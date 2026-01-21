María Corina Machado afirmó que su principal objetivo tras la captura de Maduro es “regresar a Venezuela”

La líder opositora venezolana María Corina Machado camina después de una conferencia de prensa en el Capitolio, en Washington (REUTERS/Nathan Howard)

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz María Corina Machado declaró el martes en Washington que su prioridad es regresar a su país lo antes posible. “Yo lo que quiero es regresar a Venezuela”, insistió ante periodistas en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo diversas reuniones.

Durante su visita, Machado dialogó con los congresistas cubano-estadounidenses Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez, así como con integrantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Acompañada por Díaz-Balart y Giménez, la activista afirmó: “Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre“.

Machado, quien le entregó la medalla del galardón con reconocimiento internacional al presidente de Estados Unidos Donald Trump, calificó de “histórico” el contexto posterior a la captura del ex dictador venezolano Nicolás Maduro en una operación encabezada por las fuerzas estadounidenses.

La opositora destacó que el momento actual no habría sido posible “de no ser por el compromiso, la resistencia, la generosidad y el valor del pueblo venezolano, pero también porque hemos contado con el apoyo y la visión y coraje de líderes increíbles como el presidente de los EEUU, Donald Trump, y los miembros del Congreso”.

Al término del encuentro, el demócrata Gregory Meeks, miembro destacado del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, señaló que la transición política en Venezuela contempla tiempos “diferentes a los del presidente (Trump)” para avanzar hacia la democracia.

La líder opositora venezolana María Corina Machado habla junto a los representantes estadounidenses Mario Díaz-Balart (R-FL) y Carlos Giménez (R-FL) durante una conferencia de prensa en el Capitolio (REUTERS/Nathan Howard)

Meeks afirmó que, durante el encuentro junto a Corina Machado, la dirigente opositora evitó brindar detalles sobre su reciente reunión con Trump, celebrada en el Salón Oval de la Casa Blanca hace cuatro días.

El legislador señaló que la opositora al régimen de Venezuela “no quiso decir nada en contra del presidente de EEUU, así que se guardó sus palabras” y agregó que fue “muy cuidadosa a la hora de hablar, porque cuando dices algo que al presidente (Trump) no le gusta hay una represalia”.

Meeks también sostuvo que considera necesaria la salida del poder de los funcionarios chavistas para facilitar el regreso de los venezolanos que emigraron durante la gestión de Nicolás Maduro.

Por su parte, Donald Trump, declaró el martes que analiza la posibilidad de incorporar a la líder opositora venezolana María Corina Machado, en el futuro político de Venezuela. “Quizás podamos involucrarla de alguna manera, me encantaría”, expresó Trump a periodistas en la Casa Blanca, luego de haber recibido a Machado la semana pasada.

Trump aseguró que le encantaría involucrar a Machado en el futuro de Venezuela (Europa Press)

Estas declaraciones representan un cambio en el enfoque de la administración estadounidense hacia Machado, quien hasta ahora había quedado fuera de la primera fase del proceso de transición tras la captura y traslado a Nueva York de Nicolás Maduro.

Trump describió a Machado como “una mujer increíblemente amable que hizo algo realmente increíble” y reiteró: “Estamos hablando con ella, tal vez podamos involucrarla de alguna manera”, sin especificar el papel que podría asumir la opositora.

El mandatario también destacó el giro en la relación bilateral tras el derrocamiento del ex dictador venezolano y el nombramiento de la presidenta interina del régimen Delcy Rodríguez. “Estaba en contra de Venezuela, pero ahora me encanta Venezuela. Han estado trabajando muy bien con nosotros”, afirmó Trump, al tiempo que subrayó la apertura del sector petrolero venezolano a inversiones estadounidenses.

Trump agregó que “las compañías petroleras se están preparando para realizar inversiones masivas en Venezuela, que tiene más petróleo incluso que Arabia Saudita”.

(Con información de EFE)