Correa se jacta de haber mantenido al país alejado de las protestas sociales durante sus 10 años de gobierno, pero el decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago Basabe, asegura que “en la década pasada eso no sucedía no porque no haya habido descontento sino porque la gente tenía temor de ser enjuiciada, perseguida y criminalizada, porque se irrespetaban absolutamente los derechos”.