Venezuela

Un grupo de presos políticos venezolanos inició una huelga de hambre en la cárcel El Rodeo I para exigir su liberación

Los detenidos anunciaron el comienzo de una protesta alimentaria con el objetivo de alcanzar la excarcelación y, en respuesta, fueron sometidos a un aislamiento prolongado en celdas de castigo

La preocupación crece entre los familiares de presos políticos afuera del centro penitenciario Rodeo I tras el anuncio de la huelga de hambre (Venezuela) (EFE)

Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, anunció que los presos políticos recluidos en El Rodeo I iniciaron una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de reclusión y en exigencia de su libertad.

Según Moreno, en respuesta a la protesta, un grupo de detenidos fue sometido a aislamiento prolongado en celdas de castigo, donde fueron obligados a permanecer desnudos.

El activista advirtió que las condiciones inhumanas a las que están sometidos han llevado a los presos a un estado de desesperación y preocupación constante. Ante la gravedad de la situación, Moreno hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para que preste atención a la crítica situación de los presos políticos en Venezuela y se pronuncie sobre las violaciones a los derechos humanos en los centros de reclusión del país.

Cabe mencionar que la ONG Foro Penal reportó que en el centro penitenciario Rodeo I hay al menos 102 presos políticos, entre ellos Rafael Tudares, yerno del líder opositor al régimen Edmundo González Urrutia, así como varios extranjeros de los contabilizados por la institución.

Este centro penitenciario, ubicado en el estado Miranda, en las afueras de Caracas, fue señalado por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) a mediados de diciembre por la falta de información sobre los presos políticos allí recluidos, situación que, según la organización, los mantiene en una posición de especial vulnerabilidad.

Familiares de presos políticos se preparan para dormir afuera de la cárcel de El Rodeo, mientras el gobierno de Venezuela continua con la paulatina liberación de detenidos (REUTERS/Gaby Oraa)

Además, la OVP advirtió que cinco presos políticos en Rodeo I llevaban en diciembre 49 días bajo un “régimen de castigo” que les impedía recibir visitas y los paquetes que envían sus familiares, incluyendo alimentos y medicinas.

La organización informó que activó acciones internacionales ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). El OVP recordó que, desde 2008, este tribunal dictó medidas provisionales a favor de todas las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios Rodeo I y II, debido a la situación de gravedad extrema y al riesgo de daño irreparable para la vida y la integridad personal de los reclusos.

La organización subrayó la gravedad de la situación actual y la urgencia de que se respeten las garantías establecidas por la Corte IDH para proteger a los internos ante violaciones de derechos humanos dentro de los recintos penitenciarios venezolanos.

Familiares de presos políticos hacen fila frente a la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, a unos 30 kilómetros al este de Caracas,(Ronaldo Schemidt/AFP)

El dirigente venezolano Edmundo González Urrutia denunció que su yerno, Rafael Tudares, detenido desde hace más de 374 días en Venezuela en El Rodeo I, se encuentra “visiblemente deteriorado física y emocionalmente”, según pudo constatar la familia tras una reciente visita a la cárcel.

Durante más de un año, los allegados desconocieron el paradero y el estado de salud de Tudares, situación que González Urrutia calificó como una “desaparición forzada prolongada”. La familia enfrentó grandes obstáculos para obtener información oficial sobre el proceso judicial. El juicio, según González Urrutia, se ha llevado a cabo de manera “clandestina” y Tudares enfrenta cargos de terrorismo, conspiración, asociación para delinquir y legitimación de capitales.

“Ayer supimos, después de más de un año de silencio y de negaciones, que Rafael Tudares está con vida. Mariana, su esposa, mi hija, pudo verlo durante apenas 25 minutos, separados por un vidrio, después de 374 días sin escuchar su voz ni tener una sola certeza. Ese encuentro confirmó que Rafael ha sido sometido a una detención arbitraria y a una desaparición forzada prolongada”, reveló el líder opositor exiliado en España en un mensaje en su cuenta de X.

(Con información de AFP)

