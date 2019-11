“Es para dar una certidumbre al país. Si yo tengo el acompañamiento para que no pase este vandalismo, no más muertes, mujeres violadas... Creo que los bolivianos no merecemos esto y es urgente que le demos una certidumbre a la gente. por lo tanto, si hay el acompañamiento de las organizaciones civiles yo voy a asumir. Pero si se decide otra vía u otro camino, yo lo voy a aceptar”. Con la voz entrecortada por las lágrimas, la senadora de la Unidad Demócrata (UD) Jeanine Añez, se presentó ante la prensa esta mañana y confirmó que podría liderar el período de transición que se impone en el país tras la renuncia de Evo Morales.