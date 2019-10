No obstante, la pérdida de la mayoría que obtuvo en 2015, un resultado aleccionador, muestra que, en lo personal, y no solo en su plataforma liberal, Trudeau causa divisiones y que la mayor parte de su apoyo proviene de las zonas urbanas. Sus liberales no lograron conseguir la mayoría y él tendrá que gobernar con el apoyo de partidos más pequeños.