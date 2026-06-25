Venezuela

Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela

En distintos sectores de Caracas, vecinos improvisaron refugios temporales sobre el asfalto o dentro de automóviles, mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños causados por los sismos

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Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)
Plazas, parques y calles se llenan de familias que buscan refugio tras los terremotos en Venezuela (REUTERS/Maxwell Briceno)

Miles de venezolanos pasaron la madrugada de este jueves en las calles, dentro de vehículos o sobre colchones y colchonetas instalados en plazas, avenidas y zonas abiertas, debido al temor provocado por las réplicas de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el país y dejaron al menos 32 muertos y más de 700 heridos, según el último balance oficial.

La incertidumbre sobre el alcance de los daños y el riesgo de nuevos movimientos sísmicos llevó a numerosas familias a permanecer fuera de sus viviendas durante la noche. En distintos sectores de Caracas, vecinos improvisaron refugios temporales sobre el asfalto o dentro de automóviles, mientras las autoridades avanzan con la evaluación de los daños causados por los sismos.

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Muchas personas que habían decidido regresar a sus hogares después de los primeros temblores volvieron a salir a las calles tras registrarse nuevas réplicas de menor intensidad. El temor a derrumbes o afectaciones estructurales mantuvo en alerta a la población durante toda la madrugada.

Al mismo tiempo, los equipos de rescate continuaron las tareas de búsqueda de sobrevivientes en edificios colapsados de distintos sectores de la capital venezolana. Las labores se concentraron en zonas del oeste de Caracas, como El Paraíso, San Bernardino y Maripérez, así como en áreas del este, entre ellas Los Palos Grandes, donde se reportaron importantes daños estructurales.

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Durante las primeras horas posteriores al desastre, vecinos y voluntarios participaron activamente en las tareas de rescate ante la ausencia de maquinaria pesada. Con palas, carretillas y esfuerzo manual, intentaron remover escombros para localizar personas atrapadas.

Continúan las labores de rescate en Venezuela durante la madrugada de este jueves.

“Todo lo hicimos a pulmón”, relató a EFE Maikel Rincón, uno de los vecinos que colaboró en las tareas de rescate en Maripérez. Rincón explicó que la emergencia comenzó cuando residentes del sector alertaron sobre el colapso de un edificio.

“Un vecino pasó corriendo diciendo que se había caído el bloque y cuando vinimos esto estaba ya caído y los vecinos nos metimos y cuando empezamos a escuchar los gritos habían personas abajo metidas, empezamos a sacar los escombros y fue cuando sacamos a Fabián, un muchachito que tiene como 17 años y (...) lamentablemente toda su familia murió ahí tapeada”, afirmó.

Según su testimonio, una persona herida fue trasladada posteriormente en ambulancia para recibir atención médica.

Con el paso de las horas comenzaron a llegar excavadoras y otros equipos especializados a las zonas más afectadas, lo que permitió reforzar las operaciones de búsqueda y remoción de escombros. Las autoridades mantienen activos los dispositivos de emergencia mientras intentan localizar a posibles sobrevivientes atrapados entre los restos de edificios y estructuras colapsadas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que al menos 32 personas murieron y más de 700 resultaron heridas a consecuencia de los dos terremotos que afectaron el Caribe venezolano. Además, señaló que los daños materiales todavía no han sido cuantificados.

Personal de emergencias en un edificio dañado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno
Personal de emergencias en un edificio dañado tras un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 24 de junio de 2026. REUTERS/Maxwell Briceno

Rodríguez indicó que el estado de La Guaira, ubicado al norte del país y vecino de Caracas, presenta el mayor nivel de afectación. La funcionaria advirtió que existen “decenas” de edificios colapsados en esa región costera, una de las más golpeadas por el desastre.

Mientras continúan las labores de rescate, especialistas también analizan las características de los movimientos telúricos. El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos terremotos conformaron un “doblete sísmico”, un fenómeno que ocurre cuando dos sismos de gran magnitud se producen con pocos segundos de diferencia dentro de una misma zona geográfica.

Tras los terremotos, las autoridades estadounidenses activaron una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses. Sin embargo, el Sistema de Alerta de Tsunamis canceló posteriormente la advertencia después de evaluar la evolución del evento sísmico y descartar riesgos adicionales para esos territorios.

Las operaciones de búsqueda y rescate continúan en varios puntos de Venezuela mientras miles de personas permanecen fuera de sus hogares a la espera de nuevas evaluaciones estructurales y de información oficial sobre el alcance total de la tragedia.

(Con información de EFE)

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