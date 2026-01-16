Venezuela

Venezuela liberó a ciudadanos de República Checa, Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos

El primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, han confirmado la liberación de Jan Darmovzal “tras varias semanas de intensas negociaciones”

Liberados en Venezuela presos extranjeros de siete nacionalidades distintas

Las autoridades de República Checa han confirmado este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que ha informado que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, han confirmado la liberación de Darmovzal “tras varias semanas de intensas negociaciones”, y han explicado que un avión checo ha sido movilizado para repatriarle.

“Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumania, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos”, han indicado el titular de Exteriores checo.

Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al dictador Nicolás Maduro y derrocar al régimen.

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente. En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 “presos políticos” liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la pasada semana.

El regreso de Darmovzal coincide con un proceso reciente de excarcelaciones en Venezuela, donde, según la ONG Foro Penal, en las últimas semanas se ha liberado a 201 personas arrestadas por razones políticas, a la vez que unas 800 continúan encarceladas.

Desde Ucrania, donde se encuentra en visita oficial, el presidente Petr Pavel celebró el fin del encierro de su compatriota y subrayó la cooperación entre expertos nacionales y socios internacionales en el proceso de negociaciones.

El presidente de la República
El presidente de la República Checa, Petr Pavel. REUTERS/Shannon Stapleton

“La liberación de Jan Darmovzal, que permaneció injustificadamente recluido en duras condiciones en una prisión venezolana durante casi año y medio, es una gran noticia que esperábamos desde hacía mucho tiempo. Su caso ha sido estudiado durante meses por numerosos expertos en la República Checa y por diversos socios extranjeros, con quienes hemos contactado continuamente, incluyendo a Estados Unidos y la UE, entre otros. Quisiera agradecer a todos por ayudarnos a concluir con éxito este complejo caso. Le deseo a Jan un feliz regreso a casa y un pronto reencuentro con su familia”, escribió Pavel en un mensaje leido públicamente.

El padre del ciudadano liberado, Oldřich Darmovzal, describió el proceso como una etapa de presión diaria, causada por la incertidumbre respecto al ritmo y alcance de las excarcelaciones venezolanas: “Después de esos días de gran tensión, esto es un gran alivio para nosotros. Ha pasado bastante tiempo desde que el presidente del parlamento venezolano anunció las liberaciones, pero solo se produjeron en pequeños grupos. Era mucha tensión todos los días”, relató Oldřich.

Petr Macinka puntualizó que un momento de inflexión clave en el expediente se produjo “tras la operación estadounidense en Venezuela en la que se llevaron arrestado a Nicolás Maduro”, aunque evitó ampliar detalles sobre el impacto específico que tuvo el evento en el curso de las negociaciones.

En su balance público, Foro Penal divulgó: “Desde el 25 de diciembre al 1 de enero hemos confirmado 117 presos políticos liberados, y desde el 8 de enero, otros 84, para un total de 201 liberados”, precisando que la cifra de personas aún detenidas por motivos políticos asciende a alrededor de 800 en Venezuela.

