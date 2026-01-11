Venezuela

El régimen chavista habilitó las visitas a presos políticos venezolanos en la cárcel El Rodeo I tras más de un año y medio

En ese centro de detención, ubicado a las afueras de Caracas, se encuentran, entre otros, el dirigente opositor Freddy Superlano y el gendarme argentino Nahuel Gallo

Familiares de presos políticos esperan
Familiares de presos políticos esperan a las afueras de la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, ante la posibilidad de nuevas liberaciones (RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Por primera vez en año y medio, familiares y allegados de presos políticos venezolanos recluidos en la cárcel Rodeo I, ubicada en las afueras de Caracas, pudieron ingresar este domingo para visitar a los detenidos. La medida, inédita tras meses de restricciones, se produce en medio de la incertidumbre por nuevas liberaciones anunciadas en Venezuela, pero que avanzan lentamente y sin información oficial clara.

Desde tempranas horas de la mañana, decenas de familiares se presentaron en las inmediaciones de Rodeo I, donde esperaban recibir noticias sobre sus seres queridos. Entre los internos se encuentra el gendarme argentino Nahuel Gallo, cuyo caso ha recibido atención internacional.

En los días previos, el régimen chavista habíaa permitido algunas liberaciones en centros como El Helicoide y Yare, aunque sin listas oficiales ni notificaciones previas. Los parientes suelen ser avisados minutos antes de una excarcelación y, tras la salida, los detenidos son trasladados y liberados en puntos discretos fuera de los recintos.

Desde el jueves, familiares de presos políticos han pasado noches a la intemperie, rezando y esperando la excarcelación de sus allegados.

Son momentos difíciles, sí, de zozobra y de incertidumbre, pero tengamos fe de que esto va a terminar muy pronto”, expresó Aurora Silva, esposa del ex diputado Freddy Superlano.

Silva pidió no perder la esperanza y reiteró que “todos deben estar libres”, ya que “ninguno ha cometido delito y solo están allí por pensar distinto”.

En paralelo, activistas y organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos insisten en la urgencia de alcanzar una liberación masiva y definitiva de todos los detenidos por motivos políticos.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel, uno de los reclusos de Rodeo I, relató la dureza de las noches de espera a las afueras de la prisión.

Es muy duro estar aquí, es muy duro pasar noches ahí, en ese piso, pero esas noches duras, ese sacrificio que cada uno está haciendo, ellos lo sienten, lo valoran, y es esa llave para la libertad”, dijo.

Baduel, hija del ex ministro Raúl Isaías Baduel, fallecido en prisión, subrayó la importancia de que “el cambio comenzó y no hay vuelta atrás” y que no debe repetirse la historia de persecución y muerte en cárceles venezolanas.

Margareth y Andreína Baduel durante
Margareth y Andreína Baduel durante una protesta en Caracas exigiendo libertad para los presos políticos

Mientras tanto, la ONG Foro Penal informó que desde el jueves ha verificado la excarcelación de 16 personas, aunque aún permanecen 804 presos políticos bajo custodia, según sus registros.

La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora en Venezuela, eleva la cifra a 22 liberaciones hasta el momento. Este sábado, entre los liberados se encuentran figuras como Virgilio Laverde, dirigente juvenil del partido Vente Venezuela, y Didelis Raquel Corredor, ex asistente del periodista Roland Carreño, aún detenido. También fue puesta en libertad Yanny Esther González Terán, presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería del estado Barinas, arrestada en julio.

A pesar de estos avances parciales, la metodología del régimen venezolano —que no publica listas previas ni confirma el número total de liberados— mantiene la incertidumbre en torno al proceso.

Familiares y organizaciones continúan reclamando transparencia y el respeto a los derechos de todos los detenidos. El reencuentro de este domingo en Rodeo I es un primer paso para cientos de familias que aún esperan noticias y confían en que la apertura a las visitas sea el preludio de una liberación definitiva y del fin de las restricciones en las cárceles venezolanas.

