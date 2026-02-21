Denuncian que cerca de 100 presos políticos venezolanos iniciaron una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I

Familiares de presos políticos venezolanos aguardan a las afueras de la cárcel El Rodeo I, ubicada en el estado de Miranda (Ronaldo SCHEMIDT / AFP)

Cerca de 100 presos políticos venezolanos, en su mayoría militares y también civiles y extranjeros, iniciaron una huelga de hambre en el penal El Rodeo I, en la periferia este de Caracas, para exigir su liberación tras quedar excluidos de la reciente Ley de Amnistía y denunciar las condiciones carcelarias, de acuerdo a lo denunciado por familiares y activistas.

Alfredo Romero, director del Foro Penal venezolano, señaló: “Familiares informan que aproximadamente 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre en El Rodeo I. Estamos intentando verificar la situación”.

La activista Tamara Suju, directora del Instituto Casla, también utilizó sus redes sociales para informar sobre la situación en esa prisión de la dictadura chavista: “Atención Urgente: Aproximadamente 100 presos políticos se encuentran en huelga de hambre... En su mayoría son militares, pero también hay civiles y extranjeros. Todos exigen libertad”.

La activista Elisa Trotta, en tanto, recordó que allí está “secuestrado” el gendarme argentino Nahuel Gallo, y exigió “libertad inmediata para todos ellos”.

Las demandas se centran en exigir libertad y rechazar la aplicación restringida de la ley de amnistía. “Es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos. No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias”, señaló más temprano Romero.

Familiares de presos políticos sostienen carteles y velas durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I (EFE/ STR)

Testimonios recogidos por AFP y los propios activistas indican que las familias también alertan sobre el alto grado de represión interna y la falta de información que reciben del centro penitenciario.

Los familiares de los reclusos han acampado durante más de un mes y medio fuera de El Rodeo I y de otros centros de detención, exigiendo mayor celeridad en las excarcelaciones ordenadas por la Ley de Amnistía. En declaraciones recogidas por AFP, mostraron su frustración ante las demoras y la opacidad de los procedimientos: “¡Queremos irnos a nuestras casas, queremos irnos a nuestros hogares!... ¡¿Hasta cuándo tanto abuso de poder? Libérenlos, todos son inocentes!”. Yessy Orozco, hija de un detenido, reclamó: “El perdón nos lo tienen que pedir ellos a nosotros que nos han secuestrado, que nos han robado, que han violado todos nuestros derechos humanos, ya basta de tanto abuso, de tanta tortura allá adentro y acá afuera”.

El penal El Rodeo I permanece con acceso restringido y, según testimonios recabados por AFP, las autoridades no proporcionan información oficial ni permiten visitas familiares en este momento.

El régimen chavista promulgó la ley de amnistía promovida por Delcy Rodríguez (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La Ley de Amnistía fue promulgada tras su aprobación por el Parlamento chavista, con la promesa de liberar a presos por motivos políticos desde 1999 hasta 2026. El diputado Jorge Arreaza, al frente de la comisión parlamentaria, informó que la Fiscalía General presentó 379 solicitudes de amnistía ante los tribunales y aseguró que las liberaciones debían realizarse entre la noche del viernes y la mañana del sábado. De esas solicitudes, 371 afectan a Caracas y las demás a otras regiones.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez pidió “celeridad” a la comisión especial para atender los casos no incluidos en la ley y defendió la amnistía como “un paso hacia una Venezuela más democrática, más justa, más libre”.

Sin embargo, Foro Penal estima que al menos 400 detenidos —principalmente militares, pero también otros relacionados con operaciones recientes— han quedado excluidos de la amnistía y la organización entregará a la comisión parlamentaria una lista de 232 casos para su revisión.

Mientras persiste la incertidumbre, familiares y detenidos mantienen la expectativa de que la revisión de los casos excluidos por parte de la comisión parlamentaria pueda abrir la puerta a una posible libertad en el mediano plazo.