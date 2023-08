Ángela María Buitrago, la investigadora del caso Ayotzinapa que podría ser fiscal de Colombia

La investigadora participó en las investigaciones del GIEI (Cuartoscuro)

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, entregó el pasado miércoles 1° de agosto a la Corte Suprema de la nación sudamericana la terna para la elección del próximo Fiscal General de Colombia en 2024, la cual está compuesta por tres mujeres: Ángela María Buitrago Ruiz, Amelia Pérez Parra y Amparo Cerón Ojeda.

"He escogido tres mujeres con profunda experiencia en el derecho penal y en el ejercicio de su vida profesional como fiscales para integrar la terna para designación de Fiscal General de la Nación (sic)", dijo Petro en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de enviar la carta con los tres nombres a la Corte Suprema.

La Corte Suprema elige cada cuatro años “no renovables” a un nuevo fiscal, tras la presentación de una terna propuesta por el presidente, por lo que el próximo año deberá elegir a una de esas tres mujeres para sustituir al actual Fiscal General, Francisco Barbosa.

Según el presidente, “las tres tienen un común denominador: todas arriesgaron su vida por defender los derechos de los seres humanos en el peor momento del genocidio desatado en Colombia”.

¿Quiénes son las candidatas?

Ángela María Buitrago

Buitrago es abogada penalista por la Universidad Externado de Colombia —comparte alma máter con el mandatario colombiano— y se especializó en Derecho Penal, Ciencias Criminológicas y Sociología; además fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde, entre otros casos, juzgó el caso de la toma (1985) y retoma del Palacio de Justicia, así como las desapariciones de rehenes por parte de militares. Actualmente se desempeña como parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal.

Amelia Pérez Parra

Por su parte Pérez Parra tiene experiencia como fiscal dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General; no obstante, tuvo que exiliarse a Canadá en 2003 al trabajar en casos que involucraban a paramilitares y sus nexos con el Ejército Nacional en los años noventa.

Amparo Cerón Ojeda

Cerón actualmente es fiscal ante el Tribunal Superior de Bogotá, cargo en el que permanece desde 1989, donde ha trabajado en la Unidad Anticorrupción, incluso inició la investigación por el caso de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht. Al igual que sus colegas, estudió Derecho y tiene especializaciones en Administración Pública y en Derechos Humanos.

Ángela María Buitrago y el Caso Ayotzinapa

En el panorama mexicano, la propuesta que destacó fue la de Buitrago Ruiz, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investigó durante ocho años en el país la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.

Fue a finales del mes de julio que el grupo dio a conocer su último informe ante la sociedad sobre lo que aconteció en Iguala, Guerrero, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto; sin embargo, instaron al Estado mexicano a seguir con la investigación para encontrar a las personas desaparecidas.

“El caso no se cierra porque no siga el GIEI en la actualidad. El Estado y sus instituciones tiene la obligación de investigar, hacer justicia y buscar a los desaparecidos”

Asimismo, tanto María Buitrago como Carlos Martín Beristain, se despidieron de México mediante una carta en donde recordaron cómo fue que llegaron al país para investigar el caso, en medio de la “verdad histórica” que el entonces gobierno federal dio a conocer ante la ciudadanía.

De acuerdo a lo que relataron, ambos destacaron el trabajo que realizaron, pues no negaron que fueron víctimas de la obstaculización de las instituciones, así como de las presiones por parte de algunas autoridades; no obstante, lamentaron que las acusaciones en contra de los personajes que ya han sido detenidos sean por la delincuencia organizada y no por desaparición forzada.

