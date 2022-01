Chile: un año de la misteriosa muerte de Tomás Bravo y la Justicia sin pistas

REUTERS/José Luis Saavedra

El 17 de febrero del 2021 despareció Tomás Bravo, un menor de tres años. El 26 de febrero fue encontrado muerto. A casi un año de su muerte la madre criticó fuertemente los pocos avances de la investigación. Estefanía Gutiérrez comentó: “Los errores hoy pasan la cuenta y estamos como estamos por culpa de una mala investigación de parte del Ministerio Público”.

El viernes 26 de febrero de 2021 se confirmó el hallazgo del cuerpo del pequeño Tomás Bravo, niño de sólo tres años y siete meses que estuvo desaparecido nueve días en el sector de Caripilún, en la ruta que une Lebu con Arauco, en la región del Biobío (a 525 kilómetros de Santiago).

El fiscal jefe de Arauco, José Ortiz, informó que se encontraron los restos del niño en una zanja ubicada a cerca de dos kilómetros del lugar de la desaparición. Las primeras pericias concluyeron que hubo intervención de terceros y de principio el principal sospechoso era su tío abuelo, Jorge Escobar Escobar, quien fue el que informó la desaparición del mismo.

El proceso de investigación no ha estado exento de errores por lo que la madre, Estefanía Gutiérrez, en conversación con Meganoticias Alerta, hizo duras criticas a la fiscalía. Su principal juicio fue sobre la gestión de la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, quien encabeza la investigación, y que hace unas semanas hizo un mea culpa sobre el proceso.

En su autocrítica, la persecutora afirmó que las indagatorias tienen “múltiples factores, algunos de ellos sobre el o los hechos relacionados a la muerte (de Tomás), otros por su búsqueda y lo último se relaciona con las determinaciones de los actores que participan en la búsqueda”. Cartagena indicó además que existen seis diligencias en curso, tanto en Chile como en el extranjero, y que la investigación ya acumula 20 tomos.

Sostuvo que “en febrero conocimos el caso de un niño, cuya dignidad debe ser cuidada. Si bien la comunidad demanda justicia, estamos frente a una investigación de la más alta complejidad que nunca habíamos vivido en la región”.

En tanto, la madre sostuvo que “los errores hoy pasan la cuenta y estamos como estamos por culpa de una mala investigación de parte del Ministerio Público”.

También contó que “hemos tenido cosas por investigar y quedan en la nada, quedan ahí y lo peor es que juegan con mi dolor y esto lo hablo por la señora Marcela Cartagena. Si bien yo rescato varias cosas que ella está haciendo en la investigación, ella igual no es del todo honesta y lo digo porque hace minutos atrás estuve conversando con alguien y me comentó algo que me dio mucha rabia, no puedo comentar ese tipo de cosas, pero es sobre la investigación”.

“Me dicen ‘no podemos seguir investigando este tipo de cosas por falta de pruebas’ pero resulta que sí hay más pruebas y lo dejan en la nada, entonces eso es lo que me da rabia porque me dicen una cosa y al final no es así”, relató.

También remarcó “no he podido vivir mi luto porque no puedo e intento buscar de muchas formas verdad, no justicia, porque uno no puede hacer justicia, intento hacer muchas cosas por mi hijo y aún seguimos igual”.

Actualmente, la Fiscalía y la Policía de Investigaciones siguen realizando pericias para dar con él o la responsable de la muerte de Tomás Bravo. Según el abogado de la familia, Pedro Díaz, se buscan realizar pericias nunca antes hechas en Chile para esclarecer la muerte del menor.

