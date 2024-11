María del Monte reflexiona sobre los conflictos de Isabel Pantoja: “Lo peor que le puede pasar al ser humano es que deje de ser humano”

MARÍA DEL MONTE EN 'Y AHORA SONSOLES' (ATRESMEDIA)

El nombre de Isabel Pantoja no deja de resonar en los titulares, y últimamente no es por su carrera artística. Las polémicas protagonizadas contra los miembros de su familia han vuelto a situarla en el centro del foco. Desde el embarazo de su hija Isa Pantoja, hasta las recientes declaraciones de su hijo Kiko Rivera y las palabras de su expareja Diego Gómez, todo apunta a que la tonadillera no vive un buen momento.

Cada noticia parece reforzar la imagen de Isabel Pantoja como epicentro de tensiones familiares. Su distanciamiento con sus hijos, los rumores sobre una relación deteriorada con su sobrina Anabel Pantoja y las críticas de Diego Gómez, quien asegura que para la cantante “el dinero es lo primero”, han intensificado las controversias que rodean a una artista que se ha aislado en su hermano Agustín.

En este contexto, una reflexión realizada por María del Monte, su antigua amiga, ha cobrado fuerza esta tarde en su intervención en Y ahora Sonsoles. La cantante sevillana, conocida por su prudencia en temas personales, se refirió recientemente a lo que considera una de las mayores pérdidas para cualquier persona: “Lo peor que le puede pasar al ser humano, y ahora generalizo, es que deje de ser humano”. Un mensaje que fue interpretado por muchos como una indirecta hacia Isabel Pantoja, especialmente tras las emotivas palabras de Isa Pantoja en ¡De Viernes!.

Isa Pantoja, que espera su primer hijo junto a Asraf Beno, ofreció una entrevista que conmovió a muchos. En ella, habló sobre las dificultades que ha enfrentado debido a su relación con su madre. Isa confesó que este bebé llega en un momento crucial para salvarle la vida, dejando entrever el impacto emocional que ha supuesto un conflicto que lleva desarrollándose años.

María del Monte e Inmaculada Casal (EUROPA PRESS).

“Si ella está feliz y contenta, yo también”

Ante estas declaraciones, María del Monte decidió romper su silencio habitual para dirigir un mensaje público a Isa. Para ello, aprovechó su espacio en el programa para expresar: “Llevo 23 años sin hablar, voy a seguir sin hablar de nada de lo que tenga que ver con mi vida privada. Pero sí quiero, porque mi corazón lo necesita, que sepa que estoy aquí, que si me necesita yo estoy aquí como he estado siempre”. Estas palabras dejaron en evidencia la cercanía y el cariño que María siente por Isa, a quien considera una persona especial en su vida.

El anuncio del embarazo de Isa Pantoja también generó reacciones en su entorno. María del Monte, visiblemente emocionada, quiso comentar a los medios: “Sin lugar a dudas, que a la vida lleguen personas es un acto extraordinario, lo malo es que se vayan. Si ella está feliz y contenta, yo también”. Una reacción muy diferente al tenso clima que se respira en la familia Pantoja.

No obstante, y sorprendiendo a todos, Kiko Rivera quiso felicitar también públicamente a su hermana por la noticia, un gesto que generó opiniones divididas. Aunque algunos lo interpretaron como una señal de reconciliación, otros lo vieron como una estrategia para desviar la atención de sus propios conflictos familiares. María del Monte, fiel a su discreción, evitó pronunciarse al respecto.