo en una actividad política lo sustraen, no sé si lo han ocultado o robado, eso establecerá la investigación, pero lo que se trata es de un celular de un líder importante, histórico, un expresidente que ha dado mucho por la patria”, dijo el legislador.

Según informó El Deber, alrededor de las 20.30 reportó el robo del equipo, por lo que se ordenó el despliegue de los policías.

El periódico detalló que el comandante nacional de la Policía, Orlando Ponce, dio la instrucción para que agentes de inteligencia, del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) y todas las unidades realicen “un rastrillaje desesperado”.

La movilización fue tal que obligaron a participar a agentes que estaban de descanso, según revelaron oficiales bajo condición de anonimato que expresaron su malestar por la orden.

El ex mandatario boliviano, acompañado de la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y el de Gobierno, Eduardo del Castillo, participaba del cierre de campaña de Rufino Correa, candidato a alcalde del MAS para el municipio de La Guardia, en Santa Cruz.

Fuentes policiales indicaron que existe temor por el acceso que los que sustrajeron el celular podrían tener a la información y los contactos que mantiene el Morales, y no confirmaron si es que el equipo estaba protegido con clave. Así, en el oficialismo crece la inquietud por posibles filtraciones de mensajes o imágenes del ex presidente, tanto de índole privada como gubernamental.

