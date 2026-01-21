Venezuela

Donald Trump aseguró que Venezuela liberó a “muchos presos políticos”

El presidente de Estados Unidos fue preguntado sobre los reclamos de los familiares que piden acelerar las excarcelaciones en el país caribeño tras la caída de Maduro

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con reporteros antes de embarcar en el Marine One, en los jardines de la Casa Blanca, el 20 de enero de 2026, en Washington (AP Foto/Alex Brandon)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha liberado a “muchos presos políticos”.

Han acordado que van a dejar salir, creo que a la mayoría de ellos. Depende de lo que hayan hecho, pero han liberado, o mejor dicho, han liberado a muchos presos políticos en Venezuela”, apuntó el mandatario al ser preguntado en una rueda de prensa sobre la demora en las excarcelaciones.

El asunto de los presos políticos en el país caribeño fue uno de los temas tratados en la comparecencia que Trump tuvo en la Casa Blanca para destacar los logros del primer año de su segundo mandato.

En la misma rueda de prensa, Trump alabó a la líder opositora venezolana, María Corina Machado, por haberle regalado su medalla del Premio Nobel de la Paz y sugirió que podría “involucrarla” en la transición política en Venezuela.

Familiares de presos políticos venezolanos
Familiares de presos políticos venezolanos en una vigilia en El Rodeo, Guatire, estado de Miranda (REUTERS/Maxwell Briceno)

Horas antes, Machado, de visita en Washington, denunció que el chavismo “ha manipulado la situación” en Venezuela y que “no es cierto que hayan liberado a la mayoría de presos políticos”.

A la salida de una reunión con Albert Ramdin, secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Machado lamentó que es una práctica habitual de las autoridades venezolanas el anuncio de que “van a liberar a alguien y luego no ocurre, es una tortura diaria para los familiares que están esperando a que los liberen”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha asegurado que ya se han producido 406 excarcelaciones, pero no ha ofrecido ninguna lista completa ni un desglose detallado de casos políticos y comunes.

Por su parte, distintas organizaciones humanitarias consideran que, aunque se diera por buena esta cifra de más de 400 presos políticos liberados, seguirían encarcelados alrededor del 90% de los entre 800 y 900 que se calculaban antes de la intervención de Estados Unidos del 3 de enero, donde se capturó a Nicolás Maduro.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

crisis en VenezuelaDonald Trumppresos políticosÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Sacudida militar: Delcy Rodríguez y los primeros 28 cambios en la Fuerza Armada venezolana

La presidenta encargada tocó el Alto Mando Militar Ampliado: hay nuevos jefes en las dos principales bases aéreas y múltiples nombramientos

Sacudida militar: Delcy Rodríguez y

La inmutable capacidad de Putin para abandonar a sus aliados

El jefe de estado ruso no reaccionó para salvar a los dictadores que supieron visitarlo en el Kremlin para jurarle lealtad a cambio de protección

La inmutable capacidad de Putin

María Corina Machado afirmó que su principal objetivo tras la captura de Maduro es “regresar a Venezuela”

“Venezuela será libre. Y una vez que liberemos Venezuela, seguiremos trabajando y tendremos una Cuba libre y una Nicaragua libre”, insistió la líder opositora ante periodistas en el Congreso de Estados Unidos, donde sostuvo diversas reuniones

María Corina Machado afirmó que

Venezuela recibió 300 millones de dólares provenientes de una venta de crudo venezolano realizada por Estados Unidos

“Ese dinero se usará para estabilizar el mercado de divisas y proteger el ingreso y el poder adquisitivo de nuestros trabajadores”, afirmó la líder interina venezolana Delcy Rodríguez

Venezuela recibió 300 millones de

Una ONG venezolana denunció que se desconoce el paradero de al menos 200 presos políticos

Familiares y activistas reclamaron ante la Fiscalía información oficial sobre detenciones sin ubicación conocida, mientras organizaciones de derechos humanos advierten que la falta de datos puede configurar desaparición forzada y elevan la presión sobre el régimen chavista

Una ONG venezolana denunció que
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Quién es Alfredo Acosta Zapata,

Quién es Alfredo Acosta Zapata, nuevo ministro de la Igualdad: su hoja de vida fue publicada en el portal de Presidencia

Hallazgo histórico en Colombia: descubren piel fosilizada de reptil marino de hace 120 millones de años

El Supremo archiva una querella de Vox contra Pedro Sánchez basada en una noticia: “La sola publicación no puede justificar la apertura de un procedimiento”

Milei en el Foro de Davos, en vivo: a qué hora dará su discurso y las últimas noticias del evento, minuto a minuto

Última hora de los accidentes de tren en Adamuz y Rodalies, en directo: se eleva a 43 el número de fallecidos en Córdoba

INFOBAE AMÉRICA
El Círculo de Empresarios apoya

El Círculo de Empresarios apoya a las galerías españolas y reclama la reducción del IVA aplicable a las obras de arte

Marc Márquez: "El objetivo es rendir al máximo para celebrar el centenario de Ducati"

Más de 1.400 indonesios logran salir de centros de estafas digitales en Camboya

Incendio en un campo de refugiados rohinyás de Bangladés deja sin hogar a 2.000 personas

Putin se reunirá este jueves con el enviado Steve Witkoff para abordar la invasión de Ucrania

ENTRETENIMIENTO

La emotiva confesión de Margot

La emotiva confesión de Margot Robbie tras trabajar con Jacob Elordi en ‘Cumbes borrascosas’: “Me volví codependiente de él”

Céline Dion despidió a Valentino Garavani con un emotivo homenaje y recuerdos de complicidad artística

Woody Harrelson admite que no soportaba a Matthew McConaughey al principio de ‘True Detective’: “Había veces que quería meterle un puñetazo”

A 20 años del estreno de High School Musical: ¿qué fue de la vida de los protagonistas?

El futuro de Star Wars después de Kathleen Kennedy: cambios de liderazgo, películas en desarrollo y dudas estratégicas