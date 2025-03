El curioso cartel en un baño islandés que dejó sin palabras a una influencer española

La reacción de Carmen en TikTok genera sorpresa y curiosidad - (Vía Tiktok - @carmenllatas)

En un mundo donde los choques culturales pueden surgir en los lugares más inesperados, Carmen Llatas, una creadora de contenido de Sevilla, se encontró con una situación peculiar durante su visita a Islandia.

Carmen compartió su asombro en un video de TikTok al descubrir un cartel inusual en el interior de un baño islandés. La señal prohibía sentarse de cuclillas sobre la taza del inodoro, lo que generó una mezcla de sorpresa y curiosidad en la joven viajera.

Carmen, quien tiene una presencia destacada en redes sociales como Instagram y TikTok, decidió grabar su reacción en el momento. En el clip, se la puede ver dentro del baño, aún procesando lo que acababa de ver. “Acabo de entrar en un baño de Islandia por primera vez y me he encontrado con un cartel que… Por favor, díganme qué significa esto”, expresó Carmen, mirando directamente a la cámara. Esta reacción espontánea capturó la atención de sus seguidores, quienes rápidamente comenzaron a comentar y compartir sus propias experiencias.

El vídeo de Carmen alcanza más de 190.000 reproducciones en TikTok - (Vía Tiktok - @carmenllatas)

El video de Carmen no tardó en volverse viral, acumulando más de 190.000 reproducciones en TikTok. Los comentarios de los usuarios ofrecieron una variedad de explicaciones y anécdotas. Algunos sugirieron que la postura prohibida es común entre mujeres que prefieren no tocar la taza del inodoro en baños públicos, mientras que otros defendieron la postura como la más saludable para el cuerpo. “Cualquier mujer que salga de fiesta y no quiera apoyarse en una taza”, comentó una usuaria, mientras que otra añadió: “Bueno, cuando llevas niñas a baños públicos y están sucios, creo que todas las madres lo hacemos”.

Los carteles en los baños pueden ser una ventana a las normas culturales y prácticas locales. En este caso, la señal en Islandia refleja una preocupación por el uso adecuado de las instalaciones sanitarias, posiblemente debido a diferencias en las costumbres de los visitantes internacionales. Este tipo de carteles no solo busca mantener la higiene, sino también prevenir daños a las instalaciones que podrían resultar del uso inadecuado.