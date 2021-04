Cuántas dosis de vacunas contra el COVID y de qué laboratorios han llegado a Chile hasta el momento

Las autoridades sanitarias de Chile hicieron el anuncio de la llegada de un nuevo cargamento con 234 mil dosis de vacunas Pfizer-BioNtech

Autoridades chilenas aclararon en ls últimas hora que el país ha recibido hasta el momento 1.886.625 dosis de vacunas Pfizer-BioNTech desde que en diciembre pasado arribara el primer cargamento de este tipo.

A ellas se suman 13.581.101 de la vacuna china Sinovac. Para llegar al total de 15.467.726 vacunas recibidas hasta el momento que permitieron avanzar en el plan de vacunación más exitoso de América Latina.

Hasta este jueves, el proceso vacunatorio de Chile suma 7.144.047 personas con primera dosis, y 4.192.320 con dos dosis.

La relación entre Pfizer y Chile

La relación entre Chile y Pfizer se arrastra desde julio del año pasado. Tras las consecuencias de la primera ola chilena de coronavirus del 2020, el gobierno inició negociaciones reservadas con el laboratorio estadounidense, lo que exigió a las autoridades nacionales a contratar un estudio jurídico en Nueva York para que ayudara en esta materia.

Tras una difícil negociación, donde Chile buscó ser tratado como “país de ingreso medio” presentando informes económicos, ambas partes firmaron en septiembre del 2020 un acuerdo por 10 millones de vacunas, las que están llegando poco a poco desde diciembre del año pasado.

El primer cargamento de Pfizer-BioNTech que llegó a Chile fue el 24 de diciembre del 2020. En esta oportunidad, se recibieron 9.750 vacunas, las que se destinaron casi en su totalidad para personal médico de salud que se desempeñaba en las Unidades de Tratamiento Intensivo de las regiones de La Araucanía, Biobío, Magallanes y de la Zona Metropolitana.

El segundo cargamento del laboratorio estadounidense arribó a Chile fue el 31 de diciembre del 2020. En esa jornada se recibieron 11.700 vacunas, completando así la primera gran meta del gobierno, que era obtener 20 mil dosis de esta empresa antes de que finalizara el año.

El 13 de enero del 2021, la subsecretaria de Salud de Chile, Paula Daza, recibió un tercer cargamento de Pfizer-BioNTech. Este envío fue el primer gran arribo que hizo el laboratorio estadounidense, el cual destinó 88.725 dosis en aquella oportunidad, las que fueron administradas a personal de salud de establecimientos públicos y privados.

El cuarto envío de Pfizer-BioNTech se concretó el 20 de enero de este año con la llegada de 43.875 dosis desde Bélgica. Mientras que el quinto envío de 161.850 dosis Pfizer fue recibido el 18 de febrero pasado, las que se destinaron para el personal educacional que entraría a clases presenciales durante marzo.

El 24 de febrero las autoridades chilenas recibieron el sexto cargamento de vacunas Pfizer integrado por 189.150, mientras que a inicios de marzo, específicamente el martes 3, 229.125 dosis Pfizer-BioNTech se convirtieron en la séptima carga en llegar a Chile.

El octavo envío de la empresa estadounidense se originó el 11 de marzo pasado con la llegada de un cargamento de 209.625 dosis, mientras que el 18 de marzo aterrizaron a Chile alrededor de 153.075 vacunas tipo Pfizer-BioNTech, siendo la novena carga en llegar al país.

Chile está alcanzando los 7 millones de inoculados contra el COVID-19

El 24 de marzo de este año, Chile recibió 187.200 dosis de Pfizer-BioNTech destinadas a la vacunación de la población en general que llegaron desde Miami, siendo este el décimo envío del laboratorio. El 31 de marzo se recibió la carga más grande de Pfizer que se tiene registro hasta el momento: 368.550 dosis, concretando así la onceava llegada.

La última carga de Pfizer-BioNTech en llegar al país fue la que se concretó este jueves, con 234.000 dosis que serán destinadas para seguir vacunando a la población en general.

