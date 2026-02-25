Venezuela

El piloto herido en la captura de Maduro recibió la Medalla de Honor durante el discurso de Trump en el Congreso

Eric Slover, pilotaba el helicóptero CH-47 Chinook de vanguardia que descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” donde se encontraba el dictador venezolano, explicó el mandatario

Trump condecoró al piloto que resultó herido en la operación contra Maduro

Un piloto de helicóptero que resultó herido en la incursión que capturó al entonces dictador de Venezuela Nicolás Maduro recibió el martes la Medalla de Honor del Congreso durante el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente, Donald Trump.

Trump manifestó que el suboficial del ejército Eric Slover, quien apareció usando un andador, pilotaba el helicóptero CH-47 Chinook de vanguardia que descendió sobre la “fortaleza militar fuertemente protegida” donde se encontraba Maduro durante una incursión que, aunque exitosa, dejó a siete soldados estadounidenses con heridas de bala y lesiones relacionadas con metralla.

El suboficial del Ejéricto de Estados Unidos Eric Slover recibe una Medalla de Honor durante el discurso del Estado de la Unión del presidente, Donald Trump, ante una sesión conjunta del Congreso (AP Foto/Alex Brandon)

“Mientras se preparaba para aterrizar, ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric fue alcanzado impactos muy graves en la pierna y la cadera, una bala tras otra”, relató el presidente, que agregó que Slover “recibió cuatro disparos agonizantes, que destrozaron su pierna en numerosos pedazos”.

Slover “mientras se preparaba para aterrizar, ametralladoras enemigas dispararon desde todos los ángulos, y Eric fue alcanzado impactos muy graves en la pierna y la cadera, una bala tras otra”. REUTERS/NATHAN HOWARD

Meses de planificación secreta derivaron en la audaz operación que sumió en la oscuridad a la capital del país sudamericano mientras las tropas se infiltraban en la casa de Maduro y lo trasladaban rápidamente a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico.

La descripción que hizo Trump de las acciones de Slover esa noche ofrece una nueva y detallada perspectiva del asalto militar, que ha permanecido en gran medida en secreto desde que se llevó a cabo en la madrugada del 3 de enero.

Venezuela fue bombardeada el sábado 3 de enero por la madrugada

Según Trump, cuando Slover se preparaba para aterrizar su helicóptero se encontró con “dos ametralladores que escaparon a la furia de los aviones anteriores”.

“Eric maniobró su helicóptero con todas esas vidas y almas para enfrentar al enemigo y permitir que sus artilleros eliminaran la amenaza, salvando la vida de sus compañeros de armas de lo que podría haber sido un accidente catastrófico en territorio enemigo”, explicó.

El presidente afirmó que “el éxito de toda la misión y la vida de sus compañeros de armas dependían de la capacidad de Eric para soportar un dolor abrasador”.

El teniente general Jonathan Braga, comandante del Mando Conjunto de Operaciones Especiales, entregó a Slover la Medalla de Honor en la galería que da a la Cámara de Representantes.

El suboficial jefe del Ejército de EE. UU., Eric Slover “maniobró su helicóptero con todas esas vidas y almas para enfrentar al enemigo y permitir que sus artilleros eliminaran la amenaza, salvando la vida de sus compañeros de armas". Kenny Holston/Pool vía REUTERS

Slover vestía su uniforme de gala y utilizó un andador para mantenerse en pie. Trump señaló que el soldado aún se estaba recuperando de sus heridas.

El presidente apuntó que otros 10 soldados que participaron en la operación recibirán medallas en una ceremonia privada que se celebrará más adelante en la Casa Blanca.

Además de Slover, Trump entregó también la Medalla de Honor al capitán retirado E. Royce Williams, un piloto de la Marina que derribó múltiples aviones soviéticos durante la Guerra de Corea, mejorando la condecoración que ya tenía, la Cruz de la Marina.

Trump calificó al expiloto de combate, de 100 años, como “una de las últimas leyendas vivas”.

(Con información de AP)

