Caso Richard Swing: la Justicia peruana ordenó la detención de los 10 implicados, entre ellos ex altos funcionarios de Martín Vizcarra

La Justicia de Perú ordenó este viernes la detención preliminar por un plazo de una semana para los diez implicados en el caso Richard Swing, que puso contra las cuerdas al gobierno de Martín Vizcarra hace apenas dos semanas.

A pedido de la fiscal anticorrupción Janny Sánchez, la jueza Sonia Bazalar tomó la medida que afecta a la ex secretaria general del Palacio de Gobierno, Mirian Morales; la ex secretaria personal de Vizcarra, Karem Roca; el ex asesor presidencial, Óscar Vásquez; y el propio cantante Richard Cisneros, más conocido como Richard Swing.

De acuerdo al periódico local El Comercio, que accedió a la resolución, la misma tiene como fecha el 29 de septiembre y también dispuso el arresto de Patricia Dávila, Diana Tamashiro, Mauricio Salas, Liliana Chaname, Lincoln Matos y Aurora Quiñones.

Todos están implicados en la investigación de los contratos que firmó Richard Swing con el Ministerio de Cultura y que casi le cuesta a Vizcarra la pérdida del poder.

El diario citado consignó que el Ministerio Público ejecuta la medida en los diferentes domicilios de los implicados. En el operativo participan diez fiscales anticorrupción, diez peritos del Ministerio Público y 60 efectivos policiales de la División de Alta Complejidad.

La Fiscalía informó que la detención preliminar se da ante el posible peligro de fuga y obstaculización del proceso.

El increíble caso de Richard Swing, “el rey de la canción criolla” que pudo hacer caer a Vizcarra

Richard Cisneros, conocido como “Richard Swing”, es el cantante involucrado en las grabaciones secretas que pusieron al presidente peruano Martín Vizcarra al borde de la destitución.

En estos días afirmó categóricamente que los audios son parte de una “conspiración” que busca usar su figura “para un golpe de Estado”. Cisneros se expresó así en comparecencias en las que anunció que posee 278 grabaciones hechas por él mismo que demuestran su teoría.

El artista aseguró que en sus grabaciones se prueba que detrás de la maniobra estarían la ex asistente del presidente Karem Roca, el congresista Edgar Alarcón -quien difundió los audios en el Parlamento- y el presidente del Congreso, Manuel Merino De Lama.

En los audios presentados por el congresista Alarcón se escucha presuntamente a Vizcarra intentar ocultar las visitas al Palacio de Gobierno de Cisneros, a quien el Congreso investiga los contratos que le hizo el Ministerio de Cultura por un valor total de 175.000 soles (50.000 dólares) desde que Vizcarra es presidente.

Según la tesis de “Swing”, es Alarcón, el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, enemigo declarado de Vizcarra y un personaje bajo investigación por varios delitos de corrupción, quien dirige toda la trama.

Así, Cisneros indicó que en las últimas semanas recibió visitas y presiones de los asesores de Alarcón y de la misma Roca y su abogado, que lo contactaron y lo llevaron a la casa personal de la asistente de Vizcarra para grabarlo sin su consentimiento.

En ese sentido, “Swing” dijo que se dio cuenta de esta “emboscada” y comenzó a mentir deliberadamente, lo que también le llevó a ir recabando nuevas grabaciones, que dijo que haría públicas y que corroborarían esta versión.