Sinovac y Chile

En julio del 2020, la Universidad Católica de Chile y el Instituto Milenio firmaron un convenio de ensayos clínicos con la vacuna Sinovac. Este fue el primer contacto del país con la empresa Coronavac para que se iniciaran estas pruebas en noviembre del año pasado en territorio nacional.

El uso “excepcional” de esta vacuna Sinovac fue autorizada el 20 de enero de este año por el Instituto de Salud Pública, y días después se aprobó su utilización para los adultos mayores.

Tras una negociación entre la empresa y el gobierno, se firmó un contrato por 10 millones de dosis Sinovac, lo que luego se amplió a 14 millones de vacunas durante febrero pasado. En total, son 11.971.476 de medicamentos que se han recibido desde el primer envío.

El primer cargamento de Sinovac llegó a Chile el 28 de enero de este año. En esa jornada se recibieron 1.918.453 de vacunas del laboratorio chino, mientras que un segundo cargamento de 1.917.663 aterrizó el 31 de enero.

El tercer envío se concretó el 25 de febrero con 1.917.360 dosis Sinovac, mientras que al día siguiente, el 26 de febrero, Chile recibió el cargamento de vacunas más grande hasta esa jornada: 2.112.000 de medicamentos de este tipo aterrizaron en territorio nacional.

El 8 de marzo pasado, el laboratorio Coronavac cumplió con el quinto cargamento de Sinovac, enviando 2.106.000 vacunas a Chile. El 21 de marzo fue el turno de la sexta y última carga de Sinovac en llegar a Chile hasta la fecha, el cual correspondió a otras 2.000.000 de vacunas.

La polémica con el gobierno argentino

En una entrevista televisiva realizada durante este miércoles, el jefe gabinte argentino, Juan Pablo Cafiero, el funcionario fue consultado por un grupo de periodistas sobre el fracaso de las negociaciones entre Argentina y la farmacéutica Pfizer-BioNTech, a pesar de que se realizaron ensayos clínicos con esta vacuna en territorio argentino, y del continuo envío de dosis que realiza este laboratorio a países como Uruguay y Chile.

Según el testimonio del jefe de Gabinete, “fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa”, pero que “lo cierto no es lo estás diciendo” dando a entender que las negociaciones truncas de Argentina con Pfizer-BioNTech se replicaba en otros países. Cafiero destacó además que “prácticamente no llegaron” vacunas, sino que solo “llegaron muestras” a otras naciones.

“30 mil vacunas llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos”, sostuvo durante la entrevista.

Lo anterior fue rápidamente corregido por las autoridades chilenas. El responsable de precisar la información fue Ricardo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales quien señaló que Chile actualmente tiene en total 1.886.625 vacunas Pfizer-BioNTech, y que este jueves se concretó la llegada de 234.000 nuevas dosis de este tipo a territorio nacional.

Lo que viene a Chile

Durante este miércoles 7 de abril, el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) aprobó la administración de emergencia de la vacuna CanSino entre los adultos de 18 a 60 años. De esta forma, este medicamento contra el coronavirus es el cuarto que estaría disponible en el país, tras las aprobaciones de Pfizer-BioNTech, Sinovac y AstraZeneca.

El gobierno chileno gestionó la aprobación de esta vacuna luego que se confirmara la adquisición de 1.8 millones de dosis a este laboratorio chino-canadiense para aumentar la gestión vacunatoria en el país.

Además, este jueves 8 de abril se confirmó que dentro de abril o mayo, se realizará un envío de 818.400 vacunas de AstraZeneca. Actualmente, se está gestionando todos los trámites regulatorios, legales y logísticos para importar dichas vacunas.

En tanto, Chile también se está coordinando y desarrollando ensayos clínicos con el laboratorio Janssen y su vacuna Johnson & Johnson. Existe un preacuerdo de suministro y reserva de 4 millones de dosis, cuyos detalles se están discutiendo con la compañía.

