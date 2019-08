Sin embargo, el mandatario dijo que la Agencia Nacional de Cine no gastaría los recursos del Fondo Sectorial Audiovisual (FSA) en proyectos con temática sexual. "Conseguimos abortar esta misión", agregó. "Confieso que no entiendo por qué gastar dinero público con esas películas. No estoy persiguiendo a nadie. Cada uno que sea feliz como quiera, pero gastar dinero público con eso…", destacó.