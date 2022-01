Polémica en Chile por la frase de la presidenta del Senado que olvidó el micrófono abierto

Senadora Ximena Rincón en la polémica

Durante la votación sobre la licitación de recursos naturales en Chile, la presidenta del Senado, Ximena Rincón, dejó sin querer su micrófono abierto y entre risas se escucha cuando le dice al vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro: “Cómo va a sufrir el próximo Gobierno, y yo voy a tomar palco de abajo”.

Tras esto la presidenta del Senado tuvo que salir a dar las explicaciones correspondientes y aclaró que “estábamos viendo el tema de las inadmisibilidad y admisibilidades un próximo parlamento, que está 50 y 50, y lo que dije fue que el próximo Gobierno la va a tener muy difícil en este tipo de discusiones”.

“A mí no me toca decidir, voy a estar al frente como una senadora más y no me va a tocar administrar este tipo de situaciones complejas. No hay más qué explicar”, aseguró Ximena Rincón.

Rincón también sentenció: “Administrar este tema en la testera es complejo y obviamente difícil y yo he reiterado hoy día en la reunión con el presidente, que va a tener todo nuestro apoyo porque nos parece que lo que viene hacia adelante es desafiante, es de transformación , pero en un escenario absolutamente distinto al de hoy”.

La presidenta del Senado, Ximena Rincón

También hizo alusión a que la iniciativa parlamentaria que se deliberaba en el momento de su “micrófono abierto”, fue aprobada por un solo voto: “Probablemente esto va a ser muy recurrente en las votaciones en general y va a ser difícil para el gobierno y ahí vamos a estar nosotros para apoyar en todo lo que se necesite”.

Esto se generó mientras se hacía la votación de la admisibilidad del proyecto que prohíbe a un Gobierno licitar los recursos naturales en los últimos 90 días de mandato. El que finalmente fue declarado admisible por un voto y se suscitó un debate en el Senado, sobre la inconstitucionalidad de la norma.

Recordemos que durante la jornada del miércoles 12 de enero, el Gobierno, a través del Ministerio de Minería, notificó la adjudicación del proceso de licitación para impulsar la producción de litio en el país. Se optó por entregar dos de las cinco cuotas que se ofrecían a las empresas BYD Chile SpA (de capitales chinos) y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A.

La expresidenta del Senado, Yasna Provoste, reaccionó y publicó en su cuenta de Twitter un mensaje aludiendo a la frase dicha por la presidenta del Senado durante esta jornada. “El Senado aprobó la admisibilidad del proyecto que presentamos para impedir que un gobierno saliente entregue bienes de todos los chilenos a empresas privadas, como es el litio. No tomaremos palco mientras se hacen negocios a espaldas de la gente”.

