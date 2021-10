El 60% de los chilenos está a favor del juicio político a Sebastián Piñera por el negocio irregular revelado en los Pandora Papers

Encuesta señala que el 60% está a favor de la acusación constitucional contra Piñera

La mayoría de los chilenos apoya la acusación constitucional (jucio político) contra el Presidente Sebastián Piñera presentada por diputados de oposición. Así lo demostró la última encuesta de Ipsos, que informó que el 60% de los consultados está a favor del proyecto interpuesto tras el escándalo generado luego de darse a conocer los Pandora Papers, documentos que dejaron en evidencia la venta irregular del proyecto minero Dominga por parte de los hijos del mandatario a un empresario amigo de Piñera, Carlos Délano.

Los diputados presentaron la acusación constitucional argumentando que Piñera “infringió el principio de probidad” y “comprometió el honor de la Patria”. Además, la Fiscalía Nacional inició una investigación de oficio contra el Presidente para conocer los antecedentes de este mismo hecho.

La encuesta mostró que mayoritariamente los que están a favor de la acusación son adultos de 30 años en adelante, mientras que solo el 18% se manifestó en contra. En tanto, un 15% dice que no sabe y un 6% no responde. Otro 63% de los consultados consideró muy importante que el Parlamento investigue la responsabilidad del Piñera los hechos.

Asimismo el sondeo concluyó que si avanza la acusación contra el mandatario, la mayoría cree que ganará Chile, con el 37% de las preferencias; y la ciudadanía, con el 22%, por sobre los candidatos presidenciales (con el 10%) y los partidos de la oposición (13%).

Sobre los candidatos presidenciales, el 31% de los consultados creen que la acusación constitucional favorecerá al candidato del Frente Amplio Gabriel Boric y a la demócrata cristiana Yasna Provoste (21%). También hay un 10% que considera que su avance favorecerá al abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast. Asimismo opinan que el menos beneficiado será el abanderado de Chile Podemos + Sebastián Sichel, quien obtuvo un 5% de las preferencias.

Las opiniones en Ipsos

“Más allá del género, edad o nivel socioeconómico, la ciudadanía está a favor de avanzar con la investigación por parte de parlamentarios y por una acusación constitucional. Ya no hay tolerancia frente a la sospecha de falta probidad en autoridades y menos en el caso del Presidente”, afirmó Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos.

La personera añadió que “en un momento de alta politización en el país producto tanto de las campañas presidenciales en despliegue como por las noticias diarias de la labor de la Convención Constitucional, los nuevos antecedentes sobre el caso Dominga a partir de los Pandera Papers han tenido un efecto importante en la opinión pública”.

La consultora inició en octubre la entrega mensual de su informe llamado Claves Ipsos, que entrega una mirada actual al acontecer nacional y ciudadano. En esta primera edición consultaron a 800 personas mayores de 18 años de todas las regiones del país, sobre temas como la acusación constitucional, las percepciones sobre los dos años desde el estallido social y el fin del toque de queda.

La acusación constitucional

La acusación se tramita actualmente en una comisión revisora de la Cámara de Diputados, y surgió tras la investigación periodística conocida como los Pandora Papers, que develó la venta de la Minera Dominga y la operación entre la familia Piñera y el amigo del presidente, acción que se concretó en las Islas Vírgenes Británicas.

A la comisión han sido invitados a dar su testimonio 47 personas, de las cuales un tercio no ha asistido pues no están obligados a hacerlo. Entre lo que no participaron figuran el Fiscal Nacional Jorge Abbott y el exfiscal Manuel Guerra, quien fue el encargado de realizar la primera investigación penal del caso Exalmar, donde figuraba la arista Dominga.

La instancia sesionará hasta el próximo viernes, jornada donde se votará el informe –que no es vinculante- y que luego será llevado a la Sala de la Cámara de Diputados.

