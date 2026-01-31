Venezuela

La ONG Provea anunció la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres tras ser detenido por “traición a la patria”

Un comunicado de la organización confirmó que el letrado fue liberado del penal de Yare II luego de estar incomunicado durante meses, mientras familiares y defensores exigieron garantías legales

Guardar

La ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) comunicó este viernes la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres, quien permaneció detenido desde mayo del año pasado por supuestos vínculos con un plan para “generar violencia” durante las elecciones regionales y legislativas.

En una publicación en X, Provea informó: “Nuestro compañero, el abogado Eduardo Torres, ha sido excarcelado este viernes tras permanecer arbitrariamente recluido en la cárcel Yare II, en el estado Miranda (norte)”.

“Nos alegra enormemente esta noticia y nos anima a seguir exigiendo, junto a decenas de familias, la libertad plena e inmediata de todos los presos políticos del país”, agregaron en el anuncio junto a una foto del recuentro de Torres con sus familiares.

La organización recordó que, tras su detención el 9 de mayo, Torres estuvo incomunicado en El Helicoide, sede del Sebin en Caracas, sin acceso a visitas familiares ni a sus abogados de confianza.

Meses después, Torres fue trasladado a la cárcel de Yare II, donde finalmente su familia pudo verlo tras un prolongado periodo de incomunicación. Provea denunció que durante más de 250 días la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no dio respuesta al recurso de habeas corpus presentado por su equipo legal, lo que consideraron una señal de denegación de justicia.

La ONG Provea anunció la
La ONG Provea anunció la excarcelación del abogado y activista Eduardo Torres (@_Provea)

El 13 de mayo de 2025, el fiscal general del régimen Tarek William Saab confirmó el arresto de Torres, acusado de participar en una supuesta trama para desestabilizar los comicios de ese mes.

Provea había denunciado tres días antes la desaparición forzada del activista y recordó que la CIDH le otorgó medidas cautelares debido a las amenazas y el hostigamiento sufridos por su trabajo en Venezuela.

Saab detalló la detención del abogado y activista Eduardo Torres por medio de un mensaje difundido por el Ministerio Público en Instagram. “A través de una estructura denominada Nodos de Formación Ciudadana, financiada por agentes extranjeros, usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”, sostuvo.

El fiscal añadió que estos mensajes se difundían públicamente en redes sociales y que existen otros involucrados en la causa.

Saab aseguró que Torres fue presentado ante la justicia “conforme lo establecen los lapsos procesales, garantizándole su derecho a la defensa”. Al activista se le había impuesto una medida privativa de libertad por los delitos de "conspiración, terrorismo, traición a la patria y asociación“.

El abogado Eduardo Torres (Europa
El abogado Eduardo Torres (Europa Press)

La ONG venezolana Foro Penal informó el viernes que el número de “presos políticos” excarcelados desde el inicio de la última oleada de liberaciones, el pasado 8 de enero, supera los 700 casos. Sin embargo, la organización advirtió que todavía hay más de 11.000 personas en el país con restricciones “arbitrarias” a su libertad.

Según el balance difundido por Foro Penal hasta este miércoles 28 de enero, 711 personas han sido liberadas en este período, cifra que incluye un grupo de nuevos registros verificados por la organización y que no habían sido reportados previamente por sus familiares, muchas veces por temor a represalias.

Del total de excarcelados, 617 son hombres y 94 mujeres, todos adultos salvo un adolescente. Además, la ONG contabilizó 65 extranjeros entre los más de 700 liberados en este proceso.

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaEduardo TorresONG Provea

Últimas Noticias

Tras el anuncio de Delcy Rodríguez, Venezuela espera una liberación de presos políticos en manos del régimen

Familiares de detenidos siguieron el discurso de la presidenta encargada, algunos entre lágrimas y otros coreando “¡Libertad! ¡Libertad!”. Las organizaciones de derechos humanos y la oposición criticaron la lentitud de las excarcelaciones

Tras el anuncio de Delcy

Foro Penal cuestionó la propuesta de Delcy Rodríguez para los presos políticos: “El indulto es perdón, mientras la amnistía es olvido”

Un documento de la organización agregó que la atribución de la gracia reside en el Ejecutivo, mientras que el perdón colectivo corresponde a la rama legislativa, conforme a la Carta Magna venezolana

Foro Penal cuestionó la propuesta

Cómo es el Helicoide, la cárcel más atroz del régimen venezolano que será reconvertida en un centro social, cultural y comercial

La presidenta encargada de Venezuela ordenó el cierre de la prisión, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas. El centro de detenciones es considerado un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición

Cómo es el Helicoide, la

María Corina Machado aseguró que la amnistía general es un avance “irreversible” hacia la democracia en Venezuela

La líder opositora lamentó que la sociedad venezolana confiara en el chavismo y subestimara “la capacidad destructiva del régimen” tras el anuncio de la propuesta que llegará a la Asamblea Nacional con carácter urgente

María Corina Machado aseguró que

La reacción de familiares de presos políticos, organizaciones sociales y oposición al anuncio de la ley de amnistía general en Venezuela

Los seres queridos y allegados de los detenidos ilegalmente por el régimen aún mantienen la expectativa por más excarcelaciones durante las próximas horas. La iniciativa será remitida a la Asamblea Nacional para su debate

La reacción de familiares de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Benedetti cuestiona al CNE mientras

Benedetti cuestiona al CNE mientras define caso Iván Cepeda: “Se necesita un órgano autónomo electoral”

Atole de tamarindo: una bebida original, ideal para este Día de la Candelaria

Roy Barreras mueve fichas en EE. UU. y agita la consulta del progresismo: “Colombia no es Venezuela, ni Petro es Maduro”

Karmele Marchante se sincera en ‘¡De Viernes!’: “Yo estaba muy bien en ‘Sálvame’, pero entraron personalidades tóxicas y todo se estropeó”

“Los aguardientes van a bajar en promedio un 10%”: efectos de la suspensión del decreto en precios de la Fabrica de Licores de Antioquia

INFOBAE AMÉRICA
Millones de estadounidenses continuarán bajo

Millones de estadounidenses continuarán bajo peligrosa ola de frío este fin de semana

El técnico brasileño Mano Menezes se compromete a que Perú "vuelva a ser protagonista"

Patricia Ramírez (BeReal) afronta el relanzamiento de la app alejándose de "recrear el hype inicial"

Alcaraz entrena en Rod Laver horas antes de su encuentro con Zverev

La ola de frío polar en el Mediterráneo muestra la necesidad de sistemas de alerta temprana, según la OMM

ENTRETENIMIENTO

Paul McCartney confesó con qué

Paul McCartney confesó con qué artista sueña colaborar, pese a haber sido rechazado una vez

Patrick Wilson, el actor de “El Conjuro”, sorprendió a los 52 años con su transformación física

‘Heated Rivalry’, la aclamada serie LGBTQ+ que por fin llega a Latinoamérica: ¿cómo se convirtió en el gran fenómeno de 2026?

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

Se anunció el estreno de Fast Forever: la saga de Rápidos y Furiosos suma una nueva entrega y los fans ya celebran el regreso