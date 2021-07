Pepe Mujica elogió a Sebastián Piñera y puso reparos sobre la Convención Constituyente chilena: “Temo que sea una bolsa de gatos”

En la imagen, el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica.

El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, reflexionó sobre la actualidad política y social chilena, específicamente sobre el papel del organismo de la Convención Constituyente (CC) y expresó sus temores sobre su funcionamiento.

El domingo pasado, la CC inició su proceso de redacción de la Nueva Constitución chilena, que deberá ser votada en un plazo de un año por los 155 constituyentes, entre los que son mayoría representantantes independientes sin trayectoria política, luego de que las dos coaliciones tradicionales chilenas tuvieran muy malos resultados en las elecciones.

Debido a lo anterior, es que el político uruguayo se refirió en entrevista al diario La Segunda sobre el presente y el futuro de convención chilena, en donde subrayó sus temores a que la Convención se convierta “una bolsa de gatos, que quieran resolver todas las penurias del pueblo chileno con una Constitución”.

Para Pepe Mujica, una Constitución “es un programa, de grandes líneas y objetivos”, y que el proceso constituyente chileno originado en noviembre del 2019 tras las masivas manifestaciones en Chile “fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encauzamiento de la crisis” pero también advirtió los riesgos que esto puede conllevar.

“Una Constitución es un programa, de grandes líneas y de objetivos, ¡no le pidamos más a la Constitución! Pero fue una cosa civilizada e inteligente dar esa salida para el encauzamiento de la crisis. En otro lado se arma un lío que (…) No sé, por ejemplo, esa contradicción la tiene Perú hoy, ese Parlamento de Perú, el gobierno que venga no sé cómo hace para gobernar con ese Parlamento, ¿verdad?”, sostuvo el político uruguayo.

El expresidente uruguayo además indicó que los constituyentes que integran la convención chilena deben tener “un acuerdo mediatizado y se puedan mantener políticas sociales que atemperen las contradicciones”.

“Tiene sentido profundo que tengan una verdadera liberación de carácter social en el sentido de atender las urgencias más fuertes, pero manteniendo la estabilidad de la economía, y que los sectores más poderosos económicamente de Chile entiendan que tienen una responsabilidad para con su pueblo”, agregó Mujica.

Elogios para Piñera

En la imagen un registro del presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/Alberto Valdés/Archivo

Por otro lado, Pepe Mujica también tuvo palabras para el Presidente de Chile, Sebastián Piñera. “Yo lo respeto mucho, creo que es un hombre valioso, con su manera de pensar, tiene el defecto de ser demasiado rico y pertenecer a un mundo demasiado acomodado”, dijo Mujica.

Además, Mujica manifestó que Piñera “no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante” pero la historia “no la cambian los caciques, la historia la cambia la fila india”.

“Cada cual nace donde le toca. Pero no ha sido un presidente reaccionario, que se lleve a la gente por delante (…) Pero la historia no la cambian los caciques, la historia la cambia la fila india, los dirigentes sin fila india son como generales sin tropa, no pasa nada. La responsabilidad está en las organizaciones políticas”, manifestó Mujica sobre la figura de Piñera.

Protestas y figuras presidenciables de izquierda

Sobre el inicio de las protestas chilenas en octubre del 2019, Mujica destacó que no fue una sorpresa para él las masivas manifestaciones nacionales que conllevaron al inicio del proceso constituyente hace unos días atrás.

“Acá no había semana que no vinieran 3 o 4 chilenos, mucho universitario, hablándome pestes, por las dificultades para pagar su carrera, todo eso. Y me daba cuenta que por un lado los números objetivos de Chile andaban fenómeno, en el contexto de América Latina, pero que se estaban confundiendo los números con el sentir de la gente de abajo. Yo creo que pagó el precio de no haber repartido a tiempo”, señaló Mujica sobre las protestas chilenas.

Pepe Mujica además abordó la figura de los candidatos de izquierda a la presidencia chilena, Gabriel Boric y Daniel Jadue, quienes tendrán que competir en una primaria en julio, para que uno de ellos llegue a la elección presidencial de noviembre de este año.

“La izquierda se tiene que juntar con el centro en todas partes, porque el centro es mayoría. Y esta pelea se arregla en quién lleva el centro. Pero si soy mucho ‘bla bla’ y me creo el ombligo del mundo, me aparto del centro. El centro es vacilante y se inclina para un lado o para el otro. Y el problema eterno de la izquierda es la falta de unidad”, finalizó Mujica.

