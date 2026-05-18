Pepín Liria se sincera por primera vez sobre su relación con Drágana Balde y confiesa que está muy enamorado

Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)

Aunque fue a finales de marzo cuando Pepín Liria y Drágana Balde se dejaron ver juntos por primera vez en un evento solidario en Madrid a favor de la fundación Xana, creada por Luis Enrique y su mujer, Elena Cullell, en memoria de su hija Xana, fallecida a causa de un cáncer a los 9 años, no fue hasta semanas después, en plena Feria de Abril, cuando la pareja confirmó lo enamorados que están y lo consolidada que está su relación asistiendo juntos a una corrida en La Maestranza.

Un nuevo romance que se suma a otros protagonizados por toreros en los últimos meses como el de Andrés Roca Rey y Cayetana Rivera, o Tamara Gorro y Cayetano Rivera, y que ha devuelto la ilusión al extorero a pesar de la discreción con la que siempre ha llevado su vida sentimental.

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Casado y separado en dos ocasiones, con su primera mujer, María José Pardo, tiene una hija llamada María; y con la segunda, Gloria Rivas, a otra llamada Jara, Pepín ha encontrado en Drágana a su compañera de vida ideal a pesar de los 30 años de edad que les separan, y cada vez es más habitual verle disfrutando de diferentes planes con la artista canaria, que dejó el baloncesto profesional para lanzar su carrera musical centrada en luchar contra la xenofobia.

Pepín Liria y su novia Drágana (Instagram)

La novia de Pepín Liria

Y aunque su última aparición ha sido en solitario, el torero se ha acordado de su novia y, revelando que está “muy feliz” ha respondido con una sonrisa y un revelador “mucho” a la pregunta de si está muy enamorado. Eso sí, por el momento prefiere no pronunciarse sobre una posible boda con la cantante, esquivando la cuestión a su llegada a Las Ventas afirmando entre risas que “estoy feliz de ver que en la fiesta cada día va más gente a los toros y que los toros están de moda”.

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La relación sentimental entre el torero y la cantante ha llamado la atención no solo por lo inesperado de su aparición pública, sino también por la diferencia de edad entre ambos, de 30 años, y el perfil público de Drágana, que ha destacado tanto en el baloncesto profesional como en el ámbito musical y en campañas de sensibilización social. La noticia ha trascendido el ámbito taurino y ha generado debate en la crónica social, debido a la singularidad del vínculo y el contraste entre la habitual discreción de Liria y la visibilidad de Balde.

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La presentación de Drágana

La trascendencia de esta relación también viene marcada por el propio bagaje personal y sentimental de Pepín Liria. El torero ha estado casado y separado en dos ocasiones: con su primera mujer, María José Pardo, tuvo a su hija mayor, María, y, tras rehacer su vida con Gloria Rivas, nació su hija menor, Jara. La historia con Drágana Balde ha supuesto un cambio en la esfera personal del torero, ya que la artista se ha convertido en su compañera de vida ideal, según se desprende de su entorno, a pesar de los treinta años que les separan.

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La pareja fue vista en público por primera vez a finales de marzo durante un evento benéfico organizado por la Fundación Xana en el Hotel Wellington de Madrid. Esta cita solidaria, impulsada en memoria de la hija de Luis Enrique y Elena Cullell, ha supuesto un cambio de tendencia: desde ese acto, Liria ha empezado a dejarse ver abiertamente junto a Drágana, consolidando así la relación ante sus seguidores y medios. Hasta ese momento, la identidad de Balde se había mantenido en la incógnita y solo horas después del acto se supo que se trataba de la cantante y activista canaria.