Cambio climático: crece la preocupación en Chile por una sequía sin precedentes

La falta de lluvias dejó los campos agrícolas resecos en Chile (Foto: AFP)

Una severa sequía en Chile ha empeorado este año, con un caluroso mes de julio en la capital Santiago, en lo que debería haber sido pleno invierno.

La falta de precipitaciones ha dejado los imponentes y típicamente nevados Andes cercanos a la ciudad casi desnudos, los niveles de los embalses bajos y los campos agrícolas resecos.

Hasta este martes, una estación meteorológica del centro de Santiago registraba solo 78 milímetros de lluvia en lo que va del año frente a los 180 del mismo lapso del año pasado, y un promedio estándar de 252 milímetros, según el Servicio Meteorológico de Chile.

El ministro de Ciencias, Andrés Couve, manifestó a la agencia Reuters que la disminución constante de las reservas de agua debido al cambio climático era ahora una “prioridad nacional”.

“Tenemos la evidencia que es contundente y es evidencia climática. Estamos viendo un descenso muy significativo en las precipitaciones que genera escasez de agua”, explicó.

El lunes, científicos del clima de la Organización de Naciones Unidas (ONU) advirtieron que las olas de calor extremo, que antes golpeaban una vez cada 50 años, ahora se esperan una vez cada década.

Las sequías y los aguaceros también son cada vez más frecuentes, según el informe de ciencia climática de la ONU.

Couve dijo que Chile, un país largo y delgado con el desierto más árido del mundo en el norte, la Antártida en el sur, además de glaciares, bosques y humedales dispersos, tenía abundantes pruebas del cambio climático.

En septiembre de 2019, los criadores Alfredo Estay, a la izquierda, y Fredy Moreno, ayudan a una vaca debilitada a ponerse de pie en Putaendo, Chile, durante la peor sequía del país en más de medio siglo (Foto: AP)

Expertos y políticos en Chile han advertido sobre la acuciante, y potencialmente irreversible, escasez de agua en la región central, que alberga la mayor parte de su población, incluyendo Santiago, una ciudad de seis millones de habitantes y motor económico del país.

Dos importantes ríos que proporcionan agua a Santiago, el Mapocho y el Maipo, tienen menos agua que en 2019, el año más seco en la historia del país, lo que llevó a los reguladores a tomar medidas drásticas en el uso del recurso y buscar fuentes alternativas.

Empresas de servicios públicos han invertido mucho en nueva infraestructura para evitar la llegada del “Día cero”, en que los grifos se secan, una amenaza que provocó importantes restricciones de agua en Ciudad del Cabo, Sudáfrica y Chennai, India, en los últimos años.

Ese día cero “para los habitantes de zonas rurales de la zona central, llegó hace casi una década, 400.000 personas que habitan en zonas rurales de Chile, reciben hoy agua en camiones”, dijo el climatólogo de la Universidad de Santiago Raúl Cordero.

El experto señala que es probable que la situación que enfrentan los habitantes de zonas rurales en la zona central se extienda y empeore con el tiempo.

“Es poco probable que las precipitaciones que teníamos en la zona central de Chile en los años 80 o en los años 90 vuelvan. Que recuperemos ese clima, en términos de temperatura y precipitaciones es extraordinariamente poco probable”, agregó.

Chile debe construir más embalses y plantas desalinizadoras, de las que depende cada vez más su crítico sector minero, agregó.

“La única ventaja es que ya sabemos en qué dirección el cambio climático nos va a golpear. Entonces bueno, eso significa que estamos avisados de que más o menos deberíamos hacer para poder hacer frente a las consecuencias”, dijo.

En la última década, Chile ha atravesado la peor sequía de la que se tiene registros (Foto: EFE)

Chile podría volver a registrar este 2021 un nuevo récord de bajas precipitaciones y una situación similar a la de 2019, el año más seco de la historia del país, si se mantiene la tendencia actual de lluvias, según el balance de precipitaciones realizado por el Gobierno el mes pasado.

”Desgraciadamente no tenemos buenas noticias, lo que estamos enfrentando no es una sequía, no es una emergencia puntual, esto es algo permanente”, alertó el ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, el pasado 22 de junio.

En lo que va del año, el país acumula un promedio de precipitaciones muy inferior al de la media histórica, llegando a registrarse déficit superiores al 90% en varias regiones de norte como Atacama y Coquimbo, y del orden del 65% entre Valparaíso y O’Higgins (en el centro del país).

(Con información de Reuters y EFE)

