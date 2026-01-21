Venezuela

María Corina Machado afirmó que su principal objetivo tras la captura de Maduro es “regresar a Venezuela”

“Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre”, insistió la líder opositora ante periodistas en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo diversas reuniones

Guardar
La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado camina después de una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington (REUTERS/Nathan Howard)

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado declaró el martes en Washington que su prioridad es regresar a su país lo antes posible. “Yo lo que quiero es regresar a Venezuela”, insistió ante periodistas en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo diversas reuniones.

Durante su visita, Machado dialogó con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como con integrantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Acompañada por Díaz-Balart y Giménez, la activista afirmó: “Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre“.

Machado, quien le entregó la medalla del galardón con reconocimiento internacional al presidente de Estados Unidos Donald Trump, calificó de “histórico” el contexto posterior a la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación encabezada por las fuerzas estadounidenses.

La opositora destacó que el momento actual no habría sido posible “de no ser por el compromiso, la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los EEUU, Donald Trump, y los miembros del Congreso”.

Al término del encuentro, el demócrata Gregory Meeks, miembro destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, señaló que la transición política en Venezuela contempla tiempos “diferentes a los del presidente (Trump)” para avanzar hacia la democracia.

La líder opositora venezolana María
La líder opositora venezolana María Corina Machado habla junto a los representantes estadounidenses Mario Díaz-Balart (R-FL) y Carlos Giménez (R-FL) durante una conferencia de prensa en el Capitolio (REUTERS/Nathan Howard)

Meeks afirmó que, durante el encuentro junto a Corina Machado, la dirigente opositora evitó brindar detalles sobre su reciente reunión con Trump, celebrada en el Salón Oval de la Casa Blanca hace cuatro días.

El legislador señaló que la opositora al régimen de Venezuela “no quiso decir nada en contra del presidente de EEUU, así que se guardó sus palabras” y agregó que fue “muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente (Trump) no le gusta hay una represalia”.

Meeks también sostuvo que considera necesaria la salida del poder de los funcionarios chavistas para facilitar el regreso de los venezolanos que emigraron durante la gestión de Nicolás Maduro.

Por su parte, Donald Trump, declaró el martes que analiza la posibilidad de incorporar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el futuro político de Venezuela. Quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, expresó Trump a periodistas en la Casa Blanca, luego de haber recibido a Machado la semana pasada.

Trump aseguró que le encantaría
Trump aseguró que le encantaría involucrar a Machado en el futuro de Venezuela (Europa Press)

Estas declaraciones representan un cambio en el enfoque de la administración estadounidense hacia Machado, quien hasta ahora había quedado fuera de la primera fase del proceso de transición tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro.

Trump describió a Machado como “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble” y reiteró: “Estamos hablando con ella, tal vez podamos involucrarla de alguna manera”, sin especificar el papel que podría asumir la opositora.

El mandatario también destacó el giro en la relación bilateral tras el derrocamiento del ex dictador venezolano y el nombramiento de la presidenta interina del régimen Delcy Rodríguez. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros”, afirmó Trump, al tiempo que subrayó la apertura del sector petrolero venezolano a inversiones estadounidenses.

Trump agregó que “las compañías petroleras se están preparando para realizar inversiones masivas en Venezuela, que tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaMaría Corina MachadoVenezuelarégimen venezolanoEstados UnidosDonald TrumpDelcy RodríguezNicolás Maduro

Últimas Noticias

La inmutable capacidad de Putin para abandonar a sus aliados

El jefe de estado ruso no reaccionó para salvar a los dictadores que supieron visitarlo en el Kremlin para jurarle lealtad a cambio de protección

La inmutable capacidad de Putin

Venezuela recibió 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos

“Ese dinero se usará para estabilizar el mercado de divisas y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”, afirmó la líder interina venezolana Delcy Rodríguez

Venezuela recibió 300 millones de

Una ONG venezolana denunció que se desconoce el paradero de al menos 200 presos políticos

Familiares y activistas reclamaron ante la Fiscalía información oficial sobre detenciones sin ubicación conocida, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de datos puede configurar desaparición forzada y elevan la presión sobre el régimen chavista

Una ONG venezolana denunció que

Familias de presos políticos en Venezuela exigen la liberación de casi 800 detenidos

La mayoría de los excarcelados sigue sometida a restricciones, mientras organizaciones de derechos humanos denuncian lentitud y opacidad en el proceso anunciado por el Gobierno interino

Familias de presos políticos en

Jorge Rodríguez anunció una reforma al Código Electoral de Venezuela para eliminar “trabas burocráticas”

La propuesta fue presentada por el titular de la Asamblea Nacional chavista, quien sugirió revisar los requisitos para partidos y la conformación del ente comicial

Jorge Rodríguez anunció una reforma
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida

Gabriel Pozuelo, psicólogo: “La vida que quieres te va a costar dos cosas, miedo y vergüenza”

Desahucian a una pareja de Melilla por haber realizado unas obras sin permiso en una vivienda que habitaban con un contrato verbal

Más allá de la baliza, la rueda y el chaleco: el kit de emergencias que deberías llevar en el coche para afrontar imprevistos

La Justicia rechaza la nacionalidad española por origen sefardí a una colombiana que presentó un certificado religioso y la titulación de un curso virtual

Petro cuestiona a EE. UU. por captura de Maduro y advierte impacto económico tras mensaje publicado en X

INFOBAE AMÉRICA
Alejandra Rubio, su emotiva reflexión

Alejandra Rubio, su emotiva reflexión sobre los peores momentos de su relación con Carlo Costanzia

Azerbaiyán acepta sumarse a la Junta de la Paz tras invitación de Trump

Mauricio defiende el acuerdo de devolución de las Islas Chagos ante las críticas de Trump

El primer avión de Airbus C295 fabricado en la India estará listo antes de septiembre

El IPC británico subió al 3,4 % en diciembre

ENTRETENIMIENTO

Ron Perlman revela su lado

Ron Perlman revela su lado más íntimo y lanza un proyecto para cambiar las reglas de Hollywood

Chris Pratt afirma que el pánico por la actriz Tilly Norwood, generada por IA, es pura mentira: “No sé quién es esta tía”

Matt Damon, harto de promocionar sus películas en las temporadas de premios, lo dará todo por ‘La Odisea’: “Es la última gran película que voy a hacer”

Zac Efron y Vanessa Hudgens recuerdan cómo fue protagonizar ‘High School Musical’ hace dos décadas

Stephen Graham relata cómo casi pierde su Globo de Oro tras los premios