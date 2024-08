Las reglas de Biden para proteger a los estudiantes trans entran en vigor, pero no en todas partes

Biden solicita que las partes no impugnadas de la regulación entren en vigor mientras los casos avanzan. (REUTERS/Nathan Howard)

Una regulación controvertida de la administración de Biden que protege a estudiantes transgénero, gays y lesbianas de la discriminación entró en vigor el jueves en 24 estados, pero sigue en suspensión en el resto del país debido a litigios pendientes.

El mosaico es resultado de demandas interpuestas por estados liderados por republicanos en todo el país contra la regulación del Título IX de la administración, un conjunto amplio de normas que abordan cómo las escuelas deben hacer cumplir la ley que prohíbe la discriminación por motivos de sexo. La regulación fue emitida en abril y debía estar en vigor antes del nuevo año escolar.

En media docena de casos separados, tribunales federales otorgaron interdictos que bloquean la aplicación de la regulación en 26 estados, incluidos Texas, Florida y Ohio, mientras se litigan los casos. Pero esos fallos no afectan el estatus de la regulación en el resto del país: en general, estados de inclinación demócrata como California, Nueva York e Illinois, así como el Distrito de Columbia y Puerto Rico.

Añadiendo a la confusión: No estaba claro de inmediato si una decisión del tribunal de apelaciones emitida tarde el miércoles era una orden judicial a nivel nacional o solo impactaba a cuatro estados que son parte de ese caso. El Departamento de Justicia dijo que interpretaba el fallo para aplicarse solo a cuatro estados, pero otros no estaban seguros.

“Es un desastre. Honestamente, es un desastre complicado, en constante cambio,” dijo Jon Fansmith, vicepresidente senior de relaciones gubernamentales y compromiso nacional en el Consejo Americano de Educación, que representa a universidades y colegios. “Las escuelas no están seguras de cuáles son sus obligaciones.”

El jueves, funcionarios del Departamento de Educación federal dijeron que su Oficina de Derechos Civiles comenzaría a hacer cumplir las nuevas reglas para las escuelas en estados sin interdictos judiciales en vigor. Otros deberían seguir las reglas publicadas en 2020 por la administración Trump, dijeron.

La administración de Biden ha solicitado a la Corte Suprema que permita que las partes de la regulación del Título IX que no fueron impugnadas entren en vigor mientras los casos avanzan en los tribunales, pero no hubo un fallo inmediato de los jueces.

La regulación gobierna cómo las escuelas financiadas por el gobierno federal -que incluye prácticamente todos los distritos K-12, colegios y universidades- implementan la ley del Título IX, la ley de medio siglo de antigüedad que prohíbe la discriminación sexual. Eso incluye reglas sobre cómo las escuelas deben manejar las quejas de acoso y agresión sexual, que reemplazan la versión escrita por la administración Trump que era más favorable para los acusados.

Al reescribir las regulaciones del Título IX, la administración de Biden definió la discriminación por motivos de sexo para incluir la discriminación por identidad de género y orientación sexual. Eso prohibiría, por ejemplo, que las escuelas obligaran a los estudiantes transgénero a usar baños y vestuarios que no se alineen con su identidad de género. Las escuelas también estarían obligadas a referirse a los estudiantes por los pronombres que estos usen.

Eso enfureció a los estados conservadores, que impugnaron la regulación en múltiples demandas en todo el país. Cada demanda incluía una combinación diferente de estados.

El miércoles, el Tribunal de Distrito de los EEUU para el Distrito Oeste de Oklahoma se convirtió en el sexto tribunal en emitir un interdicto que detiene la aplicación de las nuevas reglas en Oklahoma. La jueza federal Jodi W. Dishman, una designada por Trump, escribió que el Departamento de Educación no tenía derecho a definir “sexo” como incluyendo la identidad de género sin autorización del Congreso.

Añadió que la agencia estaba “afirmando descubrir, en un estatuto que ha estado vigente por más de cincuenta años, un poder previamente desconocido para decidir cuán amplio es el alcance de la definición y aplicación de ‘sexo’”, llamando a esto “una decisión de vasta importancia política”.

