La ONG Provea anunció la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres tras ser detenido por “traición a la patria”

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) comunicó este viernes la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres, quien permaneció detenido desde mayo del año pasado por supuestos vínculos con un plan para “generar violencia” durante las elecciones regionales y legislativas.

En una publicación en X, Provea informó: “Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda (norte)”.

“Nos alegra enormemente esta noticia y nos anima a seguir exigiendo, junto a decenas de familias, la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos del país”, agregaron en el anuncio junto a una foto del recuentro de Torres con sus familiares.

La organización recordó que, tras su detención el 9 de mayo, Torres estuvo incomunicado en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, sin acceso a visitas familiares ni a sus abogados de confianza.

Meses después, Torres fue trasladado a la cárcel de Yare II, donde finalmente su familia pudo verlo tras un prolongado periodo de incomunicación. Provea denunció que durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio respuesta al recurso de habeas corpus presentado por su equipo legal, lo que consideraron una señal de denegación de justicia.

La ONG Provea anunció la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres (@_Provea)

El 13 de mayo de 2025, el fiscal general del régimen Tarek William Saab confirmó el arresto de Torres, acusado de participar en una supuesta trama para desestabilizar los comicios de ese mes.

Provea había denunciado tres días antes la desaparición forzada del activista y recordó que la CIDH le otorgó medidas cautelares debido a las amenazas y el hostigamiento sufridos por su trabajo en Venezuela.

Saab detalló la detención del abogado y activista Eduardo Torres por medio de un mensaje difundido por el Ministerio Público en Instagram. “A través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”, sostuvo.

El fiscal añadió que estos mensajes se difundían públicamente en redes sociales y que existen otros involucrados en la causa.

Saab aseguró que Torres fue presentado ante la justicia “conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa”. Al activista se le había impuesto una medida privativa de libertad por los delitos de "conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación“.

El abogado Eduardo Torres (Europa Press)

La ONG venezolana Foro Penal informó el viernes que el número de “presos políticos” excarcelados desde el inicio de la última oleada de liberaciones, el pasado 8 de enero, supera los 700 casos. Sin embargo, la organización advirtió que todavía hay más de 11.000 personas en el país con restricciones “arbitrarias” a su libertad.

Según el balance difundido por Foro Penal hasta este miércoles 28 de enero, 711 personas han sido liberadas en este período, cifra que incluye un grupo de nuevos registros verificados por la organización y que no habían sido reportados previamente por sus familiares, muchas veces por temor a represalias.

Del total de excarcelados, 617 son hombres y 94 mujeres, todos adultos salvo un adolescente. Además, la ONG contabilizó 65 extranjeros entre los más de 700 liberados en este proceso.