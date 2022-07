Marco Antonio García Claros, candidato a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados: “Bolivia es un narcoestado disimulado”

Marco Antonio García Claros, candidato a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados

Marco Antonio García Claros es un abogado boliviano de vasta experiencia, que supo ser presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, su ciudad natal, y vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia. Actualmente es candidato a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados. Sin embargo, esta oportunidad no le llega en cualquier momento. Le llega en tiempos en que la Justicia de su país se ha visto fuertemente penetrada y manipulada por el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), bajo la presidencia de Luis Arce, pero con la indiscutible participación protagónica del ex mandatario, Evo Morales.

En diálogo con Infobae, el jurista habló de todo: desde su candidatura a la presidencia de la Federación, hasta el proceso judicial que se le inició a la ex jefa de Estado interina, Jeanine Áñez, quien recientemente fue condenada a 10 años de prisión. Respecto a esto último, García Claros no dudó en decir: “Es un proceso completamente inventado por delitos inexistentes”.

También apuntó contra Evo Morales, quien, según sostuvo el abogado, “debería estar preso” por un amplio abanico de acusaciones, que van desde fraude electoral hasta terrorismo. Y alertó que las políticas del Ejecutivo llevaron a Bolivia a ser “un narcoestado disimulado”.

Por último, García Claros subrayó que uno de los principales desafíos de la Federación Interamericana de Abogados será recuperar en todos los países de la región “la independencia judicial, la imparcialidad con la que deben trabajar los jueces”.

-¿Después de tantos años de experiencia en la Justicia de su país, cómo se gestó su candidatura a la presidencia de la Federación Interamericana de Abogados?

-Desde el año 2000 soy miembro de la Federación Interamericana y desde 2002 soy Consejero por Bolivia. La participación de mi país en la Federación ha sido limitada, teníamos uno o dos personas que concurrían frecuentemente. A partir del 2000 hicimos mucho más cuerpo asistiendo permanentemente y convocando además a las entidades gremiales de mi país, el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, el Colegio de Cochabamba… Actualmente estoy en el Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana, y antes de eso seguimos con preocupación el curso que estaban siguiendo algunos acontecimientos que están derivando en una suerte de crisis institucional muy severa que contribuimos juntamente con otros miembros a superarla. No te digo que la hayamos superado definitivamente, pero se ha avanzado notablemente en ese sentido; en el sentido de superar la crisis institucional que aquejan, no solamente a la Federación, sino a todos los organismos gremiales a nivel interamericano, y estos probablemente se han agudizado con la pandemia. La pandemia ha sido nefasta, porque no ha permitido la interacción, no ha permitido las reuniones presenciales, todo ha tenido que hacerse de forma virtual, y lo virtual ha constituido una seria limitación en varios ámbitos, en el educativo, por ejemplo. Hemos tenido que reaprender a ejercer la docencia a través del Internet, y donde ha sido bastante complicado asumir la virtualidad ha sido a nivel judicial. Ese es el contexto. Inicialmente uno postula la vicepresidencia y automáticamente en el siguiente periodo asume ya la presidencia de la institución. Esa es la forma institucional de asumir la presidencia. Eso por una parte. Lo que hicimos fue recomponer nuestro capítulo, el capítulo tiene que estar constituido por miembros individuales. Es el capítulo boliviano el que me ha postulado a esta candidatura.

-Usted supo desempeñarse como presidente del Colegio de Abogados de Cochabamba, su ciudad. ¿El Colegio de Abogados de Bolivia tiene alguna incidencia o puede apalancar alguna candidatura en la Federación?

