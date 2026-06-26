Delcy Rodríguez habló con Donald Trump: “Ratificó el respaldo de Estados Unidos en este momento difícil”

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, el epicentro de la devastación de los sismos calificado como “zona de desastre” (Captura de pantalla)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario de Estado, Marco Rubio, contactaron a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para ratificar el respaldo de Washington tras los dos terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles, con magnitudes de 7,2 y 7,5, que dejaron al menos 920 muertos, 3.360 heridos y 172 personas atrapadas en edificaciones, según cifras oficiales.

Rodríguez publicó en sus redes sociales que recibió las llamadas del presidente Donald Trump y del secretario de Estado Marco Rubio: “Ratificaron el respaldo del Gobierno de los Estados Unidos en este momento difícil para Venezuela”.

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Rodríguez también resaltó que el presidente de EEUU reafirmó “su compromiso de apoyar los esfuerzos de respuesta mediante el envío de rescatistas, equipos especializados, apoyo a los refugios temporales y asistencia humanitaria para las familias afectadas. Agradecemos profundamente este gesto de amistad y cooperación”.

En tanto, rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia y Estados Unidos llegaron en las últimas horas al país para apoyar las labores de búsqueda y atención a los afectados, confirmó Rodríguez. La presidenta encargada añadió que equipos de Alemania, Países Bajos e Italia se encuentran en camino para sumarse a las operaciones.

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El Pentágono envía buques y aeronaves a Venezuela tras los terremotos

En un contacto telefónico con el canal estatal VTV, Rodríguez señaló que los rescatistas nacionales e internacionales ya han sido distribuidos en las zonas afectadas, aunque no precisó detalles. Indicó también que autoridades venezolanas sostuvieron una reunión con representantes del Comando Norte de Estados Unidos.

El mayor general del Cuerpo de Marines Kevin J. Jarrard llegó al país, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El encargado de negocios John Barrett difundió en X que los equipos estadounidenses se están desplegando “con velocidad, precisión y una capacidad logística incomparable” para apoyar las operaciones de respuesta. El Comando Sur del Ejército de Estados Unidos (Southcom) precisó que sus fuerzas armadas están “movilizándose rápidamente” para colaborar en los esfuerzos de rescate y recuperación.

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El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, fue clausurado temporalmente por los daños estructurales, lo que ha condicionado las operaciones de traslado de personal y suministros hacia Caracas. El Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas.

Personas buscan víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado tras dos terremotos en Caraballeda, estado de La Guaira. (Foto de Donaldo BARROS / AFP)

Entre los contingentes que ya operan en terreno, 188 rescatistas salvadoreños llegaron con insumos para sumarse a las labores de búsqueda. Rodríguez aceptó la ayuda ofrecida por el presidente Nayib Bukele pese a las diferencias previas con el depuesto Nicolás Maduro, en particular por el caso de un grupo de migrantes venezolanos enviado por Estados Unidos a una cárcel salvadoreña. México también despachó personal de rescate junto con insumos, cuya llegada fue destacada por Rodríguez en Telegram.

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España desplegó un avión A330 del Ejército del Aire con 59 militares de la Unidad Militar de Emergencias (UME), dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, según el Ministerio de Defensa español. En la misma aeronave viajaron 40 efectivos del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, entre bomberos especialistas en rescate en estructuras colapsadas y profesionales del Servicio de Urgencias Médicas (SUMMA112), junto a cuatro perros de la unidad canina.

Voluntarios se reúnen para ayudar en la búsqueda de víctimas entre los escombros de un edificio derrumbado, tras los terremotos en Caracas, Venezuela, el 25 de junio de 2026. REUTERS/Leonardo Fernández Viloria

El contacto entre Rodríguez y las autoridades estadounidenses se produce en el marco de un acercamiento bilateral iniciado tras la captura de Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero pasado en Caracas. Rodríguez ha calificado a Trump de “socio y amigo” y ha señalado que ambos gobiernos están construyendo una nueva agenda de cooperación bilateral, en el marco de la cual solicitó el cese de las sanciones estadounidenses contra Venezuela.

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El Gobierno contabiliza además 3.007 damnificados a casi 48 horas de los sismos, que afectaron principalmente a Caracas y al estado de La Guaira. Al margen de la respuesta oficial, miles de civiles venezolanos participan de forma voluntaria en las labores de rescate y han organizado recolecciones de insumos y traslados de donaciones a distintas zonas de ambas regiones afectadas.