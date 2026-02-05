Protesta en Caracas: familiares de presos políticos reclaman libertad total y voz en la ley de amnistía

Familiares de presos políticos reclaman participación en el debate legislativo (Reuters)

Decenas de familiares de presos políticos se manifestaron frente al Palacio de Justicia de Caracas para exigir la liberación de todos los detenidos bajo cargos políticos y reclamar su inclusión en la discusión sobre el proyecto de ley de amnistía promovido por el Gobierno de transición de Venezuela.

La protesta se desarrolló con imágenes, pancartas y consignas que demandaban justicia y libertad plena.

Durante la concentración, los asistentes portaron carteles con los nombres de sus allegados, banderas nacionales y mensajes dirigidos a las autoridades. “Justicia, justicia, justicia y libertad, todos son inocentes, ninguno delincuente”, corearon los manifestantes, rodeados de un fuerte operativo de seguridad con presencia militar y policial.

El reclamo por la libertad total incluyó a quienes recibieron medidas restrictivas tras su excarcelación, como la prohibición de salir del país o la obligación de presentarse periódicamente ante tribunales.

Diversas organizaciones no gubernamentales denunciaron que estas condiciones impiden calificar estos casos como excarcelaciones genuinas, ya que los afectados permanecen bajo vigilancia y con limitaciones de sus derechos civiles.

La movilización coincidió con la convocatoria de la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, para el inicio del debate sobre el proyecto de ley de amnistía.

Diego Casanova, activista y miembro del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, dijo a EFE, que la importancia de que las víctimas y sus familiares participen directamente en la elaboración y análisis de la iniciativa. Además, advirtió: “Si no hay participación real de las víctimas, Lamentablemente no va a ser una amnistía real ni legítima”.

El activista reclamó la publicación íntegra del proyecto, ya que hasta el momento solo se difundió la exposición de motivos, mientras varias ONG insisten en conocer el contenido completo del texto legal.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, presentó la propuesta de ley de amnistía el 30 de enero, en el marco de un proceso de excarcelación de presos políticos iniciado el 8 de enero, luego de la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por fuerzas estadounidenses.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, presentó el proyecto de ley de amnistía (Europa Press)

El proyecto contempla casos ocurridos desde 1999, año de inicio de la administración de Hugo Chávez.

En ese contexto, la organización no gubernamental Foro Penal confirmó ayer la excarcelación de 30 presos políticos en Venezuela el miércoles anterior a la protesta.

Así lo anunció Alfredo Romero, director presidente de la ONG, a través de su cuenta en X. Además, informó que el número de excarcelados desde principios de enero ascendía a 350 hasta la mañana del miércoles, tras el anuncio del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sobre la liberación de un “número importante” de detenidos.

Posteriormente, la presidenta encargada Rodríguez vinculó estas excarcelaciones con la inauguración de un nuevo momento político en el país.

(Con información de Europa Press, EFE)