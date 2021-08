Vuelco en el caso del niño que se perdió en un bosque y apareció muerto en Chile: peritajes aseguran que sufrió una “agresión sexual”

El pequeño Tomás Bravo.

En las últimas horas se han publicado una serie de peritajes sobre la muerte del menor Tomás Bravo en Chile. Los nuevos informes concluyeron que el fallecimiento del pequeño no se produjo por hipotermia e inanición, y que habría participación de terceros.

Tomás Bravo de tan solo tres años de edad desapareció el pasado 17 de febrero en el sector de Caripilun, en la comuna de Arauco, ubicada en la región del Biobío al sur de Chile. Al momento de su desaparición estaba acompañado por su tío abuelo, Jorge Escobar, para buscar unos animales en un campo cercano.

“Salí con él a buscar los terneros y las vacas y en eso recorrimos el campo entre los dos, yo con él, de la manito. Y después me tocó echar las vacas para acá y lo dejé a él parado en una parte, y en esa parte yo me metí para abajo y después cuando volví no lo encontré”, dijo Escobar el pasado 18 de febrero.

Las teorías que rondaban en un inicio de este caso apuntaban a un posible ataque de un puma, un secuestro generado por un tercero, un homicidio y hasta un accidente automovilístico.

No obstante, el 26 de febrero Tomás Bravo fue encontrado muerto en una zanja del río Raqui. El fiscal José Ortíz confirmó en esa jornada que la muerte del niño no se debió a un accidente, ya que “la manera del hallazgo claramente se trata de intervención de terceros”.

“El punto de encuentro es en línea de recta con el último punto donde se vio a Tomás, a un kilómetro y fracción. Posiblemente haya sido con trayecto interno conforme a los rastros que aparecen en el bosque, entre medio del follaje del camino. Hay hallazgos de gotas de sangre y un intento de hacer una excavación en la cercanía de donde se encontró el cuerpo”, declaró Ortiz al encontrar el cuerpo de Tomás.

Ante esto, el persecutor informó que el tío abuelo del niño fue detenido y que sería formalizado por su presunta participación en la muerte del menor. Sin embargo, a principios de marzo, el hombre fue puesto en libertad porque no existían “elementos incriminatorios o evidencias que hayan sido recogidas o encontradas en las vestimentas del imputado, al interior de su vehículo o en su domicilio que lo puedan vincular”.

El 15 abril un informe de la autopsia sostuvo que el fallecimiento del niño fue accidental debido a inanición e hipotermia, es decir, hambre y frío. También se descartó una agresión sexual en contra de Tomás.

Peritaje internacional confirmó agresión

Jorge Escobar, el tío abuelo de Tomás Bravo y único imputado por este caso. Captura de imagen: Meganoticias.

Ante las contradicciones de la investigación y de los informes de estos últimos meses, las autoridades y la fundación Amparo y Justicia acordaron solicitar un peritaje a Estados Unidos para saber más sobre las razones detrás de la muerte del menor.

Y este martes se dio a conocer este informe que concluyó que el pequeño fue víctima de una agresión sexual a manos de un adulto. El peritaje también da por “descartado la hipótesis de que la muerte de T.B.G. haya sido de carácter accidental”.

“De esta manera, la indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas”, agregó el informe.

El abogado querellante y director de la Fundación Amparo y Justicia, manifestó que “en resumen se concluye que Tomás había sido objeto, previo a su fallecimiento, de una agresión sexual. El agresor es una varón adulto”. Todos estos antecedentes obligarán al Ministerio Público a solicitar la ampliación de la investigación, y el Juzgado de Arauco decidirá si esto ocurrirá o no.

Descartan muerte por inanición e hipotermia

Tomás Bravo junto a su madre Estefanía Gutiérrez.

Este miércoles un nuevo informe se dio a conocer sobre este caso. Este reciente peritaje fue redactado por expertos del Servicio Médico Legal (SML) y se aseguró que la muerte del pequeño Tomás no ocurrió por hipotermia e inanición como había sido planteado en un inicio.

Según Cristián Echaíz, abogado querellante y representante del padre del menor, el escrito concluyó que existe intervención de terceros en el deceso, sin mencionar la causa de muerte.

Lo anterior será agregado a la petición del Ministerio Público para que la justicia ordene o no una ampliación de la investigación. Esta posibilidad ya se le planteó a la familia del menor en una reunión durante el martes en la tarde.

Frente a estos antecedentes la defensa del tío abuelo Jorge Escobar solicitará su sobreseimiento en este caso porque la justicia ya decretó que las pruebas no eran suficientes en su contra.

“Nos vamos a oponer a cualquier ampliación de plazo. Solicitaremos el cierre de la investigación y el sobreseimiento definitivo de don Jorge Escobar por existir antecedentes suficientes que descartan su participación en los hechos que se le imputan, resulta improcedente ampliar una investigación y mantener en calidad de imputado a una persona sobre la cual no existe prueba alguna de participación en el delito por el cual fue formalizado”, dijo Pedro Aguilera Soto, jefe de la Defensoría Penal Pública de la localidad de Cañete.