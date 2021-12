Ballotage en Chile: como será el cierre de campaña de Kast y Boric en Santiago

Con masivas actividades en Santiago, los candidatos presidenciales Gabriel Boric y José Antonio Kast finalizan hoy sus campañas a La Moneda.

Gabriel Boric (Apruebo Dignidad) y José Antonio Kast (Frente Social Cristiano) realizan este jueves sus últimos eventos públicos antes del balottage presidencial de este domingo. Este miércoles ambos candidatos finalizaron sus campañas en regiones, en la antesala de los eventos que tienen programados en sus cierres del jueves en Santiago. Boric hará un gran acto artístico y cultural en el Parque Almagro, en pleno centro de Santiago, mientras que Kast hará lo propio en el Parque Araucano, al oriente de la capital.

En su último día de campaña fuera de la capital, Boric se trasladó ayer hasta Viña del Mar, específicamente a la población Gómez Carreño, donde estuvo acompañado por la alcaldesa Macarena Ripamonti (Viña del Mar) y Jorge Sharp (Valparaíso). En la instancia, el aspirante a La Moneda se refirió al test de drogas con prueba de orina que exhibió durante el debate de Anatel del lunes y al llamado de Kast de ahora realizarse un examen de pelo.

“Lo he dicho en reiteradas ocasiones, mostré un examen que además es el que piden en el servicio público y eso lo deberían saber en la campaña de José Antonio Kast. Yo le preguntaría ¿ellos se lo han hecho? Si se lo quieren hacer o no es cuestión de ellos, yo no tengo ningún problema en hacerme exámenes de pelo o de cualquier cuestión pero que dejen tratar de inventar o instalar que aquí hay algo. Yo no tengo ningún problema si me invita y me lo paga, bienvenido sea”, enfatizó Boric.

Luego, el abanderado se trasladó a la vecina ciudad de Valparaíso, donde se reunió con la presidenta del Senado y excandidata presidencial del Nuevo Pacto Social, la demócrata cristiana Yasna Provoste. Tras la cita, la legisladora reforzó su llamado “a todos los sectores de la sociedad a dar un apoyo muy fuerte y muy claro a las transformaciones” que propone Boric.

Por su parte, el diputado por Magallanes resaltó la importancia de Provoste en la Cámara Alta. “Para mí, es un honor poder tener esta conversación con la senadora Provoste, porque ella va a seguir siendo senadora y va a ser uno de los principales liderazgos del Senado. Y en un escenario en donde tenemos un Congreso que está muy equilibrado va a ser muy importante este dialogo”, aseveró.

Nuevamente José Antonio Kast emplazó a Gabriel Boric a realizarse un test de drogas, esta vez de pelo.

Actividades del jueves

Gabriel Boric recorrerá la zona sur de Santiago para luego, a las 18:00 horas, encabezar su cierre de su campaña en el Parque Almagro, ubicado en pleno centro de Santiago. En la actividad estará acompañado por su vocera, la ex presidenta del Colegio Médico Izkia Siches, quien ha realizado una intensa agenda en el norte del país visitando puerta a puerta a los vecinos para explicarles la propuesta del candidato. En la masiva actividad está programado un discurso de cierre por parte del propio Boric. En el escenario, se presentarán artistas como Los Vásquez, Ana Tijoux, Chancho en Piedra, Gepe, MC Millaray, Illapu, Claudio Narea y la comediante Natalia Valdebenito. La actividad contará con la animación de las actrices Mariana Loyola, Paly García, y los actores Daniel Muñoz y Néstor Cantillana. El evento se podrá ver en todo el país de manera telemática, tal como lo publica en su cuenta de Twitter: “Te esperamos desde las 18:00 hrs en el Parque Almagro. Recuerda tomar todas las medidas sanitarias y si no puedes asistir, síguenos en vivo desde nuestro canal de Youtube y nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!”.

Por su parte José Antonio Kast recorrió nuevamente la Región de La Araucanía, en plena zona de conflicto mapuche. En Angol, el candidato presidencial del Partido Republicano emplazó a su contendor a realizarse un nuevo test de drogas, esta vez de pelo. “Vuelvo a reiterar mi llamado a Gabriel Boric, que así como yo mañana o el viernes me haré un examen de pelo, que él también se lo haga para que salgamos de la duda, que no vuelva a ocurrir que una vez más lo pillamos mintiendo, porque lo que quiere la ciudadanía es saber que sus representantes son personas honestas, que no mienten, que no ocultan la verdad”, afirmó.

Luego se trasladó hacia la Plaza de Armas de Temuco, donde recordó frente a sus adherentes el crecimiento que ha tenido su campaña desde que se lanzó como candidato. “Cuando partimos aquí marcábamos 8%. Nadie o muy pocos creían que íbamos a pasar a segunda vuelta. Nosotros sí teníamos fe, no solamente pasamos a segunda vuelta, pasamos primeros a segunda vuelta, y este domingo vamos a ganar porque tenemos las mejores ideas, porque tenemos a Chile pegado en nuestra piel. Y lo vamos a dejar todo”, recalcó.

Para la jornada de hoy tiene planificado participar de la segunda “Iberocumbre de líderes por la democracia y la libertad” a las 11.15 Horas. Luego, a las 13.30 horas se reunirá con los distintos gremios de las pequeñas y medianas empresas y emprendedores para abordar las demandas de las mipymes.

En tanto para esta tarde, tiene programado su cierre de campaña, que realizará en el Parque Araucano, ubicado en la comuna de Las Condes, al oriente de la capital. El evento comenzará a las 19:00 horas y contará con la presencia de artistas como Frontiers, Pachuco y la Cubanacan, además de Los Charros.

