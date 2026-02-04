Venezuela

La Unión Europea afirmó que la amnistía en Venezuela es “un paso significativo” para terminar con la represión

El bloque remarcó que la medida ayudará a “avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales”

Familiares de presos políticos se
Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana, en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

La Unión Europea valoró este miércoles la ley de amnistía anunciada la semana pasada por el nuevo Gobierno de Venezuela, considerando que “representa un paso significativo para acabar con la represión y avanzar hacia la reconciliación nacional, la justicia efectiva y el respeto a las libertades fundamentales”.

La UE subrayó que la liberación de presos iniciada por las autoridades venezolanas “debe continuar para que todos los presos políticos recuperen la libertad”, en palabras de un portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

El bloque también destacó el cierre de El Helicoide —identificado por ONGs como un centro de torturas y que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, planea convertir en un espacio deportivo—, señalando que “es un paso importante hacia el desmantelamiento de las estructuras utilizadas para la represión”.

El portavoz enfatizó que la reforma judicial en Venezuela “es esencial para restaurar el Estado de Derecho” y reiteró la posición oficial de la UE: “El único camino hacia la estabilidad” en Venezuela requiere alcanzar “una gobernanza democrática”.

Personas esperan frente a la
Personas esperan frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (EFE/Miguel Gutiérrez)

Además, la UE expresó su disposición a apoyar “un proceso pacífico e inclusivo hacia la restauración de la democracia” en el país, “con pleno respeto a los derechos humanos”. Si se avanza en esa dirección, los Veintisiete adoptarán “pasos concretos” en su relación con Venezuela.

Rodríguez presentó la semana pasada una ley de amnistía general dirigida a liberar a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que abarca los distintos gobiernos del chavismo.

La iniciativa excluye a quienes han sido procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos. Según Rodríguez, el objetivo es “reparar las heridas” provocadas por la confrontación política en Venezuela.

Estudiantes universitarios apoyan a familiares
Estudiantes universitarios apoyan a familiares de presos políticos durante una protesta en Valencia, Venezuela (REUTERS/Juan Carlos Hernández)

Rodríguez dijo que trabaja “intensamente” en la ley de amnistía que prometió

La mencionada Delcy Rodríguez aseguró este martes que trabaja “intensamente” en una ley de amnistía que anunció el viernes bajo la presión que Estados Unidos ejerce al país desde hace un mes, cuando capturó a Nicolás Maduro en una incursión militar.

La ley de amnistía fue solicitada el viernes con urgencia al Parlamento por Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída de Maduro en un ataque militar de Estados Unidos que incluyó bombardeos en Caracas y ciudades cercanas.

Rodríguez aseguró estar “trabajando intensamente con la ley de amnistía”, que debe llegar al Parlamento “para su consideración”.

“Una ley de amnistía que permita, todo este período de violencia política, del extremismo, que permita llevar adelante una política nacional”, detalló la presidenta venezolana.

Delcy Rodríguez junto a la
Delcy Rodríguez junto a la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu (Palacio Miraflores vía Reuters)

Se refirió además a la “conversación franca” que sostuvo en la víspera con la jefa de la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien afirmó más temprano que su gobierno apuesta por una Venezuela “amigable, estable, próspera y democrática”.

Es la expectativa que tienen decenas de familias de presos políticos que se mantienen frente a las prisiones de todo el país, a la espera de las excarcelaciones masivas anunciadas por el gobierno interino el 8 de enero.

Más de 340 presos políticos han sido excarcelados desde entonces. Alrededor de 680 siguen encarcelados y el proceso avanza de a poco.

La amnistía no se mencionó en la sesión parlamentaria de este martes. El diputado Tomás Guanipa exigió “celeridad”, al tiempo que su compañero Stalin González dijo a la agencia de noticias AFP que estima un primer debate para el jueves.

