Venezolanos en Ecuador iniciaron una encuesta sobre los planes de retorno entre los migrantes

Venezolanos en Ecuador iniciaron una encuesta entre los miembros de su comunidad migrante y sus posibles planes de retorno (EFE/ARCHIVO)

Delegados de Vente Venezuela, el partido político liderado por María Corina Machado, han puesto en marcha una encuesta en Ecuador para conocer la situación actual de los venezolanos en Ecuador y sus posibles planes de retorno, en función de la evolución política en su país de origen. La iniciativa comenzó el viernes y se desarrollará hasta febrero, con puntos de recolección de datos tanto fijos como rotativos en la ciudad de Quito, según explicó Manuel Rodríguez, coordinador de Vente Venezuela en la capital ecuatoriana, en declaraciones recogidas por la agencia EFE.

La encuesta responde a la necesidad de organización tras el 3 de enero, fecha en la que, según Rodríguez, la detención y traslado a Estados Unidos del entonces presidente Nicolás Maduro tomó por sorpresa a la comunidad venezolana en el extranjero. Actualmente, 30 encuestadores —con 10 más en proceso de capacitación— participan en la recolección de información, abordando a sus compatriotas en lugares concurridos como el parque La Carolina, en el centro norte de Quito. El sondeo, que consta de 17 preguntas, se extenderá también a otras ciudades como Guayaquil, Manta, Cuenca, Ibarra, Portoviejo, Ambato, Babahoyo y Machala.

Rodríguez cuestionó la cifra oficial de 450.000 venezolanos en Ecuador, vigente desde el inicio de la diáspora. Aseguró que la mayoría de los migrantes se concentra en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, y subrayó la importancia de actualizar los datos, especialmente sobre la presencia en la capital, donde organizaciones no gubernamentales estiman que residen unos 100.000 venezolanos.

Vente Venezuela lanza encuesta en Ecuador para conocer la situación de migrantes y sus intenciones de retorno ante cambios políticos (EFE/ARCHIVO)

El objetivo de la encuesta es determinar cuántos venezolanos desean regresar a Venezuela, en qué momento estarían dispuestos a hacerlo y cuál es su disposición a participar en eventuales elecciones presidenciales. Además, se recaba información sobre la situación legal de los migrantes, su documentación y la necesidad de apoyo para un eventual retorno. “Con eso tendremos una base de datos para calcular el retorno progresivo y la participación en las posibles elecciones”, afirmó Rodríguez a EFE, señalando que la prioridad sería que Edmundo González Urrutia asuma el cargo presidencial y se produzca una transición.

El contexto diplomático también ha influido en la iniciativa. Tras la irrupción de la Policía ecuatoriana en la embajada de México en Quito el 5 de abril de 2024 para detener al ex vicepresidente Jorge Glas, el régimen venezolano cerró su delegación diplomática en Ecuador, lo que ha dificultado la atención a la comunidad venezolana.

Venezolanos en Ecuador apuestan por el respeto a la voluntad del pueblo que eligió a Edmundo González como presidente el 28 de julio de 2024, acompañado por María Corina Machado

Durante la jornada de recolección de datos en el parque La Carolina, Vente Venezuela exhibió una gran bandera nacional y fotografías de personas detenidas en Venezuela. Rodríguez indicó que, ante la liberación de algunos presos, los familiares han comenzado a autorizar la difusión de sus imágenes para visibilizar los casos. “La gente tiene que entender que si no decimos quiénes están detenidos, no los van a liberar”, remarcó en diálogo con EFE.

Rodríguez también mencionó declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien advirtió que “en este momento no hay garantías de respeto hacia Edmundo González y María Corina, y sobre todo a su integridad física”, lo que añade incertidumbre al panorama de la comunidad venezolana en el exterior.