-Sí, nuestro interés justamente, cuando nos reunimos hace unos dos meses en la ciudad de La Paz, fue para motivar que los colegios de mi país se reintegren a las actividades de la Federación. Desde hace algunos años, una de las víctimas del proceso político que vive mi país ha sido precisamente la colegiatura obligatoria. Anteriormente había colegiación obligatoria y una institucionalidad bastante fuerte en los colegios. Eso se ha suprimido, se ha eliminado la colegiación obligatoria, y eso ha significado un grave retroceso en la participación de los colegios a nivel internacional en las instituciones gremiales y también una merma en su funcionamiento a nivel local. Hace unos meses nos hemos reunido con los colegios, con el Colegio Nacional de Abogados, con el Colegio de Abogados de la Paz, de Cochabamba… Ellos están de acuerdo con la postulación, pero por temas económicos todavía no va a ser posible su reincorporación a la institución. Una vez que nos quitan la colegiación obligatoria empiezan a perseguir a los colegios y a quitarles el sustento económico que permitía una actividad relativamente provechosa.

García Claros criticó la injerencia del gobierno del MAS en el sistema juidicial de Bolivia (REUTERS/Manuel Claure)

-¿El Gobierno es el que quita ese sustento?

-Sí, se ha dictado una ley… Primero decretos supremos, y finalmente una ley. Manteniendo sí la condición de entidades de derecho público que tienen los colegios, que lamentablemente todavía no logran entender de qué se trata el ser entidades de derecho público y la proyección que se puede conseguir. Pero en este momento el tema del registro de la matriculación corresponde al Ministerio de Justicia, entonces los colegios ya es una colegiación voluntaria que realizan y eso le quita mucha fortaleza.

-¿A qué atribuye esto? En los últimos tiempos, desde la vuelta del MAS al poder, ahora con la presidencia de Luis Arce, se han acentuado las denuncias contra el Gobierno por injerencia sobre la justicia boliviana. ¿Lo que usted explica está vinculado a esto? ¿Efectivamente hay una fuerte injerencia del Gobierno sobre el sistema judicial?

-Sí, muy acentuada. El principal enemigo que tuvo inicialmente el Gobierno fue el Colegio de Abogados, en la medida que empezaban a cuestionar, siendo uno de los más visibles oponentes, además dado el conocimiento que tenían en el complejo tema de la justicia. Entonces el único colegio que fue afectado fue el Colegio de Abogados, eliminando la colegiación obligatoria, situación que no sucede con otros colegios. El Colegio Médico, el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, continúan con colegiación obligatoria y estos colegios son los que manejan el registro de profesionales. Entonces, eliminada la oposición de los colegios, ha sido más fácil la ruptura completa. Si teníamos crisis antes en la administración de justicia, esta es ahora definitiva. Se pensó que ésta se superaba con la elección de magistrados, pero ha sido peor porque este es un tema que se manipula desde el poder y se logran magistrados que son serviles al Gobierno y eso es un hecho que hay que revertir. Lo lamentable es que el Gobierno, el oficialismo, reconoce este problema, pero cuando ya le toca solucionarlo, lo que hace más bien es aprovecharse de esto para mantener la continuidad de estos magistrados y jueces que son serviles a su causa. Estamos hablando no solamente del órgano judicial, sino también del Ministerio Público. Porque de otra manera no se puede explicar la facilidad con la que los opositores o cualquier persona que no se sujete a sus designios sea pasible a un enjuiciamiento, a que se le invente una causa y finalmente se lo mantenga detenido, se lo procese y condene.

-Con respecto a esto último, el caso más resonante es el de la ex presidenta Jeanine Áñez. ¿Cuál es su opinión, o su análisis jurídico del proceso judicial contra la ex mandataria?

-Es un proceso completamente inventado por delitos inexistentes. Si quieren procesarla la tendrían que haber procesado ante el juez natural. Es decir, deberían haberla procesado en un juicio de responsabilidades como ex presidenta. Pero le han inventado dos procesos: el llamado golpe 1 y después el golpe 2. El golpe 1 lo dejan en suspenso porque se dan cuenta que los delitos por los cuales le estaban juzgando eran inexistentes e inventan otro llamado golpe 2 en el cual la procesan y la condenan. Esto es parte de la manipulación grosera que se hace desde el poder utilizando los mecanismos judiciales para perseguir a la oposición. En este caso condenar a una persona por delitos inexistentes. Esta situación ha tenido connotaciones a nivel internacional, especialmente todas aquellas instituciones que fueron facilitadoras para garantizar darle continuidad y evitar la profunda crisis y el vacío de poder que se había generado en octubre-noviembre de 2019. Estas instituciones que fueron la Unión Europea, la Embajada del Brasil, la Conferencia Episcopal de Bolivia, todas estas entidades que permitieron y facilitaron el diálogo entre todos los actores, incluyendo por supuesto al oficialismo, a los líderes de la oposición, y viabilizaron la sucesión constitucional, están a las puertas de ser sometidos a otro juicio igual por alzamiento armado, terrorismo, y otras figuras que se han inventado para procesar a todas aquellas personas que participaron en el proceso de diálogo y facilitación debido a la renuncia y al vacío de poder que nos dejó el señor Evo Morales en noviembre del 2019.

Para Marco Antonio García Claros, el proceso judicial contra la ex presidenta Jeanine Áñez "es completamente inventado" REUTERS/David Mercado/File Photo

-¿Cuál es la situación de ciertas causas que había contra Evo Morales, desde las muertes que hubo en aquellos días de protesta post elecciones, también ciertas denuncias de campañas financiadas con dinero del narco? ¿El Gobierno está utilizando la justicia para frenar todas esas denuncias y acusaciones?

-Una de las primeras acusaciones que tenía el ex presidente Morales era el de fraude electoral, en base al informe final elaborado por la Organización de Estados Americanos. Además, documento realizado a solicitud del Gobierno boliviano, que tenía carácter vinculante y que finalmente fue el instrumento que se utilizó para intentar enjuiciar a Evo Morales. También acusaciones serias de terrorismo. Esos días se genera un vacío de poder, la policía estaba acuartelada, el ejército o las Fuerzas Armadas estaban acuarteladas, y todos los grupos de choque, estos grupos violentos financiados por el MAS, por el partido de Gobierno, irrumpen violentamente en las ciudades, se produce la quema de buses en la ciudad de La Paz, ingresan violentamente a domicilios de opositores, los queman… Toda esta situación de grave violencia ante ciudadanos indefensos, arrinconados en sus domicilios, viendo y escuchando cómo estos grupos violentos ingresaban a domicilios, convocaban a una guerra civil. Cerrar los ojos y pensar que no pasó nada, que hubo tranquilidad, que en realidad hubo un supuesto golpe de Estado, que nunca existió, salvo en la imaginación de estas personas… Pero nosotros que vivimos esa situación, con gente financiada que organizaba, que irrumpía para quemar e incendiar las ciudades… Esa situación lamentable, es la arremetida de alguien que no termina de irse del poder y que si se va, va a ser dejando un reguero de muertos, y es lo que finalmente pasó.

-Usted habló de denuncias de fraude, hechos de violencia, muertos… ¿Evo Morales hoy en día debería estar preso?

-Sí, así es. Pero como hemos dicho, varios de los procesos se han extinguido en la medida en la que ellos manejan el Ministerio Público y a la justicia, entonces definitivamente todas las acusaciones que existieron en su momento por terrorismo, por haber dejado a las ciudades aisladas, que no tengan alimento… Todas esas situaciones han quedado extinguidas. Actualmente no hay ninguna causa en contra de Evo Morales ni la de fraude electoral ni la de terrorismo, ni otras causas. Actualmente el señor Evo Morales está parapetado en el Chapare, donde se va a realizar un campeonato de fútbol los próximos días que va a llevar su nombre: Copa Evo.

-Los principales aliados de Evo Morales son justamente los gobiernos autoritarios y dictatoriales que tenemos hoy en la región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, donde la justicia está completamente cooptada por los gobiernos de turno. ¿En qué situación está Bolivia judicialmente? ¿Está cerca de llegar al modelo de esos países, o todavía tiene un margen de maniobra?

-Tiene que ver también con lo económico. Es con seguridad por la existencia de una economía paralela, una economía paralela financiada por el narcotráfico, y una economía boyante porque además si estamos exportando algo, es droga. Estamos inundando de droga a todos los países vecinos. Se han establecido nuevos canales para la salida de la droga del país y en las últimas semanas todos los días, ya sea en los propios países afectados, en el Paraguay, en el Brasil, incluso en Bolivia, se han detectado cargamentos de droga transportados en avionetas. También hay graves denuncias anteriores respecto al tema del narcotráfico y de la conformación de narcoestados: Cuba, Venezuela, y como puente de la droga peruana, Bolivia. Esa incidencia en la economía de mi país es lo que de alguna u otra manera está manteniéndonos a flote; porque de otra manera la crisis tendría que ser muy parecida a la que ustedes están viviendo actualmente.

García Claros afirmó que hoy en día "Bolivia es un narcoestado disimulado"

-¿O sea, Bolivia ya se convirtió en un narcoestado?

-Disimulado sí. Disimulado porque… ¿de dónde sale la droga? O somos puente de droga que viene del Perú, y aquí nos encargamos de fabricarla. Porque no explicas de otra manera el hecho de que durante el último tiempo existan tantos operativos y tantos delitos de narcotráfico con cargamentos muy importantes. El último operativo estamos hablando de cargamentos que van más o menos en los 700 millones de dólares. Entonces no estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo muy fuerte. Evo Morales está parapetado en el Chapare, que es el principal productor de coca, que es el elemento básico para la elaboración de la droga. Es coca excedentaria. Es decir, no se utiliza para el consumo humano, se utiliza absolutamente en su totalidad a la elaboración de narcóticos. Ese es el lugar donde está parapetado en este momento el señor Evo Morales y ese es el lugar donde se va a desarrollar el campeonato de fútbol. Entonces, ¿cuál es el objetivo de desarrollar un campeonato? Primero es recuperar su imagen, una imagen muy deteriorada políticamente; en lo interno Evo Morales definitivamente ha perdido la base que tenía entonces, pero tiene que recuperarla en algún momento y parece que el tema del campeonato de fútbol es una oportunidad. Pero lo va a hacer en el Chapare. Entonces eso debería ser una prevención para cualquier equipo de circuito: ¿dónde voy a ir a jugar?, ¿quién está financiando? Porque no está financiando el Gobierno, no está financiando la Federación Boliviana de Fútbol, están financiando los productores de coca del Chafari.

-Ante todo este panorama que venimos hablando, ¿uno de los desafíos que tendrá la Federación es justamente trabajar en estos países como Bolivia, donde hay tanta injerencia de la política?

-Sí, una de las principales actividades es recuperar en todos los países la independencia judicial, la imparcialidad con la que deben trabajar los jueces. Este es un problema agravado por la pandemia, pero es un problema crónico en nuestros países, y hay que trabajar insistentemente sobre esta materia. El boliviano es mucho más sensible porque habíamos aceptado como solución el elegir porque elegimos a los magistrados… Decían que era la receta mágica, que el pueblo intervenga y elija a sus magistrados, pero la solución al resultado ha sido peor que la enfermedad, ahora estamos peor que antes. Esa es una tarea pendiente de los abogados y por supuesto de las entidades gremiales a nivel interamericano, y por supuesto la Federación lo que va a hacer es recuperar el trabajo que hagan todas las entidades que la conforman y una de ellas es el Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, que está recuperando presencia, pese a las dificultades económicas, pese a la persecución que han sufrido los colegios, a las limitaciones que imponen el ya no tener ingresos. Sí se está recuperando paulatinamente, pero este es un proceso todavía de largo aliento.

