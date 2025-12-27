Argentina le ofrece a Trump un modelo a seguir

El plan económico de Milei impulsó una reforma estructural profunda en Argentina apoyada en una firme visión de libre mercado

Tanto el presidente Donald Trump como el presidente argentino Javier Milei son carismáticos y confrontativos. Sus instintos para interrumpir el establecimiento han energizado a los conservadores en todo el mundo. Pero, bajo la bravata compartida, sus enfoques hacia la reforma económica divergen. Comprender qué ha funcionado para Milei puede ayudar a Trump a perfeccionar su propio programa para la renovación de Estados Unidos.

La revuelta populista de Milei está arraigada en una visión coherente de libre mercado. Hace dos años, heredó una economía asfixiada por la inflación, industrias subsidiadas, burocracia y una deuda pública paralizante tras décadas de control estatal excesivamente centralizado. Respondió con una reforma estructural sin precedentes en lugar de ajustes incrementales, precisamente el tipo de claridad y determinación que los conservadores estadounidenses esperaban ver replicados en Washington.

Milei usó la autoridad ejecutiva para desregular de inmediato grandes sectores de la economía, eliminar ministerios y reducir el gasto discrecional. Ha trabajado con el Congreso de Argentina para reformar el código tributario y privatizar algunas empresas estatales. Milei equilibró el presupuesto en sus primeros tres meses en el cargo. Al final de su primer año, eliminó aproximadamente la mitad de las burocracias de Argentina y suprimió miles de empleos en el sector público. El año pasado, Argentina registró su primer superávit gubernamental en más de una década, logro que se repitió este año y se prevé nuevamente para 2026.

Abolió los controles de precios, eliminó pesadas cargas regulatorias, cerró algunas empresas estatales y redujo la burocracia gubernamental en los sectores de vivienda, trabajo, comercio y servicios públicos. Al eliminar los controles de alquileres, Milei casi triplicó la oferta de viviendas en alquiler disponibles en Buenos Aires, incluidas viviendas asequibles, algo con lo que Estados Unidos está teniendo dificultades. Milei también eliminó el sistema de licencias de importación de Argentina, puso fin a los mandatos proteccionistas y eliminó muchas otras barreras comerciales.

Desde sus primeros días en el cargo, Milei ha tratado a la hiperinflación como un enemigo existencial. Dejó de depender de la impresión de nuevos pesos argentinos para financiar los déficit gubernamentales y adoptó un marco cambiario diseñado para restaurar la credibilidad, mientras restringía la capacidad del banco central de manipular la moneda. Los resultados de este cambio en la política monetaria han sido dramáticos. La inflación mensual se desplomó del 25 por ciento a alrededor del 2 por ciento.

Trump ha aliviado algunas cargas regulatorias, ampliado el acceso a las abundantes fuentes de energía asequible en Estados Unidos y hecho permanentes los recortes de impuestos de 2017. Sin embargo, estos logros van de la mano con nuevos aranceles ilegales que constituyen uno de los mayores aumentos de impuestos para la clase media desde la Segunda Guerra Mundial. Estos aranceles elevan los precios para las familias y empresas, restringen la competencia y ralentizan la creación de empleo. No es casualidad que los empleos manufactureros hayan desaparecido durante siete meses consecutivos. El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental generó escasos ahorros. El gasto federal sigue disparándose, con un aumento de casi el 8 por ciento respecto al año anterior.

El ejemplo de Milei sugiere que Trump podría fortalecer su agenda económica con un enfoque más coherente de libre mercado en Estados Unidos

Trump podría comenzar a replicar el éxito de Milei combinando su propio mensaje populista con un programa de libre mercado más coherente, lo que magnificaría los efectos positivos de la desregulación y evitaría diluirlos con una injerencia estatal errante.Una de las áreas más claras en las que Trump podría beneficiarse del ejemplo de Milei es resistir la tentación de la propiedad estatal. Actualmente, Estados Unidos está trazando un camino hacia la nacionalización parcial de empresas privadas. El ejemplo más destacado es el acuerdo de acciones de Intel, en el que el gobierno federal adquirió una participación significativa en una de las principales empresas estadounidenses de semiconductores. Presentado como una forma de asegurar la producción nacional de chips, el acuerdo coloca a Washington en una posición sumamente inadecuada para influir en la estrategia corporativa, las inversiones y las decisiones de producción. La administración también ha adquirido participaciones en cinco empresas mineras o de manufactura de tierras raras, ha firmado una “asociación estratégica” en energía nuclear con Westinghouse que podría otorgar hasta un 8 por ciento de participación accionaria, y ha asegurado una “acción dorada” en Nippon Steel que otorga al gobierno poder de veto sobre algunas decisiones corporativas clave.

Tomar control de los medios de producción, ya sea mediante expropiación total o nacionalización parcial, socava la libertad económica responsable de la mayor abundancia generalizada en la historia de la humanidad. Proteger los derechos de propiedad privada, hacer cumplir los contratos a través de los tribunales y salvaguardar el flujo del comercio son funciones esenciales del gobierno en un sistema de libre mercado.

Trump también debería abandonar su campaña para inducir a la Reserva Federal a bajar las tasas de interés incluso cuando la inflación vuelve a encenderse. El ejemplo de Milei respeta las dolorosas lecciones del siglo pasado: la manipulación política de la moneda de un país perjudica el crecimiento al distorsionar la inversión y la asignación de activos, degradar la moneda genera inflación y someter al banco central a los caprichos políticos erosiona la credibilidad institucional.

El populismo debe estar anclado en la economía liberal clásica de gobierno limitado: poder descentralizado, dinero sólido, comercio abierto, desregulación y libertad individual. Trump tiene una oportunidad enorme. Sus instintos políticos, habilidades comunicativas y disposición para luchar contra la inercia podrían lograr los resultados económicos deseados si se combinan con la coherencia del libre mercado. Los éxitos tempranos de Milei ofrecen a Trump un modelo para asegurar la prosperidad estadounidense.

*Joel Griffith es investigador sénior en Advancing American Freedom. Marc Short es presidente de la junta directiva en Advancing American Freedom y exjefe de gabinete del vicepresidente Mike Pence.

© 2025, The Washington Post.