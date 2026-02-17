Venezuela

La oposición de Venezuela exigió una amnistía total y sin condiciones para todos los presos políticos

La Plataforma Unitaria Democrática advirtió que el proyecto en discusión deja en manos de las mismas estructuras que persiguieron a la disidencia la definición de quién puede recuperar su libertad

Familiares de presos políticos se manifiestan frente a una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas (EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, exigió este martes que la ley de amnistía discutida actualmente en el Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y que permita la liberación plena de todos los presos políticos, al advertir que el texto actual deja fuera a numerosos detenidos y somete la libertad a condiciones que desvirtúan el objetivo de reconciliación nacional.

Mediante un comunicado, la PUD sostuvo que “una amnistía que excluye a presos no es amnistía” y denunció que cualquier norma que seleccione beneficiarios o imponga restricciones constituye “administración del castigo” y no un acto de justicia. La coalición subrayó que el país necesita “libertad plena para todos los presos políticos, sin excepciones, sin cálculos y sin trampas jurídicas”.

El pronunciamiento se produce mientras la Asamblea Nacional de Venezuela mantiene pendiente el segundo y último debate del proyecto de ley, requerido para su aprobación definitiva. La votación fue aplazada por desacuerdos internos en torno a un artículo que exige que las personas interesadas en acogerse a la amnistía se presenten formalmente ante el sistema de justicia, un requisito conocido como “ponerse a derecho”.

La Plataforma Unitaria Democrática exige una amnistía "verdadera, integral y efectiva" para los presos políticos

Para la PUD, ese mecanismo introduce un filtro político y jurídico incompatible con una medida de alcance general. “La libertad no puede depender de interpretaciones discrecionales ni de filtros políticos”, afirmó la coalición en su declaración. También advirtió que no es posible hablar de reconciliación mientras permanezcan vigentes las estructuras que, según denunció, facilitaron detenciones, inhabilitaciones y destierros en los últimos años.

El proyecto en discusión recoge apenas diez eventos de coyuntura política, un enfoque que ha sido cuestionado por organizaciones de derechos humanos por considerar que deja fuera a un número significativo de personas privadas de libertad, incluidos efectivos militares.

En ese contexto, la coalición opositora sostuvo que la futura ley debe “borrar la persecución del ámbito penal y restituir plenamente los derechos políticos”.

En su comunicado, la plataforma también reclamó garantías concretas para el retorno seguro de los exiliados. “Venezuela necesita el fin real de la persecución y garantías para que los exiliados puedan regresar sin miedo”, señaló, al tiempo que alertó que la libertad no puede quedar en manos de “las mismas estructuras que persiguieron la posibilidad de la libertad”.

Huelga de hambre de familiares de presos políticos en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en Venezuela (Fuente: Vente Venezuela)

El debate sobre la amnistía se inscribe en un proceso político que el chavismo define como un nuevo ciclo institucional. La jefa del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, ha presentado la iniciativa como parte de un “nuevo momento político” para el país, en paralelo con un proceso de excarcelaciones parciales anunciado a comienzos de enero, pocos días después de la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

Mientras se desarrolla la discusión parlamentaria, familiares de presos políticos continúan concentrados frente a distintos centros de reclusión a la espera de nuevas liberaciones. En las afueras de un comando policial en Caracas, un grupo de mujeres permanece encadenado y en huelga de hambre desde el fin de semana pasado para exigir la excarcelación de sus parientes. Varias de ellas han presentado problemas de salud, según denunciaron activistas y familiares.

La organización de derechos humanos Foro Penal informó que, pese a las excarcelaciones verificadas desde el 8 de enero, aún permanecen detenidas más de 600 personas por motivos políticos en el país. La entidad, dedicada al seguimiento y defensa de estos casos, llamó a la ciudadanía a no desistir si la norma que finalmente se apruebe no cumple con las expectativas de liberación general.

“No se puede presentar como solución un instrumento que deja en manos de las mismas estructuras que persiguieron la posibilidad de la libertad”, afirmó la PUD y remarcó que cualquier esquema que no garantice la restitución total de derechos y el cese de la persecución política será insuficiente.

“Lo demás es insuficiente y el país ya ha sufrido y esperado demasiado”, concluyó la coalición.

(Con información de EFE)

