La OMS advirtió que América Latina se convirtió en la “zona roja” de transmisión del coronavirus

De acuerdo a los datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, Chile se mantiene en el tercer lugar de la región latinoamericana como el país que más casos de COVID-19, siendo precedido por Perú (135.905 casos) y Brasil (que con 411.821 es la segunda nación a nivel mundial con más contagiados). EFE/Alberto Valdés/Archivo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este lunes de que América Latina se ha convertido en la “zona roja” de transmisión del coronavirus, al tiempo que ha avisado de que la situación en estos países “está lejos de ser estable”.

Según ha informado el director de Emergencias Médicas de la OMS, Michael Ryan, en las pasadas 24 horas, cinco de los diez países que más cantidad de casos del coronavirus han reportado se ubican en las Américas.

“Se trata de Brasil, Estados Unidos, Perú, Chile y México”, ha desvelado Ryan. Además, en América Latina, los países con la mayor cantidad de incrementos en casos son Brasil, Colombia, Chile, Perú, México, Haití, Argentina y Bolivia. “Estamos viendo que, aunque los números no son exponenciales en algunos de estos países, hay un aumento progresivo diariamente”, ha explicado.

Pacientes esperan por atención médica, el 25 de mayo de 2020, en el Hospital Guillermo Almenara de Lima (Perú). EFE/ Sergi Rugrand

En este contexto, el doctor de la OMS ha avisado de que los sistemas de salud de estos países ya están comenzando a estar bajo presión. “En América Latina la situación está lejos de ser estable, y ha habido un rápido incremento de casos y los sistemas de salud necesitan del apoyo y la solidaridad mundial”, ha precisado.

“Creo que no hemos alcanzado el pico de la pandemia y no puedo predecir cuándo lo haremos. Pero tenemos que mostrar solidaridad con estas naciones, apoyarlas y ayudarlas a superar el virus como hemos hecho con países de otras regiones. Es el momento de unirnos y no dejar a nadie atrás”, ha afirmado Ryan.

La cantidad de personas que viven en entornos urbanos y la pobreza son algunos de los factores que están impulsando la intensidad de la transmisión el Latinoamérica.

Un trabajador toma la temperatura a quienes llegan al ingreso de la plaza de mercado Corabastos, este lunes en el sector de Kennedy, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

En este sentido, Ryan ha puesto el foco sobre países como Haití, por la debilidad de su sistema de salud, pero no es el único. “Hay muchas respuestas diferentes en la región, vemos países que están abordando la pandemia desde un enfoque de toda la sociedad, el Gobierno y con información científica, mientras que en otros vemos una ausencia de esto, o hay debilidades en aplicarlo”, ha lamentado.

Por ello, a juicio del experto, hay una “necesidad absoluta” de proteger a América Latina y el Caribe. “Nadie está a salvo hasta que todos estemos a salvo”, ha zanjado.

Con información de Europa Press

