Esto también se debe a que muchas agrupaciones de casi todos los partidos decidieron ensobrar su lista con la papeleta, pero otras dentro de las mismas colectividades, no lo hicieron. Las agrupaciones que como es tradicional reparten listas en plazas, parques y zonas comerciales, entregan únicamente la de sus candidatos y en algunos casos la papeleta por el Si. Por lo tanto, quienes deseen adherir a la propuesta deberán mayormente buscar la denominada “papeleta blanca” en el cuarto secreto. Vale aclarar que sólo se vota por el Si, ya que no existe una papeleta por el No.