“En el contexto del Título IX, los conceptos de sexo e identidad de género son distintos e independientes uno del otro”, escribió.

El fallo fue bien recibido por conservadores, incluidos el Fiscal General de Oklahoma, Gentner Drummond, quien presentó el caso.

“Este fallo bien fundamentado ayuda a proteger tanto a estudiantes mujeres como hombres de invasiones a la privacidad y daños innecesarios”, dijo en un comunicado. “Nuestros estudiantes merecen las protecciones que han sido proporcionadas por mucho tiempo por el Título IX.”

La administración de Biden inicialmente ganó la primera ronda en uno de los casos, permitiendo que la regulación se aplicara en Alabama, Florida, Georgia y Carolina del Sur, los estados involucrados en ese caso. Pero la decisión del juez fue revocada por un tribunal de apelaciones tarde el miércoles.

El Secretario de Educación de los EEUU, Miguel Cardona, defendió la regulación, diciendo que se trataba de proteger los derechos de todos los estudiantes.

“Es inaceptable que algún estudiante enfrente discriminación o acoso simplemente por quien es”, dijo durante un seminario web el jueves para administradores escolares. “Eso no es lo que somos, y no es lo que este país representa.”

En otro giro, un juez federal en Kansas aplicó su fallo a ciertas escuelas en estados más allá del caso ante él. El mes pasado, falló que la regulación no puede aplicarse en más de mil escuelas K-12 y colegios a los que asisten hijos de miembros de tres grupos que están luchando contra la regulación: Moms for Liberty, Young America’s Foundation y Female Athletes United. Algunas de estas escuelas están en estados donde las nuevas reglas están siendo bloqueadas de todos modos, pero cientos están en estados donde sí se aplican. En algunos casos, las nuevas reglas pueden aplicarse en ciertas escuelas pero no en otras en el mismo distrito escolar.

La incertidumbre legal se suma a años de vaivenes en este tema para las escuelas que intentan cumplir con la ley. Las políticas en vigor durante la administración de Obama fueron desechadas por la administración de Trump, y las políticas de Trump fueron reemplazadas por el presidente Biden.

“Nuestros miembros están en absoluto pánico,” dijo Brett Sokolow, presidente de la Asociación de Administradores del Título IX. Dijo que las escuelas estaban listas para cambiar para cumplir con las nuevas reglas el jueves, incluyendo anuncios a sus comunidades, pero quizás no sepan si deben avanzar. “Aún estás en una posición donde es algo incierto.”

Los reveses han sido frustrantes para los defensores que han estado presionando durante años para que estas nuevas reglas se promulguen. Shiwali Patel, senior director de escuelas seguras e inclusivas en el Centro Nacional para el Derecho de la Mujer, dijo que la agitación legal ha creado confusión para todos los involucrados pero quería que las escuelas entendieran que todavía tienen obligaciones legales.

“Esto no significa que las escuelas no siguen estando obligadas a cumplir con el Título IX”, dijo. “Los estudiantes todavía tienen protecciones contra la discriminación basada en el sexo.”

Las reglas federales están en claro contraste con las leyes y políticas promulgadas por estados y juntas escolares conservadores en todo el país que limitan los derechos de los estudiantes transgénero. Por ejemplo, más de 10 estados tienen reglas que limitan el uso de baños e instalaciones, según el seguimiento del Proyecto de Avance del Movimiento. Algunas juntas escolares prohíben que los estudiantes cambien sus nombres o pronombres sin el permiso de los padres o prohíben que los maestros usen pronombres que difieran del sexo asignado al estudiante al nacer.

La administración de Biden ha argumentado consistentemente que las protecciones del Título IX se extienden a la identidad de género y la orientación sexual, pero las reglas de abril fueron la primera vez que el Departamento de Educación puso esa interpretación en una regulación vinculante.

La regulación cita el fallo de la Corte Suprema en Bostock v. Clayton County, que encontró que la discriminación sexual en el empleo incluye la identidad de género y la orientación sexual. La misma lógica se aplica al Título IX, argumenta la administración. Los jueces que deciden estos casos hasta ahora han rechazado ese argumento